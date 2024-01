Românul care se laudă că și-a construit singur o casă uriașă. "Când ești Gigi Becali, da, îți faci casă de 1000 mp". În cât timp a ridicat-o

Mulți români au renunțat sau au amânat planurile de a construi o locuință sau de a cumpăra una, din cauza prețurilor în creștere.

Unii s-au apucat să le construiască singuri. Cel puțin așa pretinde un bărbat care a postat în mediul online poze cu casa uriașă la care a anunțat că lucrează de 3 ani.

"Bună seara, așa arată casa mea după ce am lucrat singur la ea timp de 3 ani de zile, Hunedoara, lac Cinciș. Mai e mult de lucru, dar încet-încet o voi termina", a scris bărbatul pe grupul Construcții case și amenajări interioare și exterioare.

"Într-o casă ca asta tot 3 camere maximum o să folosești!"

Cei mai mulți dintre cei care au comentat au avut diferite opinii critice, menționând că este o construcție prea mare care seamănă cu un bloc.

"Fiecare își face casă cât de mare vrea. Apoi vin alții din cutii de chibrituri să scrie."

"Bre omule, când ești Gigi Becali, da, îți faci casă de 1000 mp, că îți permiți, fără să te chinuiești, să îți mănânci tinerețea și sănătatea în niște ziduri. Însă, da, asta e drama atâtor români care și-au nenorocit sănătatea muncind în străinătate, să își ridice casă cât un bloc, și la final nu au locuit acolo, nici ei, nici copiii lor, de ce? Pentru că nu s-au mai întors, și copiii nu poți tu să-i obligi, să-i muți cu forța într-o țară care nu mai e a lor, pt că nu au trăit și nu s-au născut aici."

"O poți face pensiune"

"Lumea nu mai trăiește cu mă-să și ta-su în casă că în anii 50, fiecare se duce unde îi vrea sufletul, dacă vrei să faci o investiție pentru copchii, nu investești într-o hardughie într-o localitate de care nu a auzit nimeni, ce naiba să facă copchii cu ea? nici să o vândă nu se aleg cu mare lucru; dacă vrei să investești pentru copchii, investești în educația lor, în călătorii, și tot așa, depozite, bani lichizi, nu cărămizi. Asta e realitatea. Nu știu ce vârstă ai, însă oamenii nu mai trăiesc că pe timpul lu Ceaușescu, ia orice sat anonim din țară, unde sunt cam toți plecați în străinătate și ai să vezi șiruri de case mari și goale, copchii nu se mai întorc în România, nici nu mai știu să vorbească română."

"Deci dacă unul are o casă de 100 de mp e cutie de chibrituri?

Dacă nu e pensiune sau nu stă o familie numeroasă atunci e o investiție proastă!

Într-o casă că asta tot 3 camere maxim o să folosești! Pe lângă asta vine niște facturi de plângi!

De asta merge estul la muncă în vest și nu invers! Casă decentă, dar bine întreținută vs casă mare și jumătate goală!"

"O poți face pensiune, orice poate scoate bani frumoși din ea. Felicitări spor. Invidioșii sunt mulți și culmea au și gură mare. "

"Casa devine pensiune pe lac Cinciș, ponton privat, barcă la acces gratuit și o zi bună de pescuit sau doar plimbare cu barca, cui nu-i place, sincer, nici nu mă interesează atât timp cât îmi place mie", a precizat autorul postării.

"Din ce am observat, nu aveți ieșire la lac"

"V-am văzut în decembrie când lucrați la ea singur.

Chiar am stat și v-am privit și m-ați salutat. Voiam să fac o poză la modelul de polistiren de la ferestrele frontale pe care l-ați aplicat, dar nu am vrut să vă deranjez. Vă felicit pentru muncă depusă. Sincer... m-a dezamăgit zona. Foarte multe gunoaie și mulți pescari supărați pe păsările de pe lac. 2 zile doar împușcături am auzit pentru că unii au impresia că rămân fără peste din cauza a 3 cormorani. Plătisem pentru 3 zile de liniște și să vedem și să ne bucurăm de natură...dar oamenii au impresia că dacă își trântesc o casă lângă lac în natură, au impresia că dețin totul și nimic nu mai are voie să trăiască lângă ei.

Din ce am observat, nu aveți ieșire la lac. Am făcut câteva observații, dar e casă dvs, dvs veți întâmpină eventualele probleme dacă vor fi și dvs trebuie să vă placă.

Sunt multe construcții urâte în zona și lăsate în paragină, neterminate. Multe nu au nici o treabă cu zona, sunt din alt film."

"Cu ce o să încălzești?"

"O avea pădurea lui sau o sondă în apropiere"

"Ați realizat pur și simplu un bloc"

"Cine știe ce escrocherie mai face și asta în țară asta. Nimeni pe bani curați nu reușește să facă asemenea bloc."

"Bravo. Nu te lua după gură răutăcioșilor, sunt toți complexați care nu știu să privească și să accepte oamenii exact așa cum sunt.Toți consideră că ce spun sau fac ei e mai bine. Dacă o să regreți în timp că ai făcut-o prea mare sau nu, o să fie doar problema ta și numai a ta. Bucură-te de ce reușești să faci și mult succes. O seară bună"

"Azil de bătrâni, nu casă...nu cred că ai idee cum trebuie să arate o casă"

"Sunteți harnic, dar fără bun gust, ați realizat pur și simplu un bloc, deja și blocurile cele noi au un design mai interesant"

