Trei ofițeri de poliție și alți opt suspecți au fost reținuți într-un dosar de contrabandă cu metale prețioase. Au fost confiscate trei kilograme de aur și peste 100.000 de euro

Unsprezece persoane, între care trei ofițeri de poliție din Timiș, au fost reținute, iar alte șase au fost puse sub control judiciar, joi, într-un dosar penal referitor la bijuterii aduse din Turcia.

Ancheta este instrumentată de procurorii DIICOT Caraș-Severin și polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Caraș-Severin.

În acest dosar, polițiștii și procurorii DIICOT Caraș-Severin au efectuat, în cursul zilei de miercuri, 58 de percheziții domiciliare în județele Timiș și Arad, fiind descoperite importante cantități de bijuterii și sume în bani de ordinul sutelor de mii de euro, a informat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Caraș-Severin.

'În urma perchezițiilor efectuate de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Caraș-Severin, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Caraș-Severin, au fost găsiți și ridicați 142.000 de euro, 230.000 de lei, 7.000 USD, 3.600 de franci elvețieni, 8 ceasuri de lux (dintre care două din aur), 3 kilograme aur, peste 300 de bijuterii (inele, pandantive, brățări, lănțișoare, cercei), 4 bănuți de aur, 5 poșete de damă (diverse mărci), 22 de laptopuri, unități de stocare a datelor, precum și alte mijloace de probă', se arată într-un comunicat.

În acest dosar, procurorii DIICOT Caraș-Severin au dispus, joi, reținerea a 11 persoane, dintre care trei ofițeri de poliție din cadrul Serviciului Județean Anticorupție Timiș și IPJ Timiș, precum și măsura controlului judiciar față de șase persoane, inclusiv un ofițer cu funcție de comandă în cadrul IPJ Timiș, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă, spălarea banilor, evaziune fiscală, divulgarea informațiilor secrete de stat și abuz în serviciu.

În cursul zilei de joi a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Caraș Severin cu propunerea de arestare preventivă a șapte dintre persoanele reținute. Față de alte patru persoane, procurorii DIICOT Caraș Severin au luat măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

IPJ Caraș-Severin informa, miercuri, că în urma activităților de urmărire penală s-a constatat că, pe parcursul anului 2024, în județul Timiș, s-ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată, formată din peste 30 de membri, condusă de un cetățean străin, specializată în comercializarea de bijuterii din metale prețioase, o parte dintre acestea fiind introduse ilegal în România din Turcia, cu eludarea prevederilor legale. De asemenea, ar fi fost comercializate bijuterii contrafăcute, purtând mărci identice sau similare cu cele înregistrate legal.

Bijuteriile ar fi fost introduse pe piață prin intermediul unor societăți comerciale, controlate de membrii grupării, fără evidențierea lor în documentele contabile și fără a se achita obligațiile fiscale datorate bugetului de stat.

Pentru ascunderea sumelor de bani obținute ilegal și a bunurilor tranzacționate, persoanele implicate ar fi recurs la înregistrarea în evidențele contabile de achiziții fictive de pe teritoriul național, creditări cu sume nejustificate față de veniturile declarate, precum și la achiziția de bunuri imobile de valoare mare, pe numele unor persoane apropiate, considerate de încredere.

Potrivit probatoriului administrat în cauză, s-a constatat că gruparea infracțională organizată ar fi prezentat o structură ierarhică de tip piramidal, alcătuită din cinci paliere distincte, fiecare cu roluri bine determinate.

Primul palier ar fi fost reprezentat de liderii grupării, al doilea palier ar fi fost compus din persoane din cercul apropiat al liderilor, iar palierul al treilea din foști și actuali funcționari publici cu statut special.

Ultimele două paliere ar fi inclus funcționari publici din cadrul instituțiilor cu atribuții de control și supraveghere financiară, de protecție a consumatorilor, precum și angajați ai unor instituții financiar-bancare cu responsabilități privind monitorizarea și raportarea tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor, precizează IPJ Caraș-Severin.

Astfel, cele mai multe dintre acțiunile de verificare desfășurate la societățile comerciale controlate de lider nu ar fi fost eficiente, întrucât acesta ar fi fost avertizat de către foști angajați ai IPJ Timiș, pe baza informațiilor furnizate de polițiști activi, din cadrul aceluiași inspectorat, despre data, modul și componența echipelor de control, mai arată sursa citată.

