Sursele militare ruse și ucrainene raportează la unison progrese rapide ale armatei ucrainene în contraofensiva lansată împotriva trupelor ruse de ocupație.

Potrivit bloggerului militar Tendar, aproape întreaga linie de apărare înaintată a armatei ruse de lângă Velyka Novosilka - lungă de aproximativ 20 kilometri - a fost distrusă până în seara zilei de sâmbătă, 10 iunie.

"Pe baza filmărilor cu drone rusești, știm că forțele ucrainene operează deja mai la sud, lovind forțele rusești în Storozheve și micul sat Blahodatne, din apropiere", arată Tendar.

Since both sides are already reporting it, I will release the information I collected, too. There is anyway a delay of this information and therefore does not compromise OPSEC.

Almost the entire forward defense line of the Russian army near Velyka Novosilka - around 20 km long -… pic.twitter.com/QHbDr5y4hq