Controlorii STB au uniforme noi. Primarul general explică rostul măsurii. "Trebuia, că erau îmbrăcați controlorii ca niște cocalari", îi răspunde un călător

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 21:35
254 citiri
Controlorii STB au uniforme noi. Primarul general explică rostul măsurii. "Trebuia, că erau îmbrăcați controlorii ca niște cocalari", îi răspunde un călător
Controlori STB - Foto Stelian Bujduveanu, Facebook, 24 septembrie 2025

Controlorii de bilete ai Societății de Transport București (STB) au primit uniforme de serviciu noi, a anunțat primarul general al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

Primarul Capitalei a făcut acest anunț printr-un mesaj postat pe Facebook, în ziua de 24 septembrie 2025. Mesajul primarului general este însoțit de câteva fotografii din care reiese că, într-adevăr, controlorii STB - atât femei, cât și bărbați - au început deja să lucreze în noile uniforme.

Primarul nu face nicio referire la obligația controlorilor de a purta aceste ținute, pe timpul activității lor în vehiculele STB. După cum se știe, călătorii din mijloacele de transport în comun au reclamat, uneori, că există controlori care nu poartă uniformă, pentru a fi mai greu de observat de către călătorii care nu au validat călătoria.

"STB se schimbă pentru voi, bucureșteni!

După ce am reînnoit flota STB cu mijloace de transport noi și moderne, acum facem următorul pas: reînnoim și uniformele controlorilor STB.

De ce? Pentru că meritați un transport civilizat, în condiții civilizate. Avem grijă de București și de toți cei care folosesc transportul în comun", a anunțat primarul general, Stelian Bujduveanu, în mesajul postat pe Internet.

În doar o oră de la publicarea acestui mesaj, primarul a primit peste 200 de răspunsuri. Dar aproape toate aceste comentarii sunt critice la adresa STB.

Cu privire la schimbarea uniformelor, "trebuia, că erau îmbrăcați controlorii ca niște cocalari cu gleznuțele goale, doamnele îmbrăcate ca samsarii la piață", susține un călător.

"Ar trebui schimbată atitudinea dumnealor! Nu ar trebui, este obligatoriu", recomandă o călătoare, referindu-se la controlorii de la STB.

Un alt călător îi adresează primarului o întrebare ironică, în care pare să ceară lămuriri suplimentare: "Cât rămâne șpaga la controlori? Jumătate din amendă, un sfert, cât are omul la buzunar? Să știm un tarif".

Alte reacții ale internauților:

”Este foarte bine că au uniformă ca să-i vedem mai bine, însă lipsa lor de educație și tupeul nu se compensează”

”Măsura asta este la fel ca și logoul Poștei Române. Pe afară e vopsit gardul, în transport dorm boschetarii”.

”Fix ce lipsea 😂 uniforma nouă”

”Așa și trebuia, că erau îmbrăcați controlorii ca niște cocalari cu gleznuțele goale, doamnele îmbrăcate ca samsarii la piață”.

”Asta sună ca povestea de la Poșta Română, și uniformele par asemănătoare. Urmează niste tik-tokuri cu angajații STB iar apoi schimbarea siglei STB pentru 50.000€?”

”Uniforme le trebuiau că maniere nu au!”

”Bani cheltuiți aiurea”.

Bucureștiul intră în reparații capitale. Au fost începute lucrări de reabilitare a carosabilului pe cele mai mai aglomerate artere FOTO
Bucureștiul intră în reparații capitale. Au fost începute lucrări de reabilitare a carosabilului pe cele mai mai aglomerate artere FOTO
Primarul interimar al Capitalei, Sebastian Bujduveanu, a anunțat lansarea de lucrări de refacere a carosabilului pe mai multe artere importante din București. Astfel, au intrat în reparații...
Bucureștiul se sufocă: 1,7 milioane de mașini înmatriculate, jumătate dintre cetățeni au carnet de șofer. Primarul anunță măsuri drastice în trafic
Bucureștiul se sufocă: 1,7 milioane de mașini înmatriculate, jumătate dintre cetățeni au carnet de șofer. Primarul anunță măsuri drastice în trafic
Edilul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a atras atenția că cea mai mare problemă a municipiului București o reprezintă traficul auto. Potrivit acestuia, sunt 1,7 milioane de mașini...
#controlori stb, #stb bucuresti, #transport public Bucuresti, #Stelian Bujduveanu, #uniforme transport local , #STB
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Scene cum rar vezi la Romania - Ungaria! Bataie intre ultrasii Craiovei si jandarmi, chiar sub ochii lui Burleanu
Digi24.ro
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU ca Londra vrea "sa treaca la legea sharia". Presedintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan
Adevarul.ro
Revolta impotriva lui Mihai Popovici, tatal campionului olimpic. "Fiul meu a mancat laturi la Dinamo!" Popovici: "Va rog sa va adresati oficial CS Dinamo"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Președintele Nicuşor Dan, întâlnire cu reprezentanţii companiei Airbus. "Industria românească de apărare trebuie să joace un rol activ în parteneriatele europene"
  2. Delegația condusă de președintele Erdogan a fost blocată în New York pentru a da prioritate coloanei lui Trump. Și Macron a așteptat după liderul SUA VIDEO
  3. Controlorii STB au uniforme noi. Primarul general explică rostul măsurii. "Trebuia, că erau îmbrăcați controlorii ca niște cocalari", îi răspunde un călător
  4. Sorin Grindeanu despre prinderea lui Horațiu Potra: "Se va merge în instanță și acolo vom vedea cu toții adevărul"
  5. Trump, liderul occidental cu cea mai mare susținere populară. „A schimbat profund legile jocului”. Diferențe majore față de oficialii europeni
  6. Nicuşor Dan îi îndeamnă pe cetăţenii moldoveni din România să meargă la vot duminică. "De votul vostru depinde viitorul familiilor voastre, al Basarabiei" VIDEO
  7. Unde s-au poticnit judecătorii CCR în decizia cu pensiile speciale. Tensiunile n-ar fi plecat de la vârsta de pensionare: „E o chestiune de oportunitate”
  8. "Trebuie să ştim exact cine îşi face treaba". Ministrul Sănătăţii, avertisment și obligații pentru managerii de spitale de la 1 octombrie
  9. Încă o intruziune a Rusiei în spațiul NATO: Un avion de luptă al Moscovei a survolat o fregată germană în Marea Baltică
  10. Incendiul din Pantelimon poate afecta oamenii și la câteva zile după stingere. Avertismentul medicilor pentru cei care suferă de boli respiratorii sau cardiovasculare

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 135 - Uniunea Europeană a semnat primul acord de