Eugen Hriscu, medic psihiatru, psihoterapeut și specialist în prevenirea și tratamentul dependențelor, a făcut public un mesaj primit din partea unui tânăr urmăritor.

Medicul Hriscu s-a implicat în ultimii ani în tratarea dependenței de droguri, coordonând echipe prezente la evenimente publice de anvergură.

Psihiatrul critică vehement acțiunile întreprinse în ultimele săptămâni de autoritățile statului român, considerând că pedepsirea drastică a consumului de droguri nu rezolvă problemele de fond - prezența stupefiantelor pe piață și lipsa unei campanii adecvate de informare și educare a posibililor consumatori.

În contextul unui editorial publicat pe această temă, medicul a primit un mesaj privat pe care l-a făcut public.

"Războiul împotriva drogurilor și a consumatorilor creează astfel de situații dramatice din care toți avem de pierdut", a scris Eugen Hriscu pe Facebook, publicând următorul mesaj:

"Bună seară! V-am mai urmărit prin diferite podcasturi, articole de prin media și vreau să vă felicit pentru inițiativa dumneavoastră cu privire la “lacunele” din sistemul judiciar. Am 22 de ani, sunt student și mă pregătesc pentru a merge la închisoare pentru că, după un drug test, am ieșit pozitiv la canabis (nefiind sub influență), substanță consumată cu o zi înainte de a fi oprit și testat în trafic. Totodată, vreau să vă mulțumesc pentru că deși nu am avut plăcerea de a conversa cu dumneavoastră, prin intermediul platformelor online unde ați dezbătut problemele de acest fel, oarecum am reușit să mă liniștesc prin vorbele și calmul dumneavoastră care în mod cert se transmit și prin online. Sper că vocea să vă fie auzită, cât despre mine mai pot spune doar atât: Un arhitect în minus, oricum țara această are nevoie doar de politicieni și politiști".

