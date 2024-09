Strategia simplă care funcționează pentru a reduce consumul de alcool. "Este o informație importantă la care băutorii ar trebui să aibă acces"

Cercetătorii au descoperit o metodă eficientă de a-i determina pe oameni să consume mai puțin alcool: evidențiați riscul crescut de cancer care însoțește consumul de alcool și numărați fiecare pahar.

Această combinație specială de mesaje "de ce să reducem" și "cum să reducem" poate fi utilă pentru promovarea sănătății unei populații, au constatat cercetătorii într-un studiu.

Consumul excesiv de alcool nu duce doar la cancer, desigur. Exagerarea cu băutura este asociată cu o serie întreagă de probleme, inclusiv moartea prematură, boli de inimă, probleme digestive și un risc crescut de demență.

"Am constatat că asocierea informațiilor despre alcool și cancer cu o anumită acțiune practică - numărarea paharelor - a dus la reducerea cantității de alcool consumate", a declarat economistul și psihologul Simone Pettigrew de la The George Institute for Global Health la anunțarea rezultatelor.

Pentru studiu, au fost completate trei chestionare: 7995 de persoane au completat primul chestionar, 4588 dintre acestea l-au completat pe al doilea trei săptămâni mai târziu, iar 2687 de persoane au completat ultimul chestionar la trei săptămâni după aceea. Participanții au fost împărțiți în grupuri diferite și li s-au arătat diferite reclame și mesaje despre consumul de alcool.

O combinație a ieșit în evidență, comparativ cu un grup de control: O reclamă TV care făcea legătura între băutură și cancer, împreună cu o sugestie de a ține evidența băuturilor, a fost una dintre cele mai eficiente pentru a-i determina pe oameni să încerce să reducă consumul de alcool.

De asemenea, a fost singura combinație în care oamenii și-au redus semnificativ consumul de alcool pe parcursul celor șase săptămâni.

Mulți oameni nu știu că alcoolul este o substanță cancerigenă"

Alte abordări - cum ar fi încurajarea oamenilor să se hotărască asupra unui număr de băuturi și apoi să se limiteze la acesta - i-au determinat pe unii dintre voluntari să încerce să reducă consumul, dar a existat un câștigător clar pe baza persoanelor care au luat parte la această cercetare.

"Mulți oameni nu știu că alcoolul este o substanță cancerigenă", a declarat Pettigrew. "Este o informație importantă la care băutorii ar trebui să aibă acces. Dar a le spune oamenilor că alcoolul provoacă cancer este doar o parte a soluției - trebuie, de asemenea, să le oferim modalități de a lua măsuri pentru a-și reduce riscul."

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, consumul de alcool poate fi responsabil pentru 7 % din decesele premature la nivel mondial, iar conștientizarea consumatorilor de alcool cu privire la riscurile pentru sănătate este o modalitate de a aborda această problemă.

În timp ce agențiile de sănătate au analizat, de asemenea, modalități de a face băutura mai puțin disponibilă și mai scumpă, în cele din urmă, alegerile personale vor determina dacă comportamentul în ceea ce privește alcoolul se va schimba sau nu pe termen lung.

În acest studiu particular, participanții au fost aleși pentru a fi "reprezentativi din punct de vedere demografic pentru publicul australian care consumă alcool", deci nu este o abordare care va funcționa neapărat și în alte părți - dar se pare că numărarea băuturilor ar putea fi o opțiune de încercat dacă doriți să reduceți consumul, scrie sciencealert.com.

"Resursele disponibile pentru campaniile de reducere a efectelor nocive ale alcoolului sunt limitate, așa că este important să aflăm ce mesaje rezonează cel mai bine pentru a ne asigura că au cele mai mari șanse de a funcționa", a declarat Pettigrew.

Cercetarea a fost publicată în Addictive Behaviors.

