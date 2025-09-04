Revigorare surprinzătoare a consumului domestic în luna iulie! Ce a provocat creșterea

Joi, 04 Septembrie 2025, ora 16:20
România a înregistrat în luna iulie a 5-a cea mai mare creștere

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, asimilat consumului domestic, a crescut în luna iulie 2025, atât în comparație cu luna anterioară, cât și prin raportare la aceeași lună a anului trecut.

Mai mult decât atât, pe toată perioada ianuarie-iulie 2025, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul este superior intervalului de timp similar al anului trecut, în ciuda deselor discuții din spațiul public legate de austeritate și recesiune.

În plus, România a înregistrat în luna iulie unul din cele mai solide avansuri anuale din UE în privința consumului domestic.

Avans anual de 5% în iulie

Astfel, în perioada ianuarie-iulie 2025, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a crescut faţă de perioada similară din 2024, atât ca serie brută cu 3,1%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 3,5%, potrivit datelor publicate joi de INS și prelucrate de Risco.ro.

În luna iulie 2025, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul a crescut faţă de luna iunie 2025, atât ca serie brută cu 7,1%, cât și ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 0,3%.

Faţă de luna iulie 2024, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul a crescut în iulie 2025 atât ca serie brută cu 5,3%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 4,5%.

Vânzările de carburanți au alimentat creșterea

Pe date în serie brută, avansul anual (față de iulie 2024) al consumului domestic din iulie a venit datorită creşterii înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+11,5%), a vânzărilor de produse nealimentare (+5,4%) și a vânzărilor de produse alimentare, băuturi şi tutun (+1,8%).

Avansul lunar (față de iunie 2025) a venit datorită creşterii înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+10,7%), vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (+6,3%) și la vânzările de produse nealimentare (+6,1%).

Pe toată perioada ianuarie-iulie 2025, creșterea consumului domestic, în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, a venit datorită creşterii vânzărilor de produse nealimentare (+5,8%) şi comerţului cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+3,7%).

De cealaltă parte, vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun au scăzut cu 0,7% (date în serie brută).

Avans dublu față de media europeană

Potrivit datelor Eurostat, analizate de Risco.ro, România a înregistrat în luna iulie a 5-a cea mai mare creștere anuală din UE a volumului comerțului cu amănuntul.

Cel mai mare avans a fost consemnat în dreptul Ciprului (+8,5%), urmează Portugalia (+6,1%), Bulgaria (+6%), Lituania (+5,1%) respectiv România, cu o creștere de 4,8%.

Avansul mediu la nivelul Uniunii Europene a fost de plus 2,4%, la jumătatea majorării procentuale consemnate în țara noastră.

