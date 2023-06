Informațiile furnizate oficial până în după-amiaza zilei de miercuri, 14 iunie, de oficialii armatei ucrainene, prezintă o listă de șapte localități eliberate în cursul contraofensivei începute săptămâna trecută.

Aceste localități, majoritatea sate, fac parte din regiunile Zaporojie și Donețk, ocupate ilegal de Rusia încă din primăvara anului trecut.

Oficialii de la Kiev spun că armata ucraineană controlează acum localitățile Lobkove, Levadne, Novodarivka, Neskuchne, Storozheve, Makarivka și Blahodatne. Este posibil ca și alte sate să fi fost cucerite până acum, dar din motive strategice informațiile sunt ținute încă secrete.

Unul dintre motive ar putea fi faptul că durează până la obținerea controlului controlului total.

"Se eliberează localitatea, vin brigăzile teritoriale pentru susținerea frontului și flancurilor. Urmează securizarea și capturarea colaboratorilor ruși din localitate. Timp în care brigăzile de asalt stau în față.

În același timp vine linia logistică. Abia apoi se înaintează. Nu e război fulger. Pare din ce în mai clar că este bine gândit și planificat să sufoce trupele rusești care stau în defensivă.

Prin urmare nu vă panicați dacă nu vedeți o înaintare extrem de rapidă, ca în toamna trecută. Legat de rapiditate, oricum aceste contra-atacuri pe mai multe axe (cu scopul sufocării rușilor) merg mai bine decât experții militari preconizau.

Deci veștile sunt bune. Putem fi optimiști că în următoarele săptămâni, cu pierderi semnificative din partea ucraineană, o vastă suprafață din sud va fi eliberată", explică Radu Hossu, românul aflat în contact cu surse ucrainene din prima linie.

Footage allegedly from Lobkove, Zaporizhzia region. Ukrainian forces entering the small village while artillery goes back and forth. pic.twitter.com/WcNymdrN1s