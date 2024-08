"Sunt conștient că am fost dependent fără să recunosc". Mărturisirea unui român care a renunțat să mai bea: "N-am mai băut alcool de 75 de zile"

Europenii sunt cei mai mari băutori din lume, consumând în medie 9,2 litri de alcool pur pe an, echivalentul a 460 de halbe de bere, potrivit noilor date ale Organizației Mondiale a Sănătății.

România ocupă locul 1 din 51 de națiuni europene în ceea ce privește consumul de alcool, arată aceleași date.

Mulți români care obișnuiesc să consume regulat alcool nu sunt pe deplin conștienți de pericolele la care se expun.

Unii dintre cei care sunt preocupați de sănătate reușesc să renunțe. Este cazul unui tânăr care a relatat în mediul online cum e reușit să nu mai bea de două luni.

"N-am mai băut alcool de 75 de zile"

Poate pentru unii nu e big deal și pot înțelege. Primele beții le-am tras pe la 16 ani (36 acum). De atunci nu cred că am stat prea mult fără să consum măcar o bere (în afară de încă o tentativă pe care am ținut-o 40 de zile, urmată de relapse). Mereu a fost câte o sticlă de ceva prin casă, un whiskey, mai un vin, gin tonic etc. Bere la discreție.

În ultima vreme m-am luptat enorm cu anxietate manifestată cu teamă de mă îneca în timp ce înghițeam mâncare. Ajunsesem să bag 2 litri de bere zilnic că să pot să mănânc, practic. Iar asta era doar aperitivul.

Cu terapie, cu răbdare, cu o decizie fermă, am scăpat de fobie și dificultăți și m-am lăsat de băut. Total. Inițial am vrut să o fac o lună. Apoi două. Noul meu target e 100 de zile.

Deși uneori îmi e dor de aromă, simt că ce am câștigat e mult mai important decât ce am lăsat în urmă. A se observă că nu am spus "pierdut", pentru că nu e o pierdere, ci doar iluzia ei.

Mi-aș dori să fie pe termen nelimitat.

Aștept să ajung la un milestone ca să îmi dau voie să beau un păhărel. Știu că pentru unii e natural, dar eu sunt conștient că am fost dependent fără să recunosc față de mine. Nu am fost în punctul asta de 20 de ani și... sunt extrem de emoționat și fericit și am vrut să împărtășesc asta.

Nu am scăpat total de anxietatea cu înghițitul. Merg mână în mână, pentru că alcoolul era doar un pansament. Dar încerc în fiecare zi să "fac pace cu mine", căci ar fi stupid să ne luptăm cu noi înșine", a scris acesta pe Reddit.

"E super greu să te lași de alcool într-o țară în care e atât de acceptat social"

Postarea a strâns sute de comentarii. Unii l-au felicitat, alții s-au referit la relația pe care o au cu alcoolul.

"Ține-te de treaba și felicitări! Mă tot bat și eu cu alcoolul de aproape 2 ani. Am stat cel mai mult 88 de zile, am mai stat și 40, dar de obicei nu pot să rezist tentației mai mult de 14-15 zile."

"E super greu să te lași de alcool într-o țară în care e atât de acceptat social și cam orice activitate din ziua de azi are și niște alcool în ecuație, o reușită, o revedere, o zi de naștere, un grătar ai tot așa, chiar e o provocare când ești înconjurat peste tot de el, am și eu o luna de când nu mai beau, nu am fost niciodată dependent la propriu, doar ocazional, dar am vrut să renunț să mă opresc în ideea în care devin mult mai stabil psihic și nu aș mai avea niște oarecare stări de anxietate, încă nu sunt convins că nu o să mai beau absolut niciodată, dar na, vedem ce urmează, sevraj nu a existat și sincer a dispărut dorința aia adolescentină de a-ți da cu ceva în cap, dar încă mă gândesc cum poți stăpâni arta de a spune nu când ești înconjurat de oameni nice și ti se oferă ceva de băut. Mult succes pe viitor!"

