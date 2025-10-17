La malul mării se oprește apa caldă pentru modernizarea rețelei termice. Nu s-a anunțat însă cât durează lucrările

Locuitorii municipiului Constanța vor rămâne fără apă caldă la robinete începând cu 27 octombrie, pentru executarea lucrărilor în cadrul unui proiect de modernizare a rețelei termice, dar și pentru pregătirile dinaintea sezonului rece, a anunțat vineri, 17 octombrie, societatea Termoficare Constanța.

Conform sursei citate, urmare a solicitării constructorului care execută lucrările aferente proiectului 'Sursă de producere energie utilă termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență în municipiul Constanța', producătorul de energie termică va întrerupe livrarea agentului termic din CET Palas începând cu data de 27 octombrie.

'Astfel, pe perioada acestei întreruperi, Termoficare Constanța nu va putea furniza apă caldă către toți consumatorii racordați la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică. Menționăm că această oprire este necesară atât pentru executarea lucrărilor aferente proiectului mai sus amintit, cât și pentru asigurarea condițiilor tehnice necesare bunei funcționări a sistemului de termoficare în sezonul rece care urmează', se arată în comunicatul transmis de Termoficare Constanța.

Reprezentanții societății au mai informat că prognozele meteorologilor arată că după 1 noiembrie ar putea fi întrunite condițiile legale pentru începerea furnizării încălzirii pentru sezonul rece și anume înregistrarea, timp de trei zile consecutiv, între orele 20:00 - 6:00, a unor valori medii zilnice ale temperaturii aerului exterior de +10° C sau mai mici.

'În prezent Termoficare Constanța a finalizat procedura tehnologică de încărcare a instalațiilor proprii de încălzire în vederea verificării etanșeității acestora pentru efectuarea probelor la rece premergătoare începerii furnizării energiei termice sub formă de încălzire atunci când vor fi îndeplinite condițiile meteorologice. Pentru sesizări cu privire la eventuale disfuncționalități vă stăm la dispoziție prin intermediul dispeceratului la numerele de telefon 0241/616.792 sau 0341/461.000, în program non-stop', a mai transmis operatorul Termoficare Constanța.

