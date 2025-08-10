Razii în sudul litoralului: Șoferi verificați în Vama Veche, Constanța și Mangalia și amenzi în valoare de zeci de mii de lei

Polițiștii au făcut razii în sudul litoralului, fiind oprite mașini și persoane în Vama Veche, Costinești și Mangalia.

S-au dat zeci de amenzi în valoare de zeci de mii de lei.

”La data de 10 august a.c., în intervalul orar 2.00-6.00, polițiști din cadrul Secției 2 Poliție Vama Veche-2 Mai au desfășurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii faptelor comise cu violență din segmentul stradal, precum și pentru prevenirea și combaterea consumului de alcool și a substanțelor psihoactive.

Astfel, au fost legitimate aproximativ 100 de persoane și au fost controlate peste 40 de autoturisme”, a transmis, duminică, 10 august, IPJ Constanța.

Sursa citată a precizat că au fost aplicate 17 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 6.200 de lei.

Totodată, a fost retras un certificat de înmatriculare.

De asemenea, în același interval orar, polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Costinești au desfășurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii infracțiunilor de furt, precum și pentru prevenirea și combaterea consumului de alcool și substanțe psihoactive.

Astfel, au fost legitimate 40 de persoane, totodată fiind oprite, pentru control, 40 de autovehicule.

În urma activităților, au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 6.000 de lei.

În plus, sâmbătă, polițiști au făcut o razie de amploare în Mangalia.

”Au desfășurat o acțiune pe linia menținerii unui climat optim de ordine și siguranță publică, precum și pentru prevenirea și combaterea vitezei excesive și a consumului de băuturi alcoolice și substanțe psihoactive. Astfel, au fost legitimate peste 70 de persoane, totodată fiind oprite, pentru control, aproximativ 60 de autovehicule”, a mai transmis sursa citată.

În urma activităților, au fost aplicate 14 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 22.000 de lei.

