România, pe primul loc la consumul de băuturi alcoolice în Europa. Cât se bea în medie

Românii sunt campioni la băut în Europa, arată datele Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Consumul de băuturi alcoolice în România a ajuns în medie la peste 9 litri de alcool pur pe an, iar românii i-au lăsat în urmă chiar și pe băutorii britanici.

În topul țărilor europene la consumul de alcool, România se află pe locul 1, iar la finalul clasamentului se află Turcia. Bărbații români sunt cei mai mari băutori, dar și femeile beau cu mult peste media europeană.

Cu 9,2 litri de alcool pur pe an, echivalentul a 460 de halbe de bere, românii cresc media internațională de 5,5 litri de persoană, adică 275 de halbe de bere, scrie Adevărul

Consumul zilnic al românilor este de 36,9 grame de alcool pur în fiecare zi, aproximativ 13,5 litri de alcool pur pe an. Bărbații beau însă 27,3 litri de alcool pur în fiecare an, în timp ce media pentru femei este de 7,5 litri de alcool pur în fiecare an, aproximativ 500 de pahare de vin.

„Regiunea europeană continuă să dețină recordul de neinvidiat de a avea cele mai ridicate niveluri de consum de alcool și daunele aferente la nivel mondial, precum și cel mai mic număr de abstinenți. Daunele cauzate de alcool pot fi devastatoare pentru sănătate și bunăstare și depășesc cu mult persoana care consumă alcool, incluzând violența domestică, rănile, accidentele, destrămarea familiei și sănătatea mintală”, a declarat Dr Gauden Galea, consilier special în sănătate al directorului OMS pentru Europa.

La nivel european, 1 din 10 adulți consumă prea are o tulburare de consum de alcool și aproape unul din 20 trăiește cu dependență de alcool, potrivit datelor OMS.

