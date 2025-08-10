Razii în sudul litoralului: Șoferi verificați în Vama Veche, Constanța și Mangalia și amenzi în valoare de zeci de mii de lei

Autor: Maria Popa
Duminica, 10 August 2025, ora 17:31
241 citiri
Razii în sudul litoralului: Șoferi verificați în Vama Veche, Constanța și Mangalia și amenzi în valoare de zeci de mii de lei
Șofer Foto: Pexels

Polițiștii au făcut razii în sudul litoralului, fiind oprite mașini și persoane în Vama Veche, Costinești și Mangalia.

S-au dat zeci de amenzi în valoare de zeci de mii de lei.

”La data de 10 august a.c., în intervalul orar 2.00-6.00, polițiști din cadrul Secției 2 Poliție Vama Veche-2 Mai au desfășurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii faptelor comise cu violență din segmentul stradal, precum și pentru prevenirea și combaterea consumului de alcool și a substanțelor psihoactive.

Astfel, au fost legitimate aproximativ 100 de persoane și au fost controlate peste 40 de autoturisme”, a transmis, duminică, 10 august, IPJ Constanța.

Sursa citată a precizat că au fost aplicate 17 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 6.200 de lei.

Totodată, a fost retras un certificat de înmatriculare.

De asemenea, în același interval orar, polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Costinești au desfășurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii infracțiunilor de furt, precum și pentru prevenirea și combaterea consumului de alcool și substanțe psihoactive.

Astfel, au fost legitimate 40 de persoane, totodată fiind oprite, pentru control, 40 de autovehicule.

În urma activităților, au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 6.000 de lei.

În plus, sâmbătă, polițiști au făcut o razie de amploare în Mangalia.

”Au desfășurat o acțiune pe linia menținerii unui climat optim de ordine și siguranță publică, precum și pentru prevenirea și combaterea vitezei excesive și a consumului de băuturi alcoolice și substanțe psihoactive. Astfel, au fost legitimate peste 70 de persoane, totodată fiind oprite, pentru control, aproximativ 60 de autovehicule”, a mai transmis sursa citată.

În urma activităților, au fost aplicate 14 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 22.000 de lei.

Grijă mare la piscinele de pe litoral. Amenzi usturătoare aplicate de ANPC pentru întreținere necorespunzătoare
Grijă mare la piscinele de pe litoral. Amenzi usturătoare aplicate de ANPC pentru întreținere necorespunzătoare
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au dat, în ultima săptămână, amenzi de peste 620.000 de lei în urma controalelor făcute în cadrul Comandamentului...
Anamaria Gavrilă: „Turismul românesc, victima incompetenței guvernamentale. Litoralul este mai gol ca niciodată”
Anamaria Gavrilă: „Turismul românesc, victima incompetenței guvernamentale. Litoralul este mai gol ca niciodată”
Președinta POT, Anamaria Gavrilă spune joi, 7 august, că litoralul românesc este mai gol ca niciodată, din cauza conducătorilor incapabili. Tot Gavrilă mai spune că România își...
#control politie, #litoral, #amenzi soferi, #litoral romanesc, #Vama Veche, #Costinesti, #Mangalia , #soferi
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
18 minute de cosmar: Andrei Coubis si-a dat autogol si apoi a luat rosu, in Chelsea - AC Milan! Nota primita
Digi24.ro
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuza sa cedeze in fata lui Putin. "Doar o nebuna nu s-ar teme"
Adevarul.ro
De ce sunt romanii "spaima ghizilor" din Egipt. "Nu ascultati, contraziceti, vorbiti peste noi, nepoliticosi"

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Razii în sudul litoralului: Șoferi verificați în Vama Veche, Constanța și Mangalia și amenzi în valoare de zeci de mii de lei
  2. Incendiu de vegetație în Vrancea pe vânt puternic. Mai multe echipaje se luptă să stingă focul care se manifestă din mai multe direcții VIDEO
  3. Un nou cutremur puternic s-a produs în peninsula rusă Kamceatka. Ce magnitudine a avut
  4. Urșii din România, ”vedete” în New York Times: „Legea îi protejează. Oamenii au devenit prizonieri în propriile case”
  5. Ucraina este „obosită de acest război”. Ce solicită primarul Kievului, în timp ce cresc temerile înaintea summitului dintre Rusia și SUA
  6. O femeie a dispărut în timp ce se afla la cules de ciuperci. Mai multe echipaje de jandarmi și salvamontiști o caută
  7. Benjamin Netanyahu va vorbi despre planul său de a cuceri orașul Gaza. Premierul israelian se confruntă cu presiuni intense
  8. Secretarul SUA al Apărării a distribuit un clip în care mai mulți pastori spun că femeilor ar trebui să le fie luat dreptul de vot VIDEO
  9. Cum ne ajută ciocolata să luptăm cu gripa. Descoperirea care ar putea revoluționa tratamentele antivirale
  10. Trump și Putin față în față, din nou: un joc de oglinzi între doi „alfa”, pe fondul unei crize globale