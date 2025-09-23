Incident grav pe aeroportul din Cluj-Napoca. Un avion nu a putut ateriza din cauza unui controlor de trafic care a adormit

Un incident grav a avut loc pe Aeroportul Internațional Cluj-Napoca, unde un avion plin cu pasageri a fost nevoit să survoleze zona după ce controlorul de trafic nu a răspuns apelurilor, pentru că ar fi adormit în timpul serviciului. Romatsa a confirmat cazul și a anunțat primele măsuri pentru prevenirea unor situații similare.

Echipajul aeronavei a decis întreruperea procedurii de aterizare pentru că nu a putut lua legătura cu nimeni pentru o aterizare în siguranță. Totul s-ar fi petrecut în urmă cu o lună, iar acum Romatsa a confirmat incidentul, arată Digi24.ro.

„Analiza internă a identificat factori precum experiența redusă a controlorului și oboseala acumulată”, arată reprezentanții Romatsa, care mai spun că au luat și primele măsuri: au reinstruit personalul și monitorizează programul de lucru pentru a nu se mai repeta incidente asemănătoare.

Siguranța pasagerilor și a aeronavei nu a fost în niciun moment afectată, mai spun oficialii.

