Pensiune ridicată cu autorizație pentru o simplă casă de familia unui funcționar public. „Sunt problemele noastre private”

Locuitorii din cartierul orădean Grigorescu sunt în proces cu un vecin pentru că în locul unei vile de familie, acesta şi-a ridicat o clădire cu două niveluri şi 4 apartamente, care arată ca o pensiune.

Publicația locală Bihoreanul a dezvăluit că un imobil care teoretic trebuia să fie casă pentru o familie, a devenit un duplex uriaş, mai înalt decât toate clădirile din jur, cu parter, etaj şi un pod cu geamuri făcute anume pentru a fi funcţional ca mansardă.

Imobilul din strada Cardinal Iuliu Hossu a primit autorizaţie, dar nimeni n-a verificat documentaţia tehnică. Dacă ar fi făcut-o, ar fi văzut că, deşi cererea era pentru o casă unifamilială cu parter şi etaj, cu un singur apartament, conform cu certificatul de urbanism emis şi cu regulamentul de urbanism, proiectul arhitectural era pentru un duplex, adică două case cuplate.

Proprietatea aparține familiei unui funcționar public - Alina Anca Rosmenteniuc-Bogdan, care până în 2017 a lucrat la Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret, de unde s-a transferat la Prefectură, unde e contabilă şi unde a fost şi membră în comisiile de concurs organizate pentru angajările în funcţiile vacante din instituţie şi pentru mai multe primării din judeţ.

Împreună cu soţul, deţine firma Rosimod Prod SRL, care până în 2012 avea ca obiect de activitate comerţul cu materiale pentru instalaţii, iar de atunci execută lucrări de construcţii, fiind abonată la contracte publice.

Peste 90 de contracte, toate prin atribuire directă, scrie Bihoreanul.

Mai mult, la parterul clădirii în care soţii Rosmenteniuc locuiesc în prezent împreună cu copiii, tot în cartierul Grigorescu, la câțiva zeci de metri de noua construcţie, aceştia au avut şi un restaurant cu terasă, „Glass House”, care a organizat şi evenimente.

Și totuși, proprietarii nu au fost „călcaţi” niciodată de vreo instituție de control. Acum nici n-ar mai avea ce găsi, pentru că restaurantul a fost închis anul trecut, imediat ce proprietarii au ajuns în dispută cu vecinii din cauza vilei din strada Cardinal Iuliu Hossu, de teamă că aceştia le vor aduce controale pe cap şi pentru localul clandestin, după ce s-au trezit daţi în judecată pentru anularea autorizaţiei de construire pentru noul imobil.

Ca să rezolve problema, soţii Rosmenteniuc-Bogdan au vrut să scape de uriaşa clădire, scoțând-o la vânzare, printr-o agenţie imobiliară, ca „imobil care poate fi închiriat în regim Airbnb, cu 8 dormitoare, 4 bucătării şi 4 dressinguri”. Încă o dovadă că n-a fost niciodată gândită ca o casă de locuit, ci mai degrabă ca pensiune...

Soții Rosmenteniuc-Bogdan au refuzat iniţial să facă declaraţii, invocând că au un proces în desfășurare. „Sunt problemele noastre private”, a vrut să oprească discuţia Anca Rosmenteniuc-Bogdan, schimbând însă tonul când i s-a atras atenţia că este funcţionar public într-o instituţie aflată în subordinea Guvernului, iar în această calitate e chemată să vegheze la respectarea legilor, nu să le încalce.

Despre vilă, susţine că „respectă toate cerinţele” și doar vecinii sunt oameni dificili şi puşi pe reclamaţii, așa că, deși construiseră casa ca s-o lase moştenire copiilor, soţul ei a decis s-o vândă. „A fost rezultatul unei căderi nervoase. Se săturase de controale. Avem trei copii şi am vrut ca fiecare să aibă un apartament în această casă. Dar e casă unifamilială, că e doar pentru familia noastră”, a pretins ea. Logică după care şi un bloc ar putea fi considerat tot casă unifamilială dacă ar fi locuit de membrii aceleiaşi familii...

Chemat în calitate de pârât, alături de reprezentanţii Instituţiei Arhitectului Șef şi de proprietarii vilei, în procesul în care vecinii cer anularea autorizaţiei de construire, primarul Florin Birta susţine că, potrivit primelor verificări făcute, construcţia respectă autorizaţia emisă.

Au fost verificări însă doar din exterior clădirea şi au decretat că „este conformă” cu proiectul autorizat, fără să fi intrat în clădire, unde compartimentarea i-ar fi dat de gol pe proprietari şi fără măcar să verifice proiectul în sine, ca să observe că autorizaţia fusese eliberată „pe genunchi” de colegii lor. „Când se va face recepţia vor putea verifica partea interioară. Dacă se descoperă că s-a făcut o casă multifamilială, la revedere, nu se autorizează!”, promite primarul.