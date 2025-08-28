Ministrul Dezvoltării, despre folosirea de drone pentru identificarea construcțiilor ilegale. Cum și cine le va folosi. Explicațiile lui Cseke Attila

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, a clarificat joi, 28 august, informațiile potrivit cărora autoritățile vor fi dotate cu drone și vor putea să îi amendeze pe cei care au construit ilegal.

Ministrul a explicat la Digi24 cum vor folosi autoritățile dronele și cum vor fi amendați cei care au construit ilegal.

De asemenea, Attila a spus cine va putea să folosească dronele pentru a fotografia și filma proprietățile private.

„Cel care este autorizat, care poate fi și primăria, conform legislației în vigoare. Astăzi se întâmplă fizic. Un inspector fiscal, un inspector al primăriei se duce pe teren, are o informație cu privire la faptul că pe un teren se ridică o construcție ilegală pentru care, sigur, poate să verifice în evidența primăriei că nu are autorizație emisă și așa mai departe, dar trebuie să meargă la fața locului.

E o problemă de intrare pe terenul, proprietate privată a unui cetățean, avem un zid în care inspectorul nu poate acționa. Proprietatea privată e garantată prin constituție. Această metodă de a folosi drone care trebuie autorizate și avem legislație pentru cine poate folosi dronele.

Este o metodă care astăzi este prezentă de câțiva ani în țările mai spre Occident decât noi și aceste drone măsoară, adică nu e numai identificare a faptului că acolo se ridică o casă sau s-a ridicat o casă deja în roșu, ci și faptul că pot să măsori acea casă și pot să impun un rol fiscal la primărie.

Și pot să spun, domnule, tu ai ridicat, o dată că te sancționez, te amendez că ai ridicat ilegal, este una, dar, de mâine plătești pentru 200 m² casă pe care ți l-am identificat și n-am nici problema intrării pe proprietate privată, adică sunt multiple avantaje,” a explicat pentru Digi24 Cseke Attila.

Ads