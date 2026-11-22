Consiliul Legislativ a emis un aviz favorabil pentru eliminarea supraimpozitării contractelor part-time. Este vorba despre o propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (b636/11.11.2026), transmisă de Secretarul General al Senatului.

Consiliul Legislativ a avizată favorabil propunerea legislativă, cu mai multe observații și propuneri, potrivit juridice.ro.

Observații de la CL

1. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în sensul eliminării mecanismului prin care, pentru anumite venituri salariale obținute în baza contractelor individuale de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, contribuțiile de asigurări sociale nu pot fi mai mici decât cele calculate prin raportare la salariul de bază minim brut pe țară.

2. Menționăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ nu se pronunță asupra oportunității soluțiilor legislative preconizate.

3. Prin conținutul său normativ, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, prima Cameră sesizată este Senatul.

4. Semnalăm faptul că, în momentul de față, pe agenda Consiliului Legislativ se află, în procedură de avizare, mai multe propuneri legislative ce au ca obiect de reglementare modificarea și/sau completarea Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. În acest context, pentru sistematizare legislativă și promovarea unor soluții unitare, sugerăm dezbaterea concomitentă a acestor propuneri legislative, în vederea adoptării unui singur act normativ.

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5. Întrucât soluțiile legislative preconizate aduc implicații asupra bugetului asigurărilor sociale de stat, semnalăm că este obligatorie solicitarea unei informări din partea Guvernului, în conformitate cu dispozițiile art. 111 alin. (1) teza a doua din Constituția României, republicată, precum și a dispozițiilor art. 15 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la obligativitatea întocmirii unei fișe financiare, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 21 din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

6. Având în vedere dispozițiile normelor propuse, sub aspectul datei intrării în vigoare, devin incidente prevederile art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, potrivit cărora „Prezentul cod se modifică și se completează prin lege, care intră în vigoare în termen de minimum 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

Astfel, este necesară introducerea în proiect a unui nou articol, art. II, cuprinzând data intrării în vigoare a legii, cu luarea în considerare a dispoziției mai sus citate. Pe cale de consecință, actualul articol unic va deveni art. I.

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În măsura în care intenția inițiatorilor este de devansare a datei intrării în vigoare a legii, este necesară instituirea unei norme derogatorii de la prevederile art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, cu argumentarea corespunzătoare, prin Expunerea de motive, a soluției derogatorii propuse.

7. În ceea ce privește integrarea propunerii în ansamblul legislației, în funcție de intenția inițiatorului privind data intrării în vigoare a soluției legislative propuse, poate deveni necesară corelarea acesteia, în mod corespunzător, cu prevederile art. III alin. (5) și (6) din Ordonanța de urgență nr. 89/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, în vederea evitării derogării de la dispoziții abrogate și a paralelismului legislativ, aspecte interzise de normele de tehnică legislativă.

„De asemenea, având în vedere caracterul lunar al obligațiilor privind contribuțiile sociale și faptul că declararea și plata acestora se efectuează ulterior lunii pentru care sunt datorate, este necesar ca propunerea să prevadă neechivoc prima lună ale cărei venituri intră sub incidența noii reglementări”, transmite Consiliul Legislativ.

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