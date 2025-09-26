Constructorii români, afectați de concurența neloială din partea țărilor din afara UE. Radu Miruță: „Concurența trebuie să fie echitabilă”

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat că urmează să solicite oficial Direcției Generale Comerț a Comisiei Europene să analizeze impunerea unei limite privind cantitățile de ciment importate din țările non-UE. Motivul ține de faptul că, potrivit acestuia, reprezentanții industriei din țară au discutat cu ministrul în luna august despre modul în care aceștia sunt afectați de concurența neloială venită de peste hotare.

„Am cerut date, am analizat, m-am convins că au dreptate. Astăzi, o lună mai târziu, am mers special să îl întâlnesc într-o discuție tête-à-tête pe Denis Redonnet, Deputy Director-General DG Trade de la Comisia Europeană, căruia i-am prezentat cifre concrete și am agreat să îi trimit o solicitare oficială pentru analizarea impunerii unei limite privind cantitățile de ciment importate din țările non-UE”, a transmis ministrul, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Importurile de ciment în România au crescut brusc, chiar exponențial, de la aproape toți vecinii non-UE, din cauză că, „nu sunt obligați să respecte aceleași condiții de mediu și nici să plătească certificate de carbon. Cu toții avem o relație de bună vecinătate, dar concurența trebuie să fie echitabilă. România este țară de graniță a UE. Produsele grele și voluminoase ajung la noi ca destinație finală, pentru că transportul lor mai departe devine prea scump”, a mai transmis ministrul.

„România are un specific diferit și trebuie tratată echitabil. Asta facem: cu cifre, cu respect, dar și cu fermitate atunci când industria noastră este pusă în pericol de concurența neloială”, a încheiat ministrul.

