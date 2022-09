Pericol grav pentru consumatori, în vestul țării. Șeful ANPC: ”Am fost nevoiţi să oprim multe restaurante şi să retragem de la comercializare produse”

Comisarii de la Protecţia Consumatorilor au aplicat amenzi de peste 600.000 lei unor operatori economici din Regiunea Timiş, în urma acţiunilor de control derulate în perioada 31 august - 1 septembrie 2022, informează Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC).

"Parte a campaniei Caravana Consumatorilor - acţiune menită să alinieze abordarea în control a comisarilor Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), la un nivel unitar, în întreaga ţară - s-au derulat ample acţiuni de control, în perioada 31.08-1.09.2022, în Lugoj şi Timişoara", se menţionează în comunicat.

Echipele de control ale Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor (CRPC) Regiunea Vest au fost coordonate, în acest demers, de preşedintele Horia Constantinescu şi directorul general Paul Anghel.

În cele două zile, comisarii CRPC Regiunea Vest au verificat 70 de operatori economici din cele două oraşe, toţi înregistrând abateri de la legislaţia în vigoare, în domeniu.

"Fie că vorbim despre operatori economici mici sau vorbim despre cei mari, numitorul comun al activităţii acestora este consumatorul.

Am găsit locaţii pline de gândaci, am găsit rugină în contact direct cu alimentele şi am întâlnit multă superficialitate şi diletantism.

Se mănâncă, totuşi, bine şi te poţi caza în condiţii mai mult decât civilizate. Este păcat că, în comparaţie cu cei care îşi duc activitatea la un nivel superior, există totuşi abateri grave.

Am fost nevoiţi să oprim multe restaurante şi să retragem de la comercializare produse neconforme. Dar cred că cel mai important este să retragem din raporturile cu consumatorii pe cei ce îşi bat joc de aceştia", a declarat preşedintele ANPC.

În urma neregulilor constatate pe teren au fost aplicate 84 de amenzi contravenţionale, în valoare de 603.000 lei, şi s-au transmis 42 avertismente.

De asemenea, comisarii ANPC au dispus oprirea definitivă de la comercializare a peste două tone de produse alimentare neconforme, oprirea temporară pentru expertizare a peste 3 kg de bijuterii din metale preţioase.

Totodată, pentru 26 de unităţi s-a făcut propunerea de oprire temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficienţelor, pentru 22 de locaţii propunerea de închidere a unităţii pentru o perioadă de până la 6 luni, iar pentru o unitate propunerea suspendării autorizaţiei de comercializare a metalelor preţioase.

Printre cele mai importante abateri constatate se numără: comercializarea unor produse alimentare cu termenul de valabilitate ilizibil sau depăşit, utilizarea unor camere frigorifice neigenizate corespunzător, cu rafturi metalice ruginite, cu pereţi cu tencuiala sau zugrăveala exfoliată, precum şi comercializarea unor produse preparate şi semipreparate fără a avea menţionată data preparării.

Totodată, comisarii ANPC au mai constatat, printre altele, utilizarea, în blocul alimentar, a unor aparate şi ustensile neigienizate, depreciate, cu rugină, utilizarea unor echipamente de gătire (cuptor de copt, cuvă de fierbere, tăvile de coacere) neigenizate, cu strat gros arsură, existenţa unor pardoseli neigienizate, cu plinte deslipite, depozitarea materiilor prime în locuri nepotrivite (ex: făină depozitată în spaţiul de preparare) şi utilizarea unor cântare fără verificare metrologică.

