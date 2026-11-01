CONAF cere modificarea taxelor pentru contractele part-time. Cum ar trebui să plătească angajatorii

Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) cere modificarea taxării contractelor part-time, susținând că regulile actuale îi descurajează pe angajatori să ofere locuri de muncă cu program redus. În România, doar 2% dintre persoanele ocupate lucrează part-time, iar organizația propune ca taxele să fie calculate în funcție de salariul efectiv, nu prin raportare la salariul minim brut.

Solicitarea vine în contextul în care proiectul rectificării bugetare pentru 2026 estimează o scădere economică de 0,4%, față de creșterea de 1% luată în calcul anterior. În plus, veniturile statului din impozitul pe salarii au fost revizuite în minus cu aproximativ 488 de milioane de lei, potrivit datelor prezentate de CONAF, arată Economedia.ro.

Contribuții pentru salariul minim chiar dacă veniturile sunt mai mici

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În prezent, pentru anumite contracte part-time, angajatorii plătesc contribuții sociale raportate la salariul minim brut, chiar dacă angajatul câștigă mai puțin. Astfel, angajatorii suportă diferența dintre contribuțiile calculate la salariul efectiv și cele raportate la salariul minim.

Regula a fost introdusă pentru a descuraja munca la negru și declararea unui program mai mic decât cel lucrat în realitate. CONAF susține însă că aceasta afectează și persoanele care vor sau pot să lucreze legal doar câteva ore pe zi.

Ce schimbări propune CONAF

Organizația cere ca taxele pentru contractele part-time să fie calculate în funcție de salariul efectiv al angajatului, nu prin raportare la salariul minim.

CONAF propune și aplicarea treptată a modificării, în special pentru persoanele care revin pe piața muncii după o perioadă în care nu au lucrat.

„O femeie care revine după câțiva ani de inactivitate poate avea nevoie să înceapă cu patru ore pe zi. Un angajator poate avea nevoie exact de patru ore de muncă. Și totuși, în anumite situații, fiscalitatea introduce un cost suplimentar calculat prin raportare la o bază mai mare decât salariul efectiv”, a declarat Cristina Chiriac, președinte fondator CONAF.

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Organizația cere și o analiză a efectelor unei eventuale modificări asupra bugetului, pentru a vedea dacă noile angajări ar putea compensa o parte din veniturile pierdute prin reducerea contribuțiilor.

Potrivit raportului OECD Economic Surveys: Romania 2026, aproximativ 2% dintre persoanele ocupate din România lucrează cu timp parțial.

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