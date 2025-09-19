Directorul ANPC, Paul Anghel, după ce a aflat că este cercetat sub control judiciar: "Faptele la care fac trimitere procurorii există, însă ele nu sunt prevăzute de legea penală"

Autor: Mihai Diac
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 20:20
560 citiri
Directorul ANPC, Paul Anghel, după ce a aflat că este cercetat sub control judiciar: "Faptele la care fac trimitere procurorii există, însă ele nu sunt prevăzute de legea penală"
Paul Anghel, director general al ANPC - Foto Paul Anghel, Facebook

Directorul general al ANPC, Paul Anghel, cercetat sub control judiciar într-un dosar al DNA, consideră că "faptele la care fac trimitere procurorii în esență există, însă ele nu sunt prevăzute de legea penală".

Paul Anghel a transmis acest punct de vedere vineri, 19 septembrie, prin intermediul avocatului Adrian Cuculis.

"Având în vedere informațiile apărute în spațiul public cu privire la faptul că directorul general Paul Anghel al ANPC a fost pus sub acuzare și s-a dispus măsura controlului judiciar, facem următoarele precizări:

Faptele la care fac trimitere procurorii în esență există, însă ele nu sunt prevăzute de legea penală.

Mistificarea faptului că un dialog cu un coleg pe care-l cunoști de 10 ani de zile și îl îndrumi să conteste ordinul de mutare și îi repeți lucrul acesta de cel puțin 6-7 ori și îți dai concursul pentru a-l ajuta, NU poate să constituie infracțiunea de șantaj", argumentează Paul Anghel.

"Niciun moment în activitatea mea nu am avut tangențe cu activitatea penală, iar faptul că dosarul capătă o conotație politică nu are legătură cu persoana mea, subsemnatul nefăcând niciodată politică și nici nu am fost activ implicat în activități politice.

De asemenea, persoanele despre care se spune că ar fi intervenit asupra mea și a domnului președinte nu îmi sunt cunoscute, nu le-am cunoscut și nici nu mi s-a comunicat vreodată despre aceste persoane absolut nimic, nici în mod direct și nici indirect.

Cu atât mai mult apare ca fiind cel puțin mistificatoare informația precum că persoane politice ar fi făcut presiune asupra mea să intervin pentru o persoană pe care nici măcar nu o cunosc, cum de asemenea nici persoanele politice despre care se vorbește nu le cunosc în mod personal", precizează Paul Anghel.

Directorul general al ANPC anunță că va contesta în instanță decizia de a fi pus sub control judiciar, subliniind că această măsură "a fost luată la un interval extrem de lung de timp de la momentul acuzării mele (4 săptămâni) (...), considerând-o o măsură abuzivă".

Toate aceste precizări au fost transmise de Paul Anghel prin intermediul avocatului Adrian Cuculis, după ce mass-media a anunțat că un secretar de stat din Ministerul Economiei a fost reținut de DNA și că, în același dosar, directorul general al ANPC este cercetat sub control judiciar.

Procurorii susțin că secretarul de stat Flavius Nedelcea ar fi exercitat presiuni asupra președintelui ANPC (Sebastian Hotca) și a directorului ANPC (Paul Anghel) pentru a fi schimbată șefa filialei ANPC Caraș Severin.

Flavius Nedelcea, secretarul de stat de la Ministerul Economiei reținut de DNA, a fost eliberat din funcție. Decizia luată de Bolojan
Flavius Nedelcea, secretarul de stat de la Ministerul Economiei reținut de DNA, a fost eliberat din funcție. Decizia luată de Bolojan
Premierul Ilie Bolojan a înlocuit din funcții doi secretari de stat de la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, conform unor decizii care au fost publicate în...
Prescrierea faptelor mai șterge un amplu dosar de corupție. Cum ar fi primit șefi din poliție șpăgi în vacanțe, motorină, secrete de stat sau contracte fictive de închiriere
Prescrierea faptelor mai șterge un amplu dosar de corupție. Cum ar fi primit șefi din poliție șpăgi în vacanțe, motorină, secrete de stat sau contracte fictive de închiriere
Un dosar de corupție în care un fost șef al Direcției Generale Anticorupție Prahova, Constantin Ispas, fostul adjunct al șefului IPJ Prahova Adrian Rădulescu și ofițerul BCCO Ploiești...
#control judiciar DNA, #anpc, #Protectia Consumatorului, #DNA, #control judiciar, #paul anghel, #Adrian Cuculis , #ANPC
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Au aparut imaginile, dupa ce americanii au scris ca Simona Halep "se confrunta cu dificultati"
ObservatorNews.ro
Povestile studentilor din R. Moldova care vin sa studieze in Romania. Visul lor, ca tara sa intre in UE
DigiSport.ro
Derapaj! Cassano a aflat ce s-a spus despre Chivu si nu s-a mai ferit de cuvinte

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Franța, noul „bolnav al Europei”? Republica se clatină sub greutatea datoriilor și a propriilor iluzii
  2. Despăgubire de 5,7 milioane de euro pentru statul român, după furtul coifului de la Coțofenești și al celor trei brățări din muzeul olandez
  3. Economia templelor din China, în centrul atenției după o serie de scandaluri care afectează lideri religioși influenți
  4. Putin câștigă, încet și sigur, Al Treilea Război Mondial, dar nu pe frontul din Ucraina - The Hill
  5. Statele UE pregătesc „un răspuns colectiv”, după ce Rusia a intrat în spațiul aerial al Estoniei. „O provocare inacceptabilă”
  6. Directorul ANPC, Paul Anghel, după ce a aflat că este cercetat sub control judiciar: "Faptele la care fac trimitere procurorii există, însă ele nu sunt prevăzute de legea penală"
  7. „Munca grea va vorbi de la sine” este o minciună, spune un expert în carieră de la Stanford. Cum să obții cu adevărat o mărire de salariu sau o promovare
  8. Dronă de mici dimensiuni, văzută de echipajul unui avion în apropierea Aeroportului Otopeni. A fost deschisă o anchetă
  9. Visul lui Donald Trump de a recâștiga baza aeriană Bagram ar putea semăna cu o nouă invazie în Afganistan
  10. Statele Unite au folosit interceptori scumpi, în valoare de 500 de milioane de dolari, pentru apărarea Israelului. Documente ale Pentagonului