Ce fac consumatorii de droguri pentru a-și asigura rația zilnică. Medic: "Un tânăr a vândut carnea din congelator pentru o doză"

Medicul Alexandra Dobre, director general adjunct în cadrul DGASPC Sector 2, a povestit că în cariera sa a văzut cazuri de tineri care au vândut bijuterii ale părinților, electronice sau electrocasnice pentru a obține droguri, însă cazul care a frapat-o și i-a rămas în memorie este cel al unui tânăr care fura carnea din congelatorul familiei și o vindea, pentru a face rost de bani pentru stupefiante.

Alexandra Dobre a vorbit, vineri seară, în emisiunea Medika Antidrog de la Medika Tv, despre situațiile-limită în care tinerii ajung și despre lucrurile pe care aceștia le fac pentru a avea banii necesari pentru încă o doză de droguri.

”Ei, de foarte multe ori, ajung în situația în care - și vorbesc de practică, de experiența de zi cu zi - ajung să vândă lucruri din casă. Acestea nu sunt doar povești, sunt realități, ajung să vândă lucruri din casă, să vândă bunurile, bijuteriile mamei, tablete, televizoare. Am avut o speță, chiar m-a frapat cumva și mi-a rămas în memorie un tânăr care a vândut carnea din congelator.

Și nu e o poveste, vorbesc, efectiv, din experiența practică, am văzut cazul cu ochii mei, să zic așa, adică am citit documentele, am văzut exact că așa s-a întâmplat. Deci ajunsese să vândă la florăria din colț carnea din congelator, pe sume... mă rog, cât poți să iei pe un kilogram de carne, astfel încât să poată să-și procure droguri”, a afirmat Alexandra Dobre.

Ea a explicat că sunt cazuri în care tinerii se tratează pentru dependența de droguri, după care recidivează. Uneori, tratamentele pot dura atât de mult încât pierd un an de școală.

”Dar e important ca tinerii să aibă suportul și din partea familiei, și din partea instituțiilor statului, astfel încât să înțeleagă că anul respectiv nu este un an pierdut neapărat, poate doar din punct de vedere efectiv al anilor de studiu, să zicem, ci este un an câștigat, pentru că, dacă ar fi să ne raportăm la 12 luni de zile, în lunile alea poți să-ți recapeți viața, efectiv, să-ți recapeți familia, să-ți recapeți prietenii”, a explicat oficialul DGASPC Sector 2.

