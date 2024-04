Întâmplările de coșmar ale românilor care și-au construit case: "Unul mi-a cerut 300.000 de euro manoperă"/ "Mie mi-au furat până și adezivul pentru gresie"

Mulți români visează să aibă o casă la curte, însă îi țin departe prețurile. Nici cei care dețin banii necesari nu se încumetă prea ușor să înceapă construcția unei case din cauza lipsei meseriașilor.

Este și grija unui român care se pregătește să dea startul construcției casei și vrea să știe la ce să se aștepte în privința meseriașilor, speriat fiind de poveștile pe care le-a auzit.

"Meseriașii neserioși"

Acesta a menționat într-o postare pe Reddit că nu a auzit de vreo experiență plăcută pe această temă, de aceea încearcă să afle de ce trebuie să țină cont când începe un astfel de proiect.

”Urmează să încep construcția unei case în care să mă stabilesc pentru restul vieții. Eu sunt o persoană foarte meticuloasă în orice fac și construcția unei case îmi oferă nenumărate probleme în ce constă meseriașii în urmă poveștilor auzite (n-am auzit o singură persoană care să nu fi avut probleme cu constructorii).

Pentru cei ce și-au construit casă sau intenționează să o facă, ce ar trebui să știu când încep acest proiect? De unde fură constructorii mai mult? Construiți casă cu o singură companie sau o faceți pe etape cu diferiți colaboratori în funcție de oferte?

Ads

Casa va include o pompă de căldură, panouri solare, etc etc, ce alte lucruri ar trebui să iau în considerare când vine vorba de izolație, geamuri, s.a.m.d.? orice sfat e binevenit", a scris acesta pe Reddit.

"Mie mi-au furat până și adezivul pentru gresie…"

Mulți dintre cei care au răspuns au relatat situațiile neplăcute prin care au trecut cu muncitorii, iar furturile nu lipsesc.

"Mie mi-au furat până și adezivul pentru gresie… Mi-au pus gresia din exterior pe plăcinte ca să ia restul și după prima iarnă 50mp de gresie s-au dus dracu’. Dar au furat de peste tot. În ultimii 2 ani am început să învăț să renovez de toate cu mâna mea și așa descopăr toate căcaturile și furăciunile făcute de firmele de meseriași".

"Întrebarea nu e dacă te fură ci cât o să fure.

În altă ordine de idei, dacă faci cu mai multe echipe, totdeauna calitatea proastă a lucrului făcut de echipa curentă va fi din cauza echipei anterioare."

Ads

"Noi n-am avut probleme"

Sunt relatate totuși și excepții. Unul dintre cei care s-au declarat mulțumiți de meseriași a precizat care sunt lucrurile importante, din punctul său de vedere. Acesta a indicat, printre altele, ordinea din casă în timpul construcției și verificările făcute după fiecare etapă.

"Cred că depinde cu cine lucrezi. Noi n-am avut probleme de genul. Am început să construim în 2022, vara asta vrem să ne mutăm. Am avut o echipa care a ridicat și acoperit casa, alta pentru geamuri, altă pentru instalații, altă pentru sape și altă pentru tencuit. Absolut nimeni nu s-a plâns de cei dinainte. Din contră. Cel cu tencuielile a zis că nu a mai văzut de mult casă ridicată așa bine, cu pereți așa drepți. Cei cu geamurile au fost surprinși și ei cât de bine a fost zidită casă și ce diferențe mici au fost la geamuri (Max 2mm diferență față de ce era pe proiect). Cel cu sapele a fost surprins ce bine s-a lucrat la instalații și ce curat a rămas după ei. Cel care face acum finisajele l-a lăudat pe cel care a turnat șapa. Nu se cunosc unul pe altul. Depinde mult cu cine lucrezi și cât își dau interesul.

Ads

Noi după fiecare etapă de lucrări am mers și am verificat tot. Unde ceva nu ne-a plăcut, am zis pe loc. Și n-am plătit până n-au modificat. Ah, și de la toți am avut pretenția să lase curat înainte să plece. Mi s-a părut super important să fie ordine tot timpul în casă, chiar dacă e șantier."

"Ne-a dat un preț aproape dublu față de ce se cerea la momentul respectiv pe piață"

Totuși, în continuarea relatării sale, acesta recunoaște că nu a fost furat la materiale, însă a plătit dublu manopera.

"La materiale n-am pățit să fim furați. Singură chestie cu care am dat-o în bară a fost fix la început, când am ridicat casă. Lucrările le-a făcut o cunoștință de-a noastră. Am zis din start că lucrăm cu el, știam că nu fură, că e ordonat, și face muncă de calitate. Știam că e mai scump un pic, dar ne-am asumat. Nu ne-a dat prețul înainte să înceapă lucrările, l-am tot bătut la cap să ne zică cât va costa, a tot amânat și a zis că ne zice. Ne-a zis la final, și ne-a dat un preț aproape dublu față de ce se cerea la momentul respectiv pe piața. Vină noastră că l-am lăsat să înceapă lucrările fără să ne înțelegem la preț. Am zis că e prieten și ne înțelegem. Am luat-o că pe o chestie din care să învățăm. Nu lucrăm absolut nimic până nu avem în scris cât costă lucrarea finală. Ne-am asumat banii pierduți și aia a fost, n-am avut ce face. (Măcar a lucrat super bine, măcar cu atât ne-am ales)".

Ads

"Sunt și meseriași care fac treabă bună, sunt corecți, nu te fură la materiale"

Cineva care a precizat că lucrează în Construcții a dat asigurări sunt și muncitori serioși.

"Lucrez în domeniu de ani buni și pot să te asigur că sunt și meseriași care fac treabă bună, sunt corecți, nu te fură la materiale și le folosesc că la carte (chiar respectă fișa tehnică a producătorilor) nu după ureche sau ce o auzit la nea Dorel. Și da, sunt și meseriași care lucrează curat și ordonat. Am lucrat în șantiere unde și gunoiul era pus separat, saci de hârtie și alte ambalaje de hârtie puse separat, plasticul la fel, unde nu vezi prețuri de bere sau după ce au lucrat trebuie să-ți aduci firmă de curățenie în urmă lor. Problema e că sunt foarte puțin și își aleg clienți și lucrările. Dacă eșți prea timorat că o să te fure sau că o să te țepuiască o să te evite."

"Să-ți angajezi un diriginte de șantier"

Acesta a explicat de e este esențială angajarea unui diriginte de șantier la construcția unei case.

Ads

"Recomandarea mea e să-ți angajezi un diriginte de șantier pentru că:

Ar trebui să cunoască meseriași sau echipe pentru fiecare etapă a lucrărilor. Și nu mai stai tu să te dai de ceasul morții să găsești o echipă bună.

Ar trebui să știe mai bine ce să ceară de la meseriași și cum să negocieze cu ei.

Ar trebui să cunoască materiale mai de calitate la un preț corect. Să știe la ce ai putea să faci rabat și la ce nu.

Ar trebui să știe să verifice calitatea lucrărilor mult mai bine.

Eu unul de câțiva ani lucrez 90% doar cu firme sau constructori. Pentru că prefer să fiu contractat să-mi fac treaba și nu să stau să dau explicații la fiecare client de ce costă cât costă sau să explic fiecărui client de ce trebuie făcute unele lucruri în anumit fel."

"Dacă nu te pricepi chiar dacă stai lângă ei te fură. Am învățat asta la ultimele 3 case. Pot zice că am ceva experiență. Cu cât faci mai multe, cu atât înveți mai mult. Bafta!"

"Încearcă să lucrezi cu firme"

O altă soluție o reprezintă contractele, subliniază altcineva.

"Încearcă să lucrezi cu firme, cu contracte clare. O să fie probleme și așa și trebuie să te înarmezi cu răbdare dar altă soluție mai bună nu e.

O sursă mare de probleme este proiectul care în general este bagatelizat. Încearcă să ai planuri detaliate și corecte pe care și ai trasate toate utilitățile.

Ia decizii pe baza tehnică ai nu că așa făceau strămoșii. Planifică finanțele 3 4 luni în avans. Mută la firme achiziția de materiale grele (ex. armătură) te costă dar nu îți bați capul cu transport, descărcare, pază, furturi.

Nu uită de utilitățile pentru șantier, împrejmuire temporară și contract pentru gunoi menajer și deșeuri construcție."

"Toți meseriașii pe care i-am avut au fost neserioși și au făcut greșeli"

O altă practică se referă la prețurile umflate. Un contructor ar fi cerut 300.000 de euro pe manoperă, potrivit unui dintre cei care au comentat.

"Noi construim casa de câțiva ani și toți meseriașii pe care i-am avut au fost neserioși și au făcut greșeli. Până la urmă s-a apucat soțul meu să facă el tot ce poate. De exemplu a zidit un etaj și urmează să încerce să tencuiască. Și el este super meticulos și tot ce a făcut a ieșit bine. Unii meseriași cer enorm pe mulți bani...

Cât despre furat din materiale, noi nu am pățit. Facem casă lângă socrii mei deci în permanență este cineva acolo".

"Sunt foarte speculanți, se victimizează și îndoaie adevărul, o mare parte cel puțin. Sunt sigur că există și oameni buni dar în general jigodiile fac bani mulți și cumva își atrag și renumele. La nivel uman, trebuie să știi să interacționezi, să nu-i privești de sus, dar nici să te "împrietenești". Mai bine de atât, documentează-te și ai grijă să faci un contract solid. O să fie probabil mai scump dacă lucrezi "legal", dar posibil să ajungi mai bine pe termen lung, și evident, ai cum să tragi la răspundere dacă ceva nu e conform sau termenele nu sunt respectate.

Cât despre ce izolații, geamuri, mărci, etc...lol. Eu aș putea să-ți scriu romane, dar dacă tu nu te pricepi la astea înainte să începi o casă, pune mâna și citește urgent. E absurd să te înhami la proiect de sute de mii de euro și să nu știi singur ce vrei. Sorry, dar pari pe dinafară. Ai ideea unei case, crezi că ești perfecționist, dar nu ai nici cea mai mică idee cum și ce fel. Din fericire, se învață când vrei, iar informația există, chit că-i e de adunat dintr-o mie de locuri."

"Currently building: de la început m-au umflat cu prețul pe manoperă, unu mi-a cerut 300.000€ manoperă, cer în funcție de zona, ce mașină ai, cum arăți, să știe cum să îți bage mai mult pe gât, la beton te fură mai ales dacă nu te pricepi la asta, la geamuri dacă ai mari șmechere poți merge până la ceva fabrică să le iei că orice firmă de termopane își pune dublu preț peste orice geam, ideea ar fi să găsești pe recomandare echipa pentru la roșu că e cam cea mai importantă etapă, să îți arate fizic ce lucrări a mai făcut, nu te grăbi în asta, depinde și în ce oraș o faci."