Devizele de lucrări în construcții sunt obligatorii pentru proiectul tehnic

Constructia unei cladiri implica o serie de formalitati, o documentatie bine pusa la punct si numeroase avize si autorizatii de la institutiile statului abilitate. Sunt de la sine intelese motivele, aparitia unui imobil intr-un spatiu implica un anumit impact asupra mediului, asupra planului urbanistic, asupra vecinilor, asupra sistemului de utilitati al localitatii, precum si chestiuni legate de siguranta celor care vor folosi cladirea sau se vor afla in apropierea acesteia.

Parte esentiala a documentatiei de obtinere a autorizatiei de constructie, documentatia tehnica contine tot ce este legat de proiect, conditii de mediu, integrarea in localitate, arhitectura, instalatii, precum si o parte de estimare a resurselor implicate in constructie si a cheltuielilor aferente, concretizata in devize lucrari constructii. In cadrul proiectului tehnic, se alcatuieste un deviz general, un centralizator al cheltuielilor pe obiectiv sau pe categorii de lucrari, dupa dorinta beneficiarului.

Care este rolul devizelor de lucrari in constructii in cadrul proiectului tehnic?

Un proiect tehnic cuprinde o parte scrisa si o parte desenata. Din sectiunea scrisa fac parte informatii generale referitoare la imobilul proiectat, caracteristicile de topografie, clima, drumuri de acces, retelele de energie electrica, apa si canalizare din zona, descrierea planului arhitectural, a elementelor de peisagistica si spatii verzi, memorii tehnice de la specialisti pe diverse sectoare, caiete de sarcini si breviare de calcul.

In partea scrisa a proiectului tehnic intra si devizele de lucrari, care il pot ajuta pe proprietar, dupa obtinerea autorizatiei sa gaseasca mai rapid firma de constructii care sa execute lucrarile. Fiecare parte implicata in contract va sti exact la ce sa se astepte in ceea ce priveste costurile, forta de munca necesara, utilajele si transportul pana la locul in care se va ridica imobilul. Totodata, in functie de complexitatea lucrarilor, firma de constructii poate spune cu siguranta daca are personal disponibil pentru santier si in ce perioada de timp ar putea sa se dedice noii constructii.

De ce este bine sa existe un deviz de lucrari inca din faza de proiectare?

Includerea devizului de lucrari in proiectul tehnic este realizata de catre arhitectul proiectant. Este situatia ideala, intrucat arhitectul este persoana cea mai competenta, care poate sa ofere cele mai moderne si eficiente solutii, personalizate in functie de destinatia cladirii, de amplasamentul ei, de factorii de mediu si de dorintele beneficiarului. Acesta va propune cele mai noi tehnologii si materiale prin care se obtin detalii estetice, aspecte functionale, rezistenta la uzura si eficienta energetica, in functie si de bugetul de care dispune clientul.

Devizul de lucrari este o metoda eficienta prin care se pot anticipa cheltuielile cu executia unei constructii, se pot detalia necesarul de materiale, tipul acestora, echipamentele si forta de munca, precum si consturile cu transportul resurselor la locul in care va fi amplasat imobilul. Lucrul dupa devizul de constructii garanteaza executarea temeinica a fiecarei etape, elimina surprizele in materie de costuri si contribuie la o colaborare in conditii optime intre beneficiar si constructor, pentru realizarea unui proiect de succes.

