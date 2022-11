Conmec - partenerul constructorilor profesioniști

La împlinirea a 30 de ani de activitate neîntreruptă, Conmec, o afacere de familie cu capital privat integral românesc, ajunsă acum la a doua generație, mulțumește pe această cale tuturor clienților și colaboratorilor care și-au pus încrederea în brandul nostru.

La împlinirea a 30 de ani de activitate neîntreruptă, Conmec, o afacere de familie cu capital privat integral românesc, ajunsă acum la a doua generație, mulțumește pe această cale tuturor clienților și colaboratorilor care și-au pus încrederea în brandul nostru și au ales să profite din plin de toate avantajele pe care firma noastră s-a străduit permanent să le aducă sectorului construcțiilor, cu precădere cel al realizării de pardoseli industriale.

Care sunt principalele avantaje?

În primul rând, menționăm, gama largă de utilaje profesionale, echipamente, accesorii și consumabile de calitate, destinate realizării pardoselilor industriale din beton. Asigurăm zeci de categorii individuale de produse, de la cele destinate armării betonului, a finisării, tăierii, creșterii rezistenței acestuia, continuând cu utilajele și echipamentele necesare pe șantier, precum încălzitoare, aspiratoare industriale, betoniere, compactoare, generatoare etc.. Pentru multe dintre acestea, asigurăm piese de de schimb, consumabile originale și accesorii. Astfel, simplificăm activitatea constructorilor și profesioniștilor în domeniu care pot găsi ce au nevoie într-un singur loc.

În al doilea rând, calitatea și performanța celor comercializate. Echipamentele, utilajele, accesoriile și consumabilele noastre sunt conform standardelor UE și respectă legislația în vigoare, iar caracteristicile acestora sunt de primă mână. Ele sunt realizate de producători cu nume sonore, recunoscuți la nivel internațional, iar unele dintre acestea sunt produse chiar de către firma noastră.

În al treilea rând, colaborările strânse cu acești producători sau distribuitori ai acestora, colaborări care se întind pe zeci de ani, ne permit să comercializăm produsele la prețuri competitive, prețuri care în final se vor reflecta în profitabilitatea constructorilor, pe o parte, și în calitatea construcțiilor acestora, pe de altă parte. Cu atât mai mult acest lucru este valabil în cazul celor produse de Conmec.

Alte beneficii, pe scurt:

Experiența specializată de 30 de ani;

Consultanță și strânsă colaborare cu firmele din domeniul construcțiilor;

Servicii de vânzare și post vânzare profesionale;

Ofertă excelentă de preț și stoc disponibile pentru cele mai apreciate produse ale noastre, anume fibrele de armare dispersă a betonului (fibrele de polipropilena, cele metalice și cele structurale) dar și a produselor din categoria destinată finisării betonului (elicoptere de beton/finisoare) ori a tăierii betonului (discuri diamantate, inclusiv produse de Conmec).

De ce am ales să mulțumim clienților și partenerilor? Suntem de părere că succesul nostru se datorează în bună parte oamenilor cu care am colaborat de-a lungul timpului. De la ei am învățat ce au nevoie dar și cum, noutăți în domeniu, oportunități de îmbunătățire și de depășire a competiției noastre. Tot ei ne-au dat feedback despre cum se comportau în practica de zi cu zi cele vândute de noi, care erau rezultatele, ghidându-ne astfel spre cei mai buni producători în domeniu.

Drept încheiere, vă mulțumim pentru buna colaborare și vă dorim mult succes în continuare!

