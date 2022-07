Cum au deconspirat ucrainenii o superbă agentă FSB, "vândută" drept amanta unui pilot rus. Operațiunea nebunească de contraspionaj va ajunge subiect de film

Jurnalistul de investigații Christo Grozev prezintă culisele unui caz rar de contra-contraspionaj, pe care Rusia încearcă să-l prezinte luni, 25 iulie, drept un mare succes.

Grozev, unul dintre coordonatorii reputatei platforme de investigații Bellingat, a fost implicat personal în operațiunea de spionaj și contraspionaj.

Jurnalistul bulgar a primit acceptul părții ucrainene de a documenta tentativele de recrutare a piloților de avioane ruși în schimbul unor sume uriașe.

Grozev descrie întreaga experiență într-o postare pe Twitter.

Today FSB announced that they have “foiled a plot by Ukraine’s intelligence services” to lure Russian military pilots to surrender to Ukraine – with their planes – in return for millions of USD in payments (thread).