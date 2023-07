Românii care își construiesc case cu sfaturi de pe internet: "De regulă cum se procedează la țeava de apă?"

Mulți români au amânat planurile de a-și ridica o casă sau a renova locuința, descurajați de prețurile mari și lipsa meseriașilor cu experiență în domeniul construcțiilor.

Unii s-a apucat singuri de lucrări pentru a face economii.

Un român care a început construcția casei verifică pe Facebook dacă țeava de apă și cea de curent au fost amplasate corect.

"Am o întrebare, ne-am apucat de construcția casei și am avut un instalator care ne-a tras o țeavă pentru apă (țeavă din dreapta) și o țeavă de curent (țeavă din stânga). Întrebarea mea e, oare țeava de apă este bine trasă, având în vedere că e trasă pe sub armătură și peste ea vine turnat betonul? De regulă cum se procedează la țeava de apă?", a scris acesta pe grupul Construcții case și amenajări interioare și exterioare.

"Cât curaj să aveți să vă construiți case cu sfaturi de aici"

În comentarii, unii critică ideea de a construi o casă cu sfaturi cerute pe Facebook, alții îl îndrumă și explică ce ar fi greșit, din punctul lor de vedere.

"Nu este în regulă să pui țevile în lungul fundației nici măcar cu protecție. Traversezi fundația și îi continui drumul pe alt canal. PS: Cei care comentați aiurea manipulând oamenii să creadă că toți meșterii buni sunt scumpi, mai bine tăceți. Mergeți la lucru, dacă sunteți buni nu ar trebui să aveți timp de pierdut pe grupuri de Facebook."

"Cât curaj tre' să aveți ca să vă construiți case cu sfaturi de aici și de pe YouTube, apoi să locuiți în ele!? De ce credeți că sunt constructori, mecanici, medici șamd?"

"Aveți dreptate, dar depinde de meseriaș, își face treaba cât mai simplu repede și ușor pentru el. Pleacă și nu îl mai interesează nimic. Beneficiarul rămâne cu tot ceea ce înseamnă erori, defecte și plătește cu bani, nervi și haos orice defecțiune."

"Să-mi fie cu iertare, dar meseriaș nu este oricine, și niciodată unul adevărat nu se autodenumește așa. Multe voci înțelepte de pe acest grup au spus că meseriașii se iau din recomandări de la prieteni, vecini, cunoștințe. Nu se iau de aici sau de pe olx. Cât despre costurile lucrării, acestea trebuie să fie corecte, nu neapărat cele mai mici."

"Este total greșit

"Dacă meseriașii ar fi mai rezonabili cu prețurile poate nu ar mai încerca nimeni să facă asta."

"Mai nou toți cioflengarii care s-au făcut peste noapte meseriași sunt căutați pentru că nu au habar de meserie, dar cer puțin pentru lucrarea care urmează să o execute, ei învață pe banii beneficiarului, însă beneficiarul nu realizează că un preț mic are și consecințe viitoare."

"De preferat băgați țeava de apă într-o țeava de scurgere de 45. Totuși, ar trebui să aibă o protecție ceva."

"Dacă are aer în jurul ei poate îngheța, mai ales dacă comunică cu exteriorul. În plus, poate condensa și apa rezultată va bălti în țeava de 45, nu se poate usca. Se îngroapă în nisip, corect."

"Țevile pot să traverseze fundația printr-un tub de protecție, dar nu este în regulă să o pui de-a lungul fundației și nici printre armături."

"Deci una peste alta, în afară de alte discuții: Nu este în regulă ce arată în poză. Este total greșit."

"Trece țeava de apă printr-o altă țeavă PVC, pentru protecție. Așa am făcut și eu."

"Ia-ți un diriginte de șantier"

"Prinde domne și un wc în fundație. Cred că a confundat cu împământarea. Ăștia mai au nevoie de minte."

"Ia-ți un diriginte de șantier măcar până scoți fundația din pământ!"

"E complet greșit, în primul rând prin simplul fapt că fundația dumneavoastră nu este la adâncimea necesară ca acea conducta să nu înghețe. Țeava de apă trebuie să fie la minim 80cm adâncime. Ăla este nivelul înghețului."

"Este foarte bine, nu am mai văzut așa ceva, foarte frumos, dar păreri gratis nu pot da, meseria se plătește, am cont bancar."

"Eu personal am tras țeavă de apă în beci printr-o altă țeavă de 32 mm pentru protecție, iar în cazul în care se sparge țeavă din varii motive să o pot înlocui ușor."

"O casă se face consultând un proiectant"

"Cum să faci așa ceva, voi sunteți măscărici."

"Țeavă de alimentare cu apă trebuie montată țeavă în țeavă.

Adică țeavă asta phd-ul asta de un țol trebuie băgat în același tip de țeavă de diametru de 2,5 sau 3 țoli fără a formă cută.

La fel și dintr-o casetă a elevației a casei în alta, dacă aveți și bucătărie sau altă baie la parter."

"Pentru apă, canalizare și curent după ce ai trasat fundația se sapă și se introduc țevile efectiv firele dacă se face subteran, se astupă cu nisip și după pământ tasat, apoi se pregătește fundația."

"Este greșit! Alimentarea cu apă trebuie să treacă printr-o cămașă (o țeava mai largă) pentru protecție și eventuală reparație-și porțiunea pe unde intră în locuința să fie cât mai scurtă posibil."

"Nu e în regulă. Cel mult, putea să treacă prin viitoarea fundație dar în nici un caz de-a lungul ei.

Așa cum s-a mai spus, o casă se face consultând un proiectant, nu cu sfaturi pe FB."

"Fundație incorectă, nu se face așa fierul. Interzis în fundație apă sau curent. Dezastru tot."

"Greșit lucrat, tot ceea ce ați postat este rău făcut. Sunt în domeniu și sfatul meu este să consultați un profesionist chiar dacă trebuie să-l plătiți pentru sfaturi."

"Nu e ok că atât curentul, cât și apa sau alte utilități să fie trase în lungul fundației. Normal ele trebuie să străpungă prin fundație sau pe sub fundație perpendicular pe traseul cel mai scurt. De asemenea între apă și curent ar trebui să fie o distanță de minim 60 cm nu una lângă altă."

"Foarte multe greșeli în fotografia dumneavoastră"

"Deci te-ai consultat cu un meseriaș, care a spus că e ok să facă această lucrare în condițiile curente, ai acceptat, iar acum, ceri părerea altcuiva.

Mie mi se pare puțin deplasat.

Și totuși ai făcut lucrarea înainte să vezi și alte soluții.

Din imagini se vede clar că sunt foarte multe alte opțiuni, și ai fi putut să eviți trecerea prin centură de beton... Doar că, na, săpatul e greu pentru unii."

"Sunt foarte multe greșeli în fotografia dumneavoastră și dacă îmi permiteți am să vi le enumăr: În primul rând armătură din grinzi are câteva probleme, nu are ciocuri la capete, pare aruncată acolo și sprijinită pe săracă țeavă de apă.

Stâlpii de asemenea trebuie fixați și cu etrierii mai deși. Lipsește grindă de elevație care pornește din talpa de fundație și care face legătură cu placa. Se văd la partea inferioară că țevile longitudinale nu sunt dintr-o bucată, iar în zona de prelungire nu sunt legate și nu au nici lungimea de ancorare suficientă. Țevile de alimentare cu apă, energie electrică sau scurgere nu se montează niciodată așa. Străpungerile se fac perpendicular pe grinzi în manosane de protecție. Ca să nu fiu plictisitor, vă spun doar atât OPRIȚI IMEDIAT LUCRAREA ȘI APLELATI LA UN INGINER care să vă spună cum să executați corect".

