Incident grav pe aeroportul din Cluj-Napoca. Un avion nu a putut ateriza din cauza unui controlor de trafic care a adormit

Autor: Daniel Groza
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 07:28
642 citiri
Incident grav pe aeroportul din Cluj-Napoca. Un avion nu a putut ateriza din cauza unui controlor de trafic care a adormit
FOTO Facebook/Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj

Un incident grav a avut loc pe Aeroportul Internațional Cluj-Napoca, unde un avion plin cu pasageri a fost nevoit să survoleze zona după ce controlorul de trafic nu a răspuns apelurilor, pentru că ar fi adormit în timpul serviciului. Romatsa a confirmat cazul și a anunțat primele măsuri pentru prevenirea unor situații similare.

Echipajul aeronavei a decis întreruperea procedurii de aterizare pentru că nu a putut lua legătura cu nimeni pentru o aterizare în siguranță. Totul s-ar fi petrecut în urmă cu o lună, iar acum Romatsa a confirmat incidentul, arată Digi24.ro.

„Analiza internă a identificat factori precum experiența redusă a controlorului și oboseala acumulată”, arată reprezentanții Romatsa, care mai spun că au luat și primele măsuri: au reinstruit personalul și monitorizează programul de lucru pentru a nu se mai repeta incidente asemănătoare.

Siguranța pasagerilor și a aeronavei nu a fost în niciun moment afectată, mai spun oficialii.

Unde s-au dus procentele AUR? Consultant politic: „Se face loc pentru un nou partid”
Unde s-au dus procentele AUR? Consultant politic: „Se face loc pentru un nou partid”
În ciuda unei creșteri fulminante a partidului AUR, care a reușit să-l ducă pe George Simion în turul al II-lea, asigurându-și, de asemenea, rolul de opoziție principală în Parlament,...
9 ani de USR. A reușit partidul să-și păstreze nucleul de valori promise? „Abordarea inițială a fost ușor extremistă”
9 ani de USR. A reușit partidul să-și păstreze nucleul de valori promise? „Abordarea inițială a fost ușor extremistă”
USR a împlinit nouă ani de la înființare. Partidul care a pornit precum un experiment civic, născut din frustrarea străzii și din dorința de a oferi o alternativă reală la clasa politică...
#controlor trafic aerian, #adormit, #Cluj Napoca , #aeroport
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Nu se mai ascund! Dupa 5 divorturi, s-a afisat pe covorul rosu alaturi de o femeie cu 38 de ani mai tanara
Digi24.ro
Momentul in care dronele ucrainene lovesc doua hidroavioane rusesti antisubmarin. "Este pentru prima data de la inceputul razboiului"
DigiSport.ro
Lovitura de teatru in cazul lui Dan Petrescu

Ep. 133 - Simion a fost prins cu minciuna!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Trei palestinieni au fost executați public pe o stradă din orașul Gaza. „S-a decis pedeapsa cu moartea pentru toți colaboratorii” VIDEO
  2. Alerte de vreme severă imediată. Zonele în care vizibilitatea scade sub 50 de metri
  3. Incident grav pe aeroportul din Cluj-Napoca. Un avion nu a putut ateriza din cauza unui controlor de trafic care a adormit
  4. Zelenski, la New York pentru evenimentele de nivel înalt ale Adunării Generale a ONU. Când se întâlnește cu Trump VIDEO
  5. Aliații NATO, somație fără precedent pentru Rusia. "Vă rog să nu veniți aici să vă plângeți. Ați fost avertizați"
  6. Donald Trump face noi declarații controversate. Leagă autismul de un medicament foarte utilizat și de vaccinuri
  7. Recunoașterea Palestinei ca stat: simbol, presiune sau începutul unei iluzii colective? ANALIZĂ BBC
  8. "Recunoaşterea statului Palestina este o recompensă pentru Hamas". Donald Trump, furios după anunțul Franței și al altor aproximativ 20 de ţări europene
  9. Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării, despre mesajul de amenințare din școli și spitale: „A fost tradus în română. Rusia vrea să creeze panică în România”
  10. Călătorii spre iad în ”sicrie cu elice”. Viața echipajelor „narco-submarinelor” care duc cocaină din Amazon până în Europa