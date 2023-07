Prefectul de Buzău vrea o „armată civică” să verifice azilele de bătrâni: "Administratorii să ştie că oricând poate să vină cineva"

Prefectul judeţului Buzău Daniel Ţiclea a transmis marți, 18 iulie, că susţine înfiinţarea unei "armate civice" care să beneficieze de acces, în anumite condiţii, în căminele care adăpostesc vârstnici şi persoane cu dizabilităţi.

Patru echipe de control organizate la nivelul Instituţiei Prefectului au verificat pe parcursul săptămânii trecute 56 de centre sociale, în care sunt rezidente 1.393 de persoane. În urma verificărilor, autorităţile au aplicat 121 de sancţiuni cu o valoare totală de 148.700 de lei. Cele mai multe amenzi au fost aplicate la un centru de îngrijire pentru bătrâni din localitatea Poşta Câlnău.

"La Poşta Câlnău, la fostul Han Neptun, sub formă de închiriere, sunt 20 de persoane sub îngrijire, se numeşte Centrul de seniori 'Sf.Dimitrie' Poşta Câlnău. Este singurul centru care ne-a ridicat întrebarea, dacă este în situaţie de clandestinitate sau nu. Acest SRL are atestat de întrepindere socială de la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă. În baza acestui atestat, aceste entităţi aveau ocazia să acceseze diverse linii de finanţare europeană şi să creeze locuri de muncă.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă a fost acolo în luna mai şi a lăsat măsuri, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a fost acolo, oamenii au primit acreditare de la Ministerul Muncii şi sunt în curs de obţinere a licenţei provizorii de funcţionare. În 2022 au fost autorizaţi de Direcţia de Sănătate Publică, dar cu ocazia acestor verificări s-a constatat că au schimbat din funcţionalitatea anumitor spaţii şi va trebui să intre într-o etapă de reautorizare. Nu sunt probleme de calitate a îngrijirii de care beneficiază vârstnicii...

Problema la Poşta Câlnău este că ei funcţionează acolo pentru cele 20 de persoane îngrijite pe structura fostului han. La etaj, direcţiile de evacuare sunt deficitare, iar cei care administrează acolo au avut reţinere în a implementa măsurile dispuse de ISU în primăvară pentru că sunt în chirie, probabil nu au nici resursa financiară.

Inspectoratul Teritorial de Muncă, din cele 4 amenzi pe care le-a aplicat în tot judeţul în această săptămână, două le-a dat la Poşta Câlnău, au personal insuficient pentru cei 20 de beneficiari de acolo. Dintr-un total de 65.000 de lei, valoarea amenzilor aplicate de ISU în tot judeţul Buzău cu ocazia acestor activităţi, 57.500 de lei este valoarea contravenţiei pentru locaţia de la Poşta Câlnău", a declarat Daniel Ţiclea.

Două sancţiuni în valoare de câte 10.000 de lei au mai fost aplicate de Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor la centrele din localitatea Haleş.

"Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor lăsase măsură pentru a se pune nişte chedere în spaţiile de depozitare pentru că nu era o temperatura optimă, măsura nu fusese implementată şi am mai sesizat o problemă, anumite materiale de igienă, de curăţenie erau depozitate în acelaşi loc cu alimente sigilate, conserve, pateuri...", a precizat subprefectul judeţului Buzău, Constantin Cristea.

Potrivit prefectului, pe timpul controalelor nu au fost depistate abateri grave, dar e necesară transparentizarea activităţilor din centrele de îngrijire printr-o implicare masivă a societăţii civile.

"Din punctul nostru de vedere, ceea ce am văzut că s-a întâmplat la Voluntari nu s-ar putea întâmpla în judeţul Buzău sau în alt judeţ dacă AJPIS şi-ar face treaba...

Convingerea noastră este că asemenea orori se pot întâmpla doar cu complicitatea sau din neglijenţa mai ales a AJPIS. Sper că nu am lăsat nimic în urmă, sper că nu ne-au fost ascunse lucruri...

Mi-aş dori ca oricând ONG-uri care luptă pentru apărarea drepturilor omului cum a fost şi acest organism care a fost la Voluntari, printr-o acreditare, licenţiere la nivelul Ministerului Muncii să poată intra oricând în orice centru. Statul român să creeze pârghiile ca societatea civilă să poată avea accesul oricând pentru a vedea ce se întâmplă acolo, bineînţeles cu respectarea demnităţii beneficiarului.

O armată de asta civică care să vegheze în permanenţă şi administratorii acestor centre, indiferent că sunt private sau de stat să ştie că oricând poate să vină cineva şi să vadă ce fac ei acolo, cred că ar aduce foarte multe plusuri", a subliniat Daniel Ţiclea.

