Controlorii STB au uniforme noi. Primarul general explică rostul măsurii. "Trebuia, că erau îmbrăcați controlorii ca niște cocalari", îi răspunde un călător

Controlorii de bilete ai Societății de Transport București (STB) au primit uniforme de serviciu noi, a anunțat primarul general al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

Primarul Capitalei a făcut acest anunț printr-un mesaj postat pe Facebook, în ziua de 24 septembrie 2025. Mesajul primarului general este însoțit de câteva fotografii din care reiese că, într-adevăr, controlorii STB - atât femei, cât și bărbați - au început deja să lucreze în noile uniforme.

Primarul nu face nicio referire la obligația controlorilor de a purta aceste ținute, pe timpul activității lor în vehiculele STB. După cum se știe, călătorii din mijloacele de transport în comun au reclamat, uneori, că există controlori care nu poartă uniformă, pentru a fi mai greu de observat de către călătorii care nu au validat călătoria.

"STB se schimbă pentru voi, bucureșteni!

După ce am reînnoit flota STB cu mijloace de transport noi și moderne, acum facem următorul pas: reînnoim și uniformele controlorilor STB.

De ce? Pentru că meritați un transport civilizat, în condiții civilizate. Avem grijă de București și de toți cei care folosesc transportul în comun", a anunțat primarul general, Stelian Bujduveanu, în mesajul postat pe Internet.

În doar o oră de la publicarea acestui mesaj, primarul a primit peste 200 de răspunsuri. Dar aproape toate aceste comentarii sunt critice la adresa STB.

Cu privire la schimbarea uniformelor, "trebuia, că erau îmbrăcați controlorii ca niște cocalari cu gleznuțele goale, doamnele îmbrăcate ca samsarii la piață", susține un călător.

"Ar trebui schimbată atitudinea dumnealor! Nu ar trebui, este obligatoriu", recomandă o călătoare, referindu-se la controlorii de la STB.

Un alt călător îi adresează primarului o întrebare ironică, în care pare să ceară lămuriri suplimentare: "Cât rămâne șpaga la controlori? Jumătate din amendă, un sfert, cât are omul la buzunar? Să știm un tarif".

Alte reacții ale internauților:

”Este foarte bine că au uniformă ca să-i vedem mai bine, însă lipsa lor de educație și tupeul nu se compensează”

”Măsura asta este la fel ca și logoul Poștei Române. Pe afară e vopsit gardul, în transport dorm boschetarii”.

”Fix ce lipsea 😂 uniforma nouă”

”Asta sună ca povestea de la Poșta Română, și uniformele par asemănătoare. Urmează niste tik-tokuri cu angajații STB iar apoi schimbarea siglei STB pentru 50.000€?”

”Uniforme le trebuiau că maniere nu au!”

”Bani cheltuiți aiurea”.

