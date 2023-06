Mulți români au amânat planurile de a construi o casă descurajați de prețurile mari ale materialelor de construcții și de scumpirea celor percepute pentru manoperă.

În plus, meseriașii cu experiență sunt greu de găsit, după ce mulți dintre ei au ales să lucreze în străinătate pentru salarii mai mari.

Unii se încumetă să se apuce singuri de lucrări, iar alții aleg firme care lucrează în baza unui contract și oferă garanții pentru lucrări, la prețuri ceva mai mari.

Cei care au trecut prin experiența unei case ridicate de la zero recomandă supravegherea muncitorilor. Totuși, puțini au priceperea care să le permită diferite observații.

Un român este în căutarea unui curs intensiv pentru construirea unei case, deși nu intenționează să se ocupe de lucrări, după cum a scris pe Facebook.

"Caut pe cineva care să-mi predea (contra cost, evident) tot ceea ce am de învățat pentru construirea unei case. Am teren cu autorizație de construire. M-ar interesa un curs intensiv (chiar și zilnic). Intenția de a învăța este dată de nevoia de a putea discuta în termeni tehnici cu cei care se vor ocupa de lucrări. Locuiesc în București", a precizat bărbatul în anunțul publicat pe grupul Construcții case și amenajări interioare și exterioare.

"E chiar indicat"

În comentarii, părerile sunt împărțite, totuși mulți i-au lăudat inițiativa.

"Foarte bună intenția! Sper să găsiți profesori buni! E chiar indicat, indiferent de executanții care vor efectua lucrarea, să aveți idee despre tot ceea ce ține de proiect, de etapele și modalitățile de construire. E mult mai indicat să aveți habar despre modalitatea de construire a unei case de la a la z, decât să va lăsați cu totul pe mâna unui diriginte de șantier, mai ales dacă nu face parte dintre apropiații dvs. Baftă!"

"Lucrez de 18 ani în domeniu și tot nu mă simt că am învățat tot, nu știu ce așteptări aveți dvs."

"Faptul că un om vrea să învețe ceva e un lucru extraordinar de bun, gândiți-vă că sunt câteva exemplare care au reacționat cu "ha ha" la această postare. Deci pentru aceștia a învăța ceva li se pare ceva ciudat...vă dați seama câți de-alde Celentano avem pe acest grup."

"De lăudat inițiativa dumneavoastră și în același timp trist"

"Nu dvs trebuie să discutați, ci dirigintele de șantier."

"Am trecut prin construcția unei case, iar intenția ta este foarte de înțeles și de lăudat! Timp de 2 ani mi-am luat la “castane” și am trecut prin tot felul de încercări de țepuială, păcăleală, prosteală, etc. Am intrat în contact cu 11 echipe de constructori pentru o casă de 300 mp, Sp + P + 1E + M. Dacă te pot ajuta cu ceva, te ajut cu drag. Succes!"

"Este de lăudat inițiativa dumneavoastră și în același timp trist. Au ajuns beneficiarii să se pună la punct cu terminologia construcțiilor, cu tehnologia materialelor pentru a obține o lucrare decentă. Cam asta este nivelul profesional al pieței muncii în construcții. Din păcate. Trist spre tragic."

"Îți recomand să te uiți pe Youtube, sunt extrem de multe clipuri de calitate, mai sunt și site-uri/ forumuri de specialitate, poți discuta și cu arhitectul însă toate astea te vor ajută să cunoști în mare anumite chestii, este foarte important să angajezi un diriginte de șantier cu experiență, din sursă externă, nu angajat sau colaborator al firmei cu care construiești. Diriginte de șantier oricum îți trebuie pt cartea tehnică."

"Vino la șantier la noi. Te și plătim că să înveți, ce zici?"

