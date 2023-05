Descoperirea medicilor ce surprinde: Consumul regulat al unui aliment scade riscul de mortalitate prematură din orice cauză

Un studiu efectuat de o echipă de oameni de știință de la mai multe universități din Statele Unite și publicat în revista Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, a făcut o descoperire surprinzătoare. Experții au constatat că un consum regulat de ciocolată este asociat cu un risc mai scăzut de mortalitate prematură, din orice cauză.

Cercetătorii au examinat relația dintre consumul de ciocolată și mortalitatea prematură din orice cauză, potrivit News Medical.

Inițiativa pentru sănătatea femeilor (WHI) este un studiu național de sănătate care își propune să prevină bolile de inimă, cancerul colorectal și de sân și fracturile osteoporotice în rândul femeilor aflate în postmenopauză, prin strategii pe termen lung. Între 1993 și 1998, cercetătorii au recrutat femei cu vârsta cuprinsă între 50 și 79 de ani din 40 de centre clinice din Statele Unite, pentru un studiu clinic.

Doctorii trag un semnal de alarmă: Feriți-vă, boala va afecta 843 de milioane de oameni, bărbați și femei

WHI a evaluat dieta la începutul studiului utilizând un chestionar validat de frecvență alimentară. WHI FFQ a analizat o bază de date de nutrienți provenită din Sistemul de date nutriționale pentru cercetare. Această bază de date include peste 140 de nutrienți și compuși, cum ar fi energia, sodiul și grăsimile saturate.

Ads

Datele de referință din WHI FFQ au fost utilizate pentru a evalua consumul de ciocolată. Au fost stabilite cinci categorii de frecvență a consumului de ciocolată pe baza răspunsurilor participanților.

Acestea au inclus niciun consum, mai puțin de o porție pe săptămână, una până la trei porții în fiecare săptămână, patru până la șase porții în fiecare săptămână și o porție în fiecare zi.

Avertisment din partea medicilor: S-a descoperit că anumite alimente produc boli mintale

Constatările studiului condus de Universitatea Tennessee au arătat că pe o perioadă de 1.608.856 persoane-ani, s-au înregistrat 25.388 decese, cu 7.069 decese din cauza bolilor cardiovasculare, 7.030 decese din cauza cancerului și 3.279 decese din cauza demenței.

Femeile care au consumat mai multă ciocolată au avut tendința de a avea obiceiuri nesănătoase, cum ar fi fumatul, un aport mai mare de energie, mai puțină activitate fizică, o calitate mai scăzută a dietei și să consume mai multă cafea sau ceai.

Concluziile studiului au arătat că consumul de ciocolată este asociat cu un risc mai scăzut de mortalitate. Mai precis, un aport moderat de ciocolată de trei porții în fiecare săptămână a fost deosebit de benefic, chiar și după luarea în considerare a diferiților factori de perturbare. Consumul moderat de ciocolată s-a corelat, de asemenea, cu o reducere a riscului de mortalitate de orice cauză, boli cardiovasculare și demență.