Numărul autorizațiilor de construire a scăzut cu 16%, în primele zece luni din 2026 FOTO Pixabay

Numărul autorizațiilor de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale în primele zece luni ale acestui an a scăzut cu 16% față de perioada similară din 2025, arată datele publicate, vineri, de Institutul Național de Statistică (INS).

Astfel, în intervalul 1 ianuarie - 31 octombrie 2026, s-au eliberat 26.343 de autorizații de construire, pe fondul scăderilor consemnate în toate regiunile de dezvoltare: Nord-Est (-1.325 de autorizații), Sud-Muntenia (-827), Vest (-800), Nord-Vest (-784), Sud-Est (-727), Centru (-503), București-Ilfov (-229) și Sud-Vest Oltenia (-140).

Potrivit sursei citate, la nivelul lunii octombrie din anul curent, comparativ cu octombrie 2025, se evidențiază o scădere atât a numărului de autorizații de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale (-28,6%) cât și a suprafeței utile totale (-40,7%).

În profil teritorial, această scădere a numărului de autorizații de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale (-932 de autorizații) este reflectată în toate regiunile de dezvoltare: Sud-Est (-198), Nord-Est (-159), Vest (-137), Nord-Vest (-133), Sud-Muntenia (-122), București-Ilfov (-79), Centru (-75) și Sud-Vest Oltenia (-29).

Raportat la perioada de referință, s-a înregistrat o scădere a numărului de autorizații de construire eliberate pentru clădiri nerezidențiale (-26,5%), dar și a suprafeței utile totale (-38%).

Datele INS relevă faptul că, de la un an la altul, în profil teritorial, există o scădere a suprafeței utile la autorizațiile de construire eliberate pentru clădirile nerezidențiale (-98.132 mp), ca urmare a activităților din regiunile de dezvoltare: Centru (-36.083 mp), Nord-Est (-21.318 mp), București-Ilfov (-17.722 mp), Nord-Vest (-17.627 mp), Vest (-8.818 mp), Sud-Est (-5.566 mp) și Sud-Vest Oltenia (-2.002 mp).

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Pe de altă parte, singura tendință de creștere a numărului de autorizații eliberate apare în regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia (+11.004 mp).

De la o lună la alta (octombrie vs septembrie 2026), se observă un rezultat pozitiv în ceea ce privește autorizațiile de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale (+4,6%), însă cu o suprafață utilă totală de 495.776 mp (-27,2%). Din totalul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale, 69,9% sunt pentru zona rurală.

Totodată, în perioada analizată, se evidențiază o creștere a numărului de autorizații de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale (+102), iar în profil teritorial este reflectată în următoarele regiuni de dezvoltare: Nord-Est (+87 de autorizații), București-Ilfov (+63), Nord-Vest (+36), Sud-Muntenia (+29), Sud-Vest Oltenia (+25) și Sud-Est (+2).

În schimb, scăderi s-au înregistrat în regiunile de dezvoltare Centru (-126 de autorizații) și Vest (-14).

De asemenea, în luna octombrie 2026 s-au eliberat 490 de autorizații de construire pentru clădiri nerezidențiale, mai mult cu 16,7% față de luna septembrie, același an, în suprafață utilă totală de 160.123 mp (-35,2%).

Comparativ cu luna precedentă, suprafața utilă la autorizațiile de construire eliberate pentru clădirile nerezidențiale s-a diminuat cu 86.922 mp, trendul fiind observat în regiunile de dezvoltare: Vest (-32.302 mp), București-Ilfov (-31.449 mp), Sud-Est (-16.201 mp), Centru (-14.011 mp), Sud-Vest Oltenia (-6.961 mp) și Nord-Vest (-6.861 mp).

La polul opus s-au situat regiunile de dezvoltare Sud-Muntenia (+11.146 mp) și Nord-Est (+9.717 mp).

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