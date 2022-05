Nimic nu se pierde, totul se incalzeste: iata de ce sa achizitionezi centrale termice pe gaz!

Fiecare roman isi doreste sa se bucure de o atmosfera cat mai armonioasa si mai prietenoasa acasa, indiferent de anotimp si de vremea de afara. Pentru a avea parte de confortul dorit, este important sa ia decizii inspirate, atunci cand trebuie sa aleaga echipamentele folosite pentru incalzire.

Majoritatea consumatorilor din Romania opteaza pentru centrale termice pe gaz, echipamente care prezinta numeroase avantaje, indiferent de dimensiunea sau de caracteristicile spatiului pe care ai nevoie sa il incalzesti.

Avantajele si dezavantajele unei centrale termice pe gaz

Beneficiile sunt numeroase si diverse, pornind de la cele de ordin financiar si ajungand la eficienta si confortul termic oferite. Iata-le pe cele mai importante dintre ele!

• echipamentele de acest tip sunt eficiente atat cand vine vorba de incalzirea unor apartamente sau a unor case de dimensiuni normale, cat si daca este nevoie de asigurarea incalzirii pentru case mai mari, pentru cladiri de birouri, spatii comerciale sau industriale;

• de asemenea, ele pot fi utilizate cu succes pentru toate tipurile de incalzire;

• ofera un randament ridicat, care poate fi imbunatatit si mai mult cu ajutorul unui sistem de automatizare; astfel, nimic nu se pierde, ci fiecare leu cheltuit contribuie intr-adevar la un plus de confort,

• noile modele de centrale termice pe gaz pot fi reglate cu usurinta cu ajutorul unui simplu termostat;

• au dimensiuni relativ compacte, astfel incat pe de o parte nu ocupa mult spatiu, iar pe de alta parte se incadreaza, din punct de vedere estetic, inclusiv in imobile decorate modern;

• un alt avantaj consta in faptul ca, spre deosebire de instalatiile care functioneaza pe baza de lemn, peleti sau carbune, nu este necesar un spatiu special pentru depozitarea combustibilului.

In ceea ce priveste dezavantajele, cel mai important consta in faptul ca nu toate zonele din tara au acces la reteaua de gaze naturale. Insa, in ultimii ani, tot mai multe localitati, atat urbane cat si rurale, sunt racordate, astfel incat alegerea unei centrale termice pe gaz devine optiunea ideala in majoritatea zonelor din tara.

Trebuie avut in vedere si faptul ca aceste instalatii necesita verificari mai frecvente si o ingrijire atenta, pentru a elimina atat riscul emisiei de gaze, precum si pe cel al unei explozii. Unele modele sunt mai zgomotoase decat centralele electrice, in special dupa cativa ani de utilizare. In fine, trebuie amintit si faptul ca folosirea gazului are consecinte directe asupra mediului inconjurator.

Intretinerea corecta a unei centrale termice pe gaz

Intretinuta corect, o centrala termica pe gaz poate sa functioneze la cele mai inalte standarde intervale indelungate de timp, de doua sau trei decenii. Este recomandata, de exemplu, efectuarea unei verificari inainte de sosirea sezonului rece, cand este nevoie de schimbarea bateriilor din termostat, aerisirea caloriferelor si verificarea presiunii din instalatie.

De asemenea, o data la fiecare doi ani sau dupa inlocuirea oricarei piese trebuie realizata revizia tehnica, care se face de catre o echipa de specialisti autorizati. Ei curata mufele si coturile de la tevi, verifica existenta raportului valabil de verificare tehnica si fac diferite masuratori folosind aparate metrologice.

In acest fel, te vei putea bucura timp de mai multe decenii de eficienta si de confortul oferite de noile modele de centrale termice pe gaz!

