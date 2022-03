Ce zone ale casei au nevoie de hidroizolatie?

Pentru un confort termic si o rezistenta sporita a unei case este necesar ca aceasta sa fie izolata atat din punct de vedere termic, dar si al umiditatii.

Daca o casa nu este izolata termic, mentinerea unei temperaturi optime poate fi dificila, iar costurile pentru incalzirea acesteia pot fi semnificative. In schimb, lipsa unei hidroizolatii poate avea efecte negative puternice asupra casei, infiltratiile de apa afectand structura de rezistenta a acesteia.

Cu toate ca este bine cunoscut faptul ca hidroizolatia acoperisului este importanta, putini sunt cei care stiu ca un astfel de sistem de protectie trebuie aplicat si la nivelul fundatiei. Sunt necesare chiar si hidroizolatii terase, mai ales daca acestea sunt la parter sau nu sunt acoperite.

In ce consta hidroizolatia acoperisului?

Metodele de hidroizolatie care sunt folosite in domeniul constructiilor sunt foarte multe, de la hidroizolatia PVC sau poliuretanica, pana la cea cu membrane bituminoase sau hidroizolatie lichida. Aceasta varietate permite proprietarilor sa aleaga solutia care se potriveste cel mai bine casei lor, tipului de acoperis si regiunii in care aceasta se afla.

De exemplu, in cazul unui bloc, se imbina hidroizolatia cu polistiren cu cea care foloseste membrane bituminoase, dar pentru alegerea corecta a produselor si modului de desfasurare a acestui proces este necesar sa se apeleze la specialisti in hidroizolatii.

De asemenea, in cazul unui acoperis de tip terasa, cea mai potrivita solutie se poate dovedi hidroizolatia lichida.

De ce este necesara hidroizolatia fundatiei?

Fundatia casei este cea care intra in contact direct cu solul si langa care se scurge adesea apa provenita de la ploaie, ceea ce favorizeaza mentinerea unei umiditati crescute. Astfel ca prin hidroizolatie, aceasta umiditate este tinuta la distanta de casa si, mai ales, de interiorul acesteia, deoarece infiltratiile de apa pot duce la aparitia petelor de umezeala, a igrasiei si mucegaiului.

Tocmai de aceea hidroizolatia este necesara pentru orice fundatie, chiar si in cazul celor caselor care nu au subsol.

In concluzie, rolul pe care il are hidroizolatia este extrem de important, contribuid la mentinerea unei atmosfere placute si sanatoase in interiorul casei.

