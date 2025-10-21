După contracția puternică a consumului domestic, luna august aduce și prăbușirea lucrărilor de construcții!

Marti, 21 Octombrie 2025, ora 14:40
Volumul lucrărilor de construcții a scăzut puternic în august 2025, în comparație cu luna precedentă, atât pe componenta de investiții publice, cât și la capitolul clădiri rezidențiale, atribuit investițiilor private.

Volumul lucrărilor de construcții a scăzut puternic în august 2025, în comparație cu luna precedentă, atât pe componenta de investiții publice, cât și la capitolul clădiri rezidențiale, atribuit investițiilor private.

Un recul, dar nu de amploare la fel de mare, este înregistrat în august și față de luna similară a anului trecut, mai ales la capitolul construcții inginerești, asimilat de obicei investițiilor publice.

Trebuie amintit faptul că în august 2025 a fost consemnată de datele oficiale și o prăbușire a consumului domestic, domeniu care, alături de lucrările de construcții, reprezentau unele din puținele zone ale economiei de la care se mai aștepta să contribuie la creșterea economică.

Minus 26%, scădere lunară pe rezidențial

Astfel, în august 2025 comparativ cu iulie 2025, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut, ca serie brută, cu 24,7%, potrivit datelor publicate de INS și consultate de Risco.ro.

Scăderea este evidenţiată atât la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (-30,6%), cât și la lucrările de reparaţii capitale (-25,7%) şi la lucrările de construcţii noi (-22,6%).

Pe obiecte de construcţii, au avut loc scăderi la clădirile rezidenţiale (-26%), construcţiile inginereşti (-25%) şi la clădirile nerezidenţiale (-23,2%).

Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut cu 26,2%, scădere evidenţiată la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (-27,7%), lucrările de reparaţii capitale (-24,3%) şi la lucrările de construcţii noi (-18,3%).

Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut la clădirile rezidenţiale (-21,8%), construcţiile inginereşti (-20,8%) şi la clădirile nerezidenţiale (-19,3%).

Construcțiile inginerești, pe minus

În comparație cu august 2024, volumul lucrărilor de construcţii, ca serie brută, a scăzut în august 2025, pe total, cu 2,1%.

Pe elemente de structură, scăderi s-au înregistrat la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (-13,5%) şi la lucrările de construcţii noi (-4,1%). În schimb, lucrările de reparaţii capitale au crescut cu 27,7%.

Pe obiecte de construcţii, construcţiile inginereşti au scăzut cu 7,9%. Clădirile rezidenţiale şi clădirile nerezidenţiale au crescut cu 12,6%, respectiv cu 2,7%.

Ca serie ajustată la numărul de zile lucrătoare şi sezonier, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut, pe total, în august 2025 față de august 2024, cu 2,3%.

Pe elemente de structură, scăderea este evidenţiată lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (-11,1%) şi la lucrările de construcţii noi (-1,9%). Lucrările de reparaţii capitale au crescut cu 30,4%.

Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut la construcţiile inginereşti (-4,4%).

Clădirile rezidenţiale şi clădirile nerezidenţiale au crescut cu 16,8%, respectiv cu 5%.

În perioada ianuarie – august 2025, volumul lucrărilor de construcţii a crescut cu 9,7% (9,8% în serie ajustată), în comparație cu perioada similară din 2024.

