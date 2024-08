Consumul de fructe reduce riscul de depresie. Studiul realizat timp de 20 de ani care a dus la această concluzie

Un nou studiu publicat în The Journal of Nutrition, Health and Aging sugerează că un consum crescut de fructe poate reduce riscul de depresie la vârste înaintate.

Cercetarea, care a urmărit aproape 14.000 de participanți pe o perioadă de peste 20 de ani, a constatat că persoanele de vârstă mijlocie care consumau cel puțin trei porții de fructe pe zi și-au redus probabilitatea de a suferi de depresie cu 21% la bătrânețe, potrivit Adevărul.

Studiul, realizat pe adulți din Singapore, a început în anii 1990, când participanții aveau în medie 52 de ani. Două decenii mai târziu, când aceștia au fost evaluați din nou, la o vârstă medie de 72 de ani, cercetătorii au observat că cei care au consumat mai multe fructe în tinerețe aveau șanse mai mici de a dezvolta depresie.

„Studiile din întreaga lume au estimat că prevalența simptomelor depresive la sfârșitul vieții variază de la 17,1% la 34,4%, iar printre cei cu simptome depresive ușoare sau subclinice, 8-10% pot trece la depresie majoră în fiecare an”, a explicat autorul principal al studiului, profesor la Programul de cercetare privind longevitatea sănătoasă de la Universitatea Națională din Singapore.

Fructele precum portocalele, mandarinele, bananele și pepenele roșu s-au dovedit a fi în mod specific eficiente în reducerea riscului de depresie. Autorii studiului subliniază că acest efect benefic ar putea fi datorat nivelurilor ridicate de antioxidanți și micronutrienți antiinflamatori, precum vitamina C, carotenoidele și flavonoidele, care pot reduce stresul oxidativ și inflamația în organism. „Stresul oxidativ și neuroinflamarea sunt cele două căi bine stabilite ale depresiei. Fructele au ceva de oferit pentru prevenirea acestor probleme”, au explicat cercetătorii.

În concluzie, consumul a trei până la patru porții de fructe pe zi este recomandat pentru adulți, dar specialiștii avertizează că un consum excesiv de fructe poate cauza probleme digestive.

Această cercetare ar putea avea un impact semnificativ asupra strategiilor de prevenire a depresiei la populațiile în vârstă.

Ads