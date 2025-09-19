Directorul ANPC, Paul Anghel, după ce a aflat că este cercetat sub control judiciar: "Faptele la care fac trimitere procurorii există, însă ele nu sunt prevăzute de legea penală"

Directorul general al ANPC, Paul Anghel, cercetat sub control judiciar într-un dosar al DNA, consideră că "faptele la care fac trimitere procurorii în esență există, însă ele nu sunt prevăzute de legea penală".

Paul Anghel a transmis acest punct de vedere vineri, 19 septembrie, prin intermediul avocatului Adrian Cuculis.

"Având în vedere informațiile apărute în spațiul public cu privire la faptul că directorul general Paul Anghel al ANPC a fost pus sub acuzare și s-a dispus măsura controlului judiciar, facem următoarele precizări:

Faptele la care fac trimitere procurorii în esență există, însă ele nu sunt prevăzute de legea penală.

Mistificarea faptului că un dialog cu un coleg pe care-l cunoști de 10 ani de zile și îl îndrumi să conteste ordinul de mutare și îi repeți lucrul acesta de cel puțin 6-7 ori și îți dai concursul pentru a-l ajuta, NU poate să constituie infracțiunea de șantaj", argumentează Paul Anghel.

"Niciun moment în activitatea mea nu am avut tangențe cu activitatea penală, iar faptul că dosarul capătă o conotație politică nu are legătură cu persoana mea, subsemnatul nefăcând niciodată politică și nici nu am fost activ implicat în activități politice.

De asemenea, persoanele despre care se spune că ar fi intervenit asupra mea și a domnului președinte nu îmi sunt cunoscute, nu le-am cunoscut și nici nu mi s-a comunicat vreodată despre aceste persoane absolut nimic, nici în mod direct și nici indirect.

Cu atât mai mult apare ca fiind cel puțin mistificatoare informația precum că persoane politice ar fi făcut presiune asupra mea să intervin pentru o persoană pe care nici măcar nu o cunosc, cum de asemenea nici persoanele politice despre care se vorbește nu le cunosc în mod personal", precizează Paul Anghel.

Directorul general al ANPC anunță că va contesta în instanță decizia de a fi pus sub control judiciar, subliniind că această măsură "a fost luată la un interval extrem de lung de timp de la momentul acuzării mele (4 săptămâni) (...), considerând-o o măsură abuzivă".

Toate aceste precizări au fost transmise de Paul Anghel prin intermediul avocatului Adrian Cuculis, după ce mass-media a anunțat că un secretar de stat din Ministerul Economiei a fost reținut de DNA și că, în același dosar, directorul general al ANPC este cercetat sub control judiciar.

Procurorii susțin că secretarul de stat Flavius Nedelcea ar fi exercitat presiuni asupra președintelui ANPC (Sebastian Hotca) și a directorului ANPC (Paul Anghel) pentru a fi schimbată șefa filialei ANPC Caraș Severin.

