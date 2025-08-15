De ce râvnesc politicienii la Pilonul II. Miza bugetară imensă și ce s-a întâmplat în alte state când guvernele au pus mâna pe banii de pensie ai cetățenilor

Cu toate că subiectul fondului Pilonului II de pensii a făcut obiectul unei dezbateri publice intense în ultimele săptămâni, până în punctul în care Guvernul a decis să amâne pe termen nelimitat ordonanța care prevenea viitorii pensionari să retragă integral banii din conturile la care contribuiseră până acum, tema intervenționismului din partea Executivului la nivelul acestui capital este una veche. Vorbim despre miliarde de lei, bani acumulați an de an din contribuțiile fiecăruia dintre noi, investiți pe termen lung și aflați în proprietatea privată a cotizanților.

Pilonul II nu este format din resurse bugetare și nici „bonusuri de pensionare”, ci active care, prin lege, aparțin românilor. Într-un raport detaliat publicat săptămâna aceasta de către Institutul European pentru Studii Economice, conf. univ. dr. Radu Nechita de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj pune accentul pe faptul că măsura propusă inițial de Autoritatea pentru Supraveghere Financiară (ASF) vine cu o întârziere de aproape două decenii față de obligațiile legale prevăzute în Legea 411/2004 și într-un moment politic și economic dificil, fără o comunicare publică adecvată.

Raportul „Banii noștri, miza lor: Bătălia pentru pilonul 2” evaluează argumentele oficiale legate de aderarea la OECD și de evitarea unui „vârf de plată” în 2030 și formulează recomandări privind diversificarea investițiilor, extinderea pieței de capital, creșterea contribuției la nivelul legal de 6%, consolidarea Pilonului III și tranziția graduală de la Pilonul 1 la Pilonul II. Toate acestea pe fondul faptului că politicienii PSD au manifestat de-a lungul ultimilor ani un interes punctual pentru posibilitatea utilizării activelor din Pilonul II pentru a suplini lipsuri bugetare, sub umbrela temerilor speculate public legate de mai sus numitul „vârf de plată”.

„Pilonul 1 conține doar promisiuni ale politicienilor. Pilonul II conține active în proprietatea cotizanților”

Potrivit analizei lui Radu Nechita, revolta din ultimele săptămâni ale celor 8 milioane de contribuabili este justificată, dar nu ar trebui să-i vizeze doar cei care încearcă de-abia acum să rezolve o problemă atât de veche, ci și pe toți cei care au ignorat-o.

„Oare în aceste aproape două decenii, a existat vreun salariu diminuat sau vreo primă tăiată pentru că nu a fost îndeplinită obligația legală de a clarifica soarta contribuțiilor acumulate în fondurile de pensie ale românilor afiliați la Pilonul II?”, întreabă acesta.

Potrivit Art. 182 din Legea 411/2004, care a intrat în vigoare oficial din 2006, în termen de un an de la data intrării în vigoare a legii, la momentul respectiv, Guvernul ar fi trebuit să elaboreze organizarea, funcționarea și administrarea Fondului de garantare a pensiilor, iar în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare ar fi trebuit să se reglementeze prin lege, modul de autorizare, organizare și funcționare a furnizorului de pensii, categoriile de pensii administrate privat, stabilirea și modul de acordare a acestora, precum și competențele Comisiei în aceste domenii.

Practic, Fondurile de furnizare a pensiilor trebuiau să fie reglementate în 2008, exact în momentul lansării pe piață a Pilonului II. În prezent, proiectul ASF prevede că portofoliul acumulat în Pilonul II (sub forma unor obligațiuni și acțiuni) nu poate fi preluat și lichidat imediat de către proprietarul său la momentul împlinirii condițiilor legale de pensionare. Variantele de „retragere” fiind plafonarea retragerilor/lichidărilor la 25% din valoarea portofoliului acumulat, eșalonarea retragerilor pe mai mulți ani (perioadă determinată) sau pensie viageră (pe durata vieții beneficiarului), amintește cadrul universitar.

„Comunicarea prealabilă pe un subiect care privește peste 8 milioane de persoane, care tot crește, a fost inexistentă inițial și neinspirată ulterior. Toate acestea se întâmplă pe fondul unei nepopularități a ASF, cauzată de informațiile privind (in) activitatea sa din trecut (falimentele frauduloase ale liderilor de piață din asigurările RCA) care nu justificau în ochii publicului salariile și primele personalului acestei agenții, așa cum au fost ele reflectate în mass-media. Mai grav, proiectul este lansat într-o perioadă în care guvernul actual este în căutarea de resurse – orice resurse – pentru a cârpi un buget construit din start de guvernul precedent cu un deficit excesiv, rar întâlnit pe timp de pace, ceea ce face suspectă orice inițiativă politică”, argumentează acesta.

Astfel inițiativa ASF a creat contextul pentru reacții de tipul „sunt banii mei, m-ați obligat să contribui, de nu mă lăsați să-i folosesc cum vreau?”, fiind și o ruptură unilaterală a „contractului” inițial, adică o invalidare a așteptărilor legitime ale contribuabililor de a putea valorifica în orice fel portofoliul acumulat în momentul îndeplinirii condițiilor legale de pensionare.

Pe fond, gândirea este corectă, ținând cont că banii acumulați individual de contribuabili și gestionați de Pilonul II sunt aflați în proprietate privată, la finalul lunii iulie 2025, suma totală ajungând la 170,8 miliarde de lei, adică circa 34 miliarde de euro, 10% din PIB. Potrivit economistului, problema e că acești bani „vor stârni tot mai mult tentația politicienilor unui stat aflat într-un deficit structural, permanent și considerat firesc de politicienii de la putere, din opoziție și de economiștii bine conectați la centrele de putere”.

Ce trebuie întărit, însă, e faptul că, Pilonul II este proprietatea privată a cotizanților, menirea lor inițială a fost stabilită prin aceeași lege 411/2004, și anume să asigure finanțarea unei pensii suplimentare la bătrânețe: „Scopul sistemului fondurilor de pensii administrate privat este asigurarea unei pensii private, distinctă și care suplimentează pensia acordată de sistemul public, pe baza colectării și investirii, în interesul participanților, a unei părți din contribuția individuală de asigurări sociale.”

Altfel spus, de la bun început a fost foarte clar că scopul Pilonului II este să asigure un venit stabil, suplimentar, la pensionar. Nu vorbim de un fond de investiții obișnuit, de un produs bancar de economisire sau orice altă formă de investiție în active. Iar durata de timp pentru care acest venit trebuie să poată fi asigurat este necunoscută la nivel individual, explică economistul, adică niciunul din beneficiarii fondurilor nu are cum să prevadă în câte „felii” să le împartă fără să se expună riscului de a rămâne fără resurse (suplimentare) de la un moment dat încolo. „Distribuirea fondului într-o singură tranșă (cum cer oponenții inițiativei ASF) sau în mai multe tranșe, ca în unele din soluțiile propuse de ASF, nu elimină acest risc, nici dacă se plafonează retragerile la 25%, nici dacă ele sunt eșalonate pe 10 ani (sau pe orice durată prestabilită la nivel individual)”, a mai explicat acesta.

Mai mult, potrivit unei analize recente, Gabriela Horga, fost vicepreședinte ASF, a explicat pentru jurnaliștii Ziare.com faptul că inclusiv persoanele care au retras toți banii integral, au făcut acest lucru printr-o soluție „improvizată”, din moment ce, spune ea, nu există o lege a plății acum.

Omisiunile din proiectul amânat de Guvern și miza politică a Pilonului II

Potrivit raportului, există însă două variante de a rezolva această problemă, și anume pensia (renta) viageră și renta „perpetuă”, cea din urmă nefigurând însă în proiectul ASF. „Se estimează speranța de viață pe care o au persoanele aflate la vârsta de pensionare (care este diferită de speranța de viață la naștere) și se poate calcula astfel câte pensii trebuie plătite (în medie), adică în câte părți trebuie împărțit activul fiecărui contribuabil. În acest caz – ieșirea în rentă viageră – are loc o redistribuire de la cei care trăiesc mai puțin către cei care trăiesc mai mult. Nu trebuie să inventăm acest sistem, el este cunoscut și aplicat de secole. Dificultatea este însă de a anticipa corect evoluția (creșterea) speranței de viață. Dacă ea este supraestimată, contribuabilul pierde (primește o pensie prea mică), dacă ea este subestimată, fondurile vor fi insuficiente și va fi nevoie de recalculări. Nivelul și credibilitatea garanțiilor este un subiect obligatoriu de dezbătut și de clarificat”, mai arată raportul.

Între timp, însă, dimensiunea activelor și creșterea lor anuală creează impresia, pentru politicieni, că ar fi vorba de „bani disponibili”, deși legea și logica sistemului spun altceva. „Pilonul II conține active în proprietatea cotizanților. Nu sunt banii guvernului, nu sunt resurse publice. Asemenea altor bunuri private, statul are obligația să protejeze această proprietate, nu să o confişte sau să o redirecţioneze către alte scopuri.”

Doar pentru că, în timp, valoarea totală a fondurilor administrate a ajuns la o pondere semnificativă din PIB și este și un volum de capital care crește automat, fără efort politic, tentația devine cu atât mai mare cu cât, spre deosebire de veniturile fiscale, aceste sume nu depind de colectarea taxelor din economie, ci ele curg regulat, lună de lună, prin obligația legală a contribuției. Într-o perioadă de deficit bugetar ridicat, așa cum se întâmplă în prezent, Pilonul II apare ca o „rezervă” la care guvernul se poate gândi, dacă ignoră sau subminează cadrul legal.

Iar, din păcate, istoria recentă oferă mai multe exemple de presiuni politice asupra Pilonului II, majoritatea venind din partea PSD în perioadele în care a condus guvernul. Din 2018, Guvernul condus de Viorica Dăncilă a redus contribuția la Pilonul II de la 5,1% la 3,75% din salariul brut, sub pretextul „compensării” prin creșterea salariului brut. În același ani, Ministerul Finanțelor, condus la acea vreme de Eugen Teodorovici, a prezentat un proiect de ordonanță care ar fi permis participanților să se retragă din Pilonul II, ceea ce ar fi dus practic la golirea sistemului.

Doar un an mai târziu, în 2019, OUG nr. 114/2018, intrată în vigoare la începutul anului, a impus administratorilor de fonduri condiții suplimentare de capitalizare și prevederi care au pus presiune pe sustenabilitatea Pilonului II, însă după critici puternice, unele prevederi au fost relaxate.

În prezent, clasa politică a punctat, din mai multe direcții, atât liberale, cât și social democrate, că bani românilor sunt în siguranță și că momentul pentru o astfel de propunere a fost și unul deosebit de neprielnic. Premierul Ilie Bolojan a admis miercuri seară, 13 august, că au existat deficiențe de comunicare în ceea ce privește proiectul de act normativ care aduce modificări privind accesul la banii din Pilonul II de pensii, el anunțând că în perioada următoare vor continua dezbaterile pe tema acestui proiect, relata atunci Ziare.com.

Premierul a întărit faptul că Guvernul „nu are acces” la banii din Pilonul II și că e nevoie de stabilirea unor reguli în ceea ce privește accesul la banii acumulați în fondurile private de pensii, având în vedere că în anii următori numărul celor care vor ieși la pensie va fi cu mult mai mare decât al celor aflați în activitate.

„Proiectul care a apărut pe agenda publică săptămâna trecută nu este abandonat. Foarte probabil, săptămâna viitoare va fi discutat din nou în Guvern. Este un proiect de lege pe care, dacă îl vom aproba, va fi trimis în dezbaterea parlamentară. Dar trebuie să recunoaștem că el a născut foarte multe discuții legitime în spațiul public, pe de-o parte, pentru că a fost o manieră neinspirată de a fi promovat.

ASF-ul, prin Ministerul Muncii, fără o pregătire, fără o comunicare publică, fără o dezbatere, chiar pro și contra, și fără criticile, care sunt inerente, ale acestui tip de proiecte, l-a trimis pur și simplu în Guvern și ne-am trezit cu el publicat pe ordinea de zi și atunci am luat decizia să îl amânăm și să îl analizăm într-o primă citire”, a afirmat Ilie Bolojan, într-o intervenție televizată.

Ce s-a întâmplat în alte state când guvernele au pus mâna pe banii cetățenilor

Raportul avertizează că tentația guvernelor de a folosi fondurile acumulate în sistemele de pensii administrate privat nu este un fenomen specific României, ci, din contră, istoria recentă oferă o listă lungă de țări în care presiunea bugetară a dus la măsuri care au afectat direct drepturile viitorilor pensionari.

„Cazurile din alte state arată clar: reducerea sau suspendarea contribuțiilor către fondurile private de pensii poate aduce un câștig bugetar imediat, dar costurile pe termen lung – pierderi pentru pensionari, destabilizarea pieței de capital, scăderea încrederii – depășesc cu mult beneficiile.”

În Ungaria, în 2010, Guvernul a transferat aproape integral activele fondurilor private către sistemul public, invocând nevoia de reducere a deficitului. La final, însă sistemul privat a fost practic desființat, iar pensionarii au rămas dependenți exclusiv de Pilonul I. Patru ani mai târziu, în Polonia, statul a preluat obligațiunile deținute de fondurile de pensii și a redus radical contribuțiile, sub pretextul „optimizării datoriei publice”. Efectul imediat a fost reducerea capitalizării bursei de la Varșovia cu peste 15%.

Practic, decizia este vândută publicului ca o „măsură excepțională” pentru echilibrarea bugetului sau pentru „protejarea” contribuabililor, în realitate mută problema în viitor, când generațiile care au cotizat se vor confrunta cu pensii mai mici și o dependență totală de resursele statului. „Banii din Pilonul II nu sunt o resursă liberă pe care guvernul să o poată mobiliza după bunul plac. Aceștia sunt activi ai cetățenilor, investiți și protejați prin lege, iar confiscarea lor reprezintă o încălcare directă a dreptului de proprietate.”

Profesorul atrage atenția că aceste măsuri au efecte indirecte incuantificabile și deosebit de grave, deoarece astfel de metode de „cârpire” a găurilor bugetare pe termen scurt reduc de fapt capacitatea de finanțare a economiei reale prin piața de capital, cresc costul datoriei publice și subminează credibilitatea angajamentelor guvernamentale. În multe dintre statele analizate, revenirea la contribuțiile anterioare a fost fie imposibilă, fie politică și economică extrem de costisitoare.

Ce trebuie să rețină contribuabilii de rând, potrivit raportului citat, este în mod deosebit faptul că Pilonul II „asigură o pensie, nu o primă de pensionare.” În discursul politic, mai ales atunci când se pregătește o intervenție asupra Pilonului II, se strecoară adesea ideea că aceste sume sunt „extra”, o suplimentare față de pensia „reală” de la stat. În realitate, Pilonul II este parte integrantă a sistemului de pensii și reprezintă o sursă esențială a venitului viitor al fiecărui participant.

Potrivit lui Radu Nechita, contribuția direcționată către Pilonul II nu se pierde, nu se „evaporă” în bugetul de stat, ci intră într-un cont individual, pe numele cotizantului, și este investită pe piețele financiare. Aceasta înseamnă că, pe termen lung, banii se multiplică prin randamentele obținute. Orice diminuare a contribuției sau redirecționare către Pilonul I înseamnă, matematic, o pensie viitoare mai mică. Iar ceea ce în plan politic poate fi prezentat drept „optimizare fiscală” sau „redistribuire temporară” are, în plan personal, un impact direct și durabil. „Reducerea contribuției către Pilonul II nu afectează doar cifra de pe un tabel bugetar, ci taie efectiv din venitul pe care viitorul pensionar îl va avea lună de lună, timp de ani sau chiar decenii.”

Raportul atrage atenția că, în statele unde astfel de măsuri au fost implementate, pierderea a fost dublă: oamenii au primit pensii mai mici decât ar fi permis acumularea inițială, iar în același timp au rămas complet dependenți de voința politică pentru stabilirea pensiilor din Pilonul I. În România, unde sustenabilitatea Pilonului I este deja pusă sub semnul întrebării de numărul mic contribuabili activi pe piața muncii și deficitul cronic al bugetului de pensii, dependența aceasta va fi cu atât mai riscantă, mai clarifică economistul.

