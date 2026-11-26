Economiile pentru pensie ale românilor au devenit o sursă importantă de finanțare pentru stat, fondurile de pensii private deținând aproximativ 10% din datoria publică, potrivit datelor prezentate de Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR). Dobânzile încasate contribuie la acumularea banilor pentru bătrânețe, iar ponderea acestor plasamente leagă evoluția conturilor de pensie de costul împrumuturilor și de capacitatea statului de a-și respecta obligațiile. Propunerea de creștere a contribuției la Pilonul II până la 6% readuce în discuție echilibrul dintre finanțarea bugetului și protejarea veniturilor viitorilor pensionari, însă trebuie să ne amintim că argumentul economic al susținerii generațiilor viitoare este deosebit de important și că, potrivit economiștilor, este cel mai realist mod de a privi structura siguranței sociale pentru următoarele decenii.

La conferința Institutului de Studii Financiare din 19 noiembrie, președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România, Cristian Pascu, a prezentat un sistem care administrează aproximativ 237 de miliarde de lei în Pilonul II și 8,9 miliarde de lei în Pilonul III. Potrivit acestuia, aproximativ 95% din activele fondurilor de pensii private sunt investite în România, iar fondurile dețin circa o zecime din datoria publică a țării.

Pentru participanți contează și cât din economiile administrate este plasat în titluri de stat. La sfârșitul lunii septembrie 2026, acestea reprezentau 153,66 miliarde de lei, respectiv 64,9% din activele Pilonului II, conform datelor ASF, acțiunile având o pondere de 27,4%. Dar acest echilibru e și ce face economiile de viitor să fie sigure. Potrivit economistului Iancu Guda, „randamentul zero e garantat, adică contribuțiile sunt garantate, minus comisionul de administrare, care și acela este reglementat prin lege. Așa ai garanția că contribuțiile sunt securizate și, indiferent de evoluția administratorului, că intră sau nu în insolvență, banii sunt transferați către alt administrator. Pot fi deviații minore față de procentul de 70% în obligațiuni, dar temporare și nu semnificative, pentru rebalansări temporare de portofoliu, datorită situației piețelor de capital. Respectiv, în mod natural, poate îți cresc acțiunile ca preț și ai o pondere mai mare datorită creșterii valorii instrumentelor, a investițiilor în acțiuni, nu neapărat alocării mai mari.

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Ce vreau să spun este că, cu excepția acestor rebalansări, strategia de investiții în Pilonul II este cu un risc foarte scăzut, numai datorită faptului că 70% se duc în obligațiuni. Și randamentul istoric de la înființarea sistemului privat de pensii până în prezent, în 18 ani, e dublu față de inflație: 8%, față de o inflație de 4%”, a explicat economistul, într-un dialog cu Ziare.com.

Potrivit acestuia, sistemul este echilibrat astfel tocmai având în vedere riscul foarte scăzut al investițiilor în aceste instrumente financiare, cu risc aproape zero, obligațiunile. „Iar acțiunile sunt și ele foarte puțin riscante. Sunt companii mature, care, chiar dacă au volatilitate pe termen scurt, unele, în anumite momente, sunt foarte solide pe termen lung. Deci, diversificarea e limitată din cauza acestor principii, dar e necesară, tocmai pentru a păstra un risc scăzut al unor strategii de investiții potrivite pentru pensie. Că nu vrei să riști mai mult cu bani care trebuie investiți conservator și cu un grad mic de risc. Sunt bani de pensie, nu sunt bani de speculă financiară”, a mai specificat expertul.

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Cine decide plasamentele, ce primește statul și de ce creșterea marjei pentru Pilonul II este necesară

Deciziile de investiții cu privire la Pilonul II aparțin administratorilor privați, în limitele legii și ale normelor ASF. Amintim că participantul este proprietarul activului personal, iar administratorul trebuie să investească în interesul participanților și beneficiarilor. Prin cumpărarea titlurilor, fondurile devin creditori ai statului, care primește astfel finanțare și își asumă plata dobânzilor și rambursarea împrumutului la scadență. Fondurile obțin astfel venituri care intră în rezultatul investițiilor. Concret, APAPR raportează un câștig net de 95,5 miliarde de lei pentru participanți în cei 18 ani de funcționare, rezultat care privește ansamblul investițiilor, inclusiv acțiunile, și care trebuie diferențiat de performanța exclusivă a titlurilor de stat.

APAPR susține majorarea graduală a contribuției la Pilonul II de la 4,75% la 6% până în 2031. Potrivit lui Cristian Pascu, creșterea este asumată prin Planul Bugetar-Structural Național pe Termen Mediu, iar aplicarea ar trebui făcută în pași anuali în perioada 2028–2031, potrivit instituției.

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„Măsura e necesară pe termen mediu și lung, pentru că avem dezechilibre demografice și nu e sustenabil să mai rămânem cu acest sistem de pensii din cauza îmbătrânirii populației. Și, mai ales începând cu 2030, fenomenul crește, se accentuează exponențial. Undeva în 2040–2045, deja pensia medie din sistemul public va acoperi doar o treime din salariul mediu; astăzi este la jumătate. Și este clar o prăbușire a standardului de viață. Ce vreau să spun este că este inevitabilă o reformă a sistemului public de pensii prin creșterea contribuției la Pilonul II. Nu avem nicio altă alternativă, deci, din start, trebuie să pornim cu această convingere și realitate, cu acest adevăr sociodemografic, dacă vreți. Cum facem trecerea asta și cum reușim să adaptăm sustenabilitatea? Singura soluție este prin investiții care să genereze mai multe locuri de muncă pentru contribuabili, care să aducă contribuții mai mari la sistemul public. Dacă noi ne împrumutăm pentru consum pe datorie, și am făcut-o în ultimii cinci ani, sau în 2020–2025, că fenomenul s-a mai temperat în ultimul an calendaristic, nu facem decât să amplificăm problema”, a mai explicat, pentru Ziare.com, Iancu Guda.

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Potrivit acestuia, dacă creștem datoria publică pentru a susține un consum prezent din bani pe care nu îi avem, dacă majorăm pensii din datorie la sistemul public, din nou, nu facem decât să agravăm problema aceasta, deoarece contribuțiile vor trebui să fie și mai mari la Pilonul I, după ce pensiile cresc din nou peste nivelul pe care economia îl poate susține. „Un exemplu concret a fost în 2024, când Guvernul Ciolacu a crescut pensiile cu 28%, și economia a crescut cu 0,8%, și inflația a fost de 5%. Deci, un nivel sustenabil era de 6%. Salariul mediu în economie crescuse cu 10%, și pensiile au fost crescute cu 28%. Deci, genul ăsta de mișcări: să ne împrumutăm ca să susținem consum prin creștere de salarii și pensii peste nivelul potențial al economiei. Respectiv, care-i nivelul potențial? Creșterea salariilor medii din economie, ajustată cu creșterea locurilor de muncă. Ai mai mulți contribuabili cu salarii mai mari, poți să dai pensii mai mari. Nu ai? Nu ai cum. Și atunci, cu atât mai mult, să crești contribuția la Pilonul II și să scazi, prin oglindă, la Pilonul I. Că, dacă crește CAS-ul la 30%, înseamnă o împovărare, creșterea taxelor pentru companii, pentru sectorul privat, care deja sunt foarte mari.

Sunt peste media europeană. Deci, absolut singura soluție este să facem reforme în sectorul public, să tăiem cheltuieli, să reducem economia subterană și să încasăm mai bine la buget și, cu aceste fonduri, cu acești bani, cu aceste resurse financiare, să investim în economie ca să creăm locuri de muncă mai multe, mai bine plătite. Altfel este imposibil”, a încheiat economistul.

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