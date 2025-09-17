7 aparate din casă care consumă energie chiar și când nu sunt folosite

S-ar putea să fii surprins de câte „dispozitive vampir” se află în locuința ta, care consumă energie în tăcere.

Deconectarea aparatelor nefolosite poate reduce facturile la curent, iar micile schimbări zilnice ajută la reducerea risipei de energie și, implicit, a costurilor.

Există multe obiceiuri mici care pot aduce economii considerabile

Într-o perioadă în care costurile energiei cresc peste tot, agravate de valurile de căldură record din această vară, este esențial să găsim metode de a reduce consumul. Există multe obiceiuri mici care pot aduce economii considerabile la factura lunară, dincolo de simplul obicei de a stinge lumina când părăsești o cameră.

Deconectarea unui singur aparat atunci când nu este utilizat nu aduce economii majore, dar deconectarea mai multor dispozitive se adună rapid. Iată ce aparate ar trebui să scoți din priză atunci când nu folosești și cum acest lucru te poate ajuta să economisești sume importante, în funcție de tarifele locale.

Televizoare, console de jocuri și dispozitive de birou

Este ușor să uiți să deconectezi televizoarele nefolosite zilnic, mai ales cele din camerele pentru oaspeți sau zonele comune. Simplul fapt de a deconecta televizoarele atunci când nu sunt folosite poate reduce semnificativ consumul de energie al fiecărui aparat.

La fel, imprimanta lăsată conectată poate consuma între 2 și 6 W atunci când nu este folosită. O consolă de jocuri, precum PlayStation sau Xbox, poate consuma între 1,5 și 10 W în modul standby. Este recomandat să deconectezi aceste dispozitive când vei fi plecat de acasă sau peste noapte, deși este bine să le lași uneori în modul repaus pentru a nu rata actualizările.

De asemenea, ar trebui să iei în considerare deconectarea boxelor și a difuzoarelor atunci când nu sunt folosite, mai ales dacă nu sunt folosite zilnic.

Aparate de cafea și alte dispozitive din bucătărie

Aparatul de cafea crește factura la curent. Lăsat în modul standby, poate consuma între 60 și 70 W, deoarece trebuie să mențină apa caldă.

În mod similar, un mini-frigider care funcționează continuu consumă multă energie, ceea ce nu merită dacă nu îl folosești constant. Dacă funcționează gol săptămâni întregi, risipeste curent și crește costurile. Dacă folosești un mini-frigider doar sezonier, este mai bine să-l deconectezi când nu este necesar. Astfel, vei face economii la facturile de energie.

Dispozitive smart care stau în repaus

Majoritatea dispozitivelor smart sunt concepute pentru a crește eficiența energetică, dar pot fi și ele „vampiri” de energie. Acestea consumă mereu energie pentru că rămân conectate la internet sau la un alt dispozitiv. Totuși, consumul lor este foarte mic, astfel încât nu trebuie să te grăbești să le deconectezi pe toate.

Becurile și prizele smart, deși mici, consumă mereu o cantitate mică de energie, aproximativ 1 W. Se adună dacă ai mai multe dispozitive de acest tip și nu le folosești des.

O priză smart poate ajuta la economisirea banilor. Sunt utile pentru lumini pentru plante, ventilatoare și lămpi mai vechi.

Dispozitive vechi din casă

Mulți oameni au încă aparate vechi conectate, pe care nu le folosesc de mult timp sau pur și simplu uită să le deconecteze. Aparate vechi care înregistrează sau redau programe și filme, cum ar fi decodoare TV, DVR-uri sau playere Blu-ray, consumă energie chiar și atunci când stau conectate, ceea ce poate crește factura de curent.

Uită-te prin casă și vezi ce este conectat fără să fie necesar, inclusiv ceasuri deșteptătoare, baze pentru telefoane fără fir, fierbătoare electrice, uscătoare de păr și altele. Deconectarea acestora și conectarea lor doar înainte de utilizare poate aduce economii consistente.

Mai multe sfaturi pentru economisirea la utilități

Există multe metode de a reduce factura la utilități. Folosește un ventilator în loc să dai temperatura aerului condiționat mai jos– unitatea de A/C central consumă între 2.000 și 2.500 W, în timp ce un ventilator de tavan consumă circa 50 W. Poți seta termostatul cu 4–6 grade mai sus în timpul verii și folosi ventilatorul pentru a economisi energie și pentru a prelungi viața aparatului de aer condiționat.

Casa mai caldă necesită mai mult efort pentru răcire. Închide bine geamurile, asigură o izolare corespunzătoare și folosește jaluzele sau draperii opace pentru a menține temperatura scăzută pe parcursul zilei.

Treci la becuri LED, care consumă cu 80–90% mai puțină energie decât becurile tradiționale și generează mai puțină căldură. Informează-te despre programele de economisire oferite de furnizorul de energie, mai ales în perioadele de consum maxim, scrie zdnet.com.

Ce sunt dispozitivele „vampir”?

Probabil ai auzit că este recomandat să deconectezi aparatele și dispozitivele atunci când nu le folosești. Cele care consumă energie chiar și oprite sunt numite „dispozitive vampir”. Departamentul de Energie al SUA recomandă deconectarea lor pentru a reduce consumul fantomă, ceea ce poate economisi până la 10% din factura de energie – o sumă considerabilă pentru efort minim.

Deconectarea chiar economisește bani?

Da. Multe aparate din casă consumă energie chiar și când nu le folosești, iar cheia pentru reducerea facturii este să aduni aceste economii.

