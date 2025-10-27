Un aparat electrocasnic comun pe care îl avem cu toții consumă la fel de multă energie ca 65 de frigidere care funcționează simultan

Un aparat electrocasnic obișnuit consumă, în tăcere, mai multă energie decât zeci de frigidere la un loc, punând o presiune neașteptată asupra facturii tale de electricitate și asupra rețelei energetice.

Pentru multe familii, uscătorul de rufe este doar o parte a rutinei săptămânale — încarcă, pornește, repetă. Totuși, în spatele acestui zumzet familiar se ascunde unul dintre cei mai mari consumatori de energie dintr-o locuință modernă.

Cercetări recente sugerează că un uscător de rufe obișnuit poate consuma la fel de multă electricitate ca 65 de frigidere care funcționează simultan în momentele de vârf. Este o comparație șocantă, mai ales având în vedere că frigiderele au fost considerate mult timp „campionii” consumului casnic de energie. Dar, în timp ce frigiderul consumă constant și moderat, uscătorul „înghite” energie în rafale scurte și intense — transformând ziua de spălat într-o sursă ascunsă de suprasarcină energetică.

Și nu este vorba doar despre factura ta de electricitate. Pe măsură ce tot mai multe gospodării folosesc aparate de mare putere în orele de vârf, impactul colectiv pune presiune pe rețelele regionale de energie.

O povară tăcută asupra rețelei energetice

În timp ce frigiderele consumă energie constant pentru a păstra alimentele reci, uscătoarele de rufe trimit impulsuri scurte și puternice de energie în rețea. Fiecare ciclu de uscare durează doar 30–45 de minute, dar în acest interval poate crește consumul cu mai mulți kilowați.

Departamentul de Energie al SUA estimează că uscătoarele pot reprezenta până la 6% din consumul total de energie al unei locuințe, în funcție de model și de frecvența utilizării. Este un procent semnificativ, mai ales în țări precum Statele Unite, unde uscarea rufelor pe sârmă este rară din cauza lipsei de spațiu și a normelor culturale.

Problema se amplifică atunci când o multiplicăm la nivel de milioane de gospodării. Companiile de energie numesc aceste creșteri colective bruște de consum „prăpăstii de sarcină” — adică salturi rapide ale cererii care le obligă să aducă online surse suplimentare de energie.

De multe ori, acest lucru înseamnă pornirea centralelor pe gaz natural de rezervă, care reacționează rapid, dar sunt notoriu de ineficiente și poluante. Astfel, costul ecologic al spălării hainelor depășește cu mult scamele din filtru și reziduurile de detergent, scrie indiandefencereview.com.

Impactul ascuns al funcționării continue

Chiar și atunci când aparatele sunt aparent oprite, ele nu încetează să consume energie. Multe continuă să tragă curent în fundal, gata să pornească instant la o comandă de la telecomandă sau un cronometru. Acest consum de așteptare — numit standby — este mic pentru fiecare dispozitiv în parte (doar câțiva wați), dar, la scară largă, impactul devine uriaș.

Un raport al Universității din North Texas, bazat pe datele de la Lawrence Berkeley National Laboratory, a arătat că aceste „consumuri vampir” pot reprezenta până la 26% din consumul anual de electricitate al unei locuințe — echivalentul funcționării continue, 24/7, a unui frigider suplimentar fără ca nimeni să observe.

Studiul a măsurat consumul în așteptare în zece locuințe din California, arătând o variație între 14 și 169 wați, cu o medie de 67 wați pe gospodărie. Printre cei mai mari „vinovați” s-au numărat televizoarele și faxurile, dar au existat și surprize: sistemele de telefonie fixă, de exemplu, consumau constant 24,5 wați — echivalentul unui bec de 60W lăsat aprins permanent, și asta doar pentru un singur dispozitiv.

Aceste „sarcini vampir” pot părea neglijabile individual, dar adunate la nivel global devin o povară semnificativă.

Studiul Lawrence Berkeley a concluzionat că înlocuirea acestor aparate cu modele care consumă maximum 1 watt în standby ar putea reduce pierderile de energie în regim de așteptare cu peste două treimi, fără a afecta performanța.

Schimbări casnice, efecte globale

Pentru consumatori, aceste cifre devin reale abia când apar pe factură. Un uscător standard, folosit de 4–5 ori pe săptămână, poate adăuga peste 150 de dolari anual la costurile energetice ale unei gospodării. În cazul celor 120 de milioane de locuințe din SUA, rezultatul înseamnă zeci de miliarde de dolari irosiți și milioane de tone de emisii de CO₂ în fiecare an.

Reducerea acestui impact nu înseamnă neapărat să renunți la confort. Experții recomandă soluții simple:

- uscarea consecutivă a rufelor, pentru a profita de căldura reziduală;

- trecerea la un uscător cu pompă de căldură, care folosește cu până la 60% mai puțină energie decât modelele tradiționale;

- uscarea naturală atunci când vremea o permite.

Chiar și mici schimbări de rutină pot avea efecte semnificative. O ajustare de obicei, un alt tip de aparat sau un mic gest de economisire pot modifica modul în care energia circulă prin cartiere, orașe și regiuni. Pe termen lung, aceste alegeri pot reduce nevoia de noi centrale electrice și pot ajuta companiile de energie să echilibreze mai sustenabil sarcina rețelei.

