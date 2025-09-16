Nu întreba „Ce mai faci?”: este plictisitor. Iată cum reușesc oamenii de succes să fie plăcuți și să câștige încrederea altora: sfatul unui expert în psihologie

Cel mai nepotrivit lucru pe care îl poți întreba la începutul unei interacțiuni este: „Ce mai faci?”

Practic, îi transmiți celeilalte persoane că interacțiunea va fi la fel ca toate celelalte. Cel mai probabil va răspunde: „A fost o zi plină. Bine, dar ocupat.” Este plictisitor și generează un scenariu social.

Vanessa Van Edwards a petrecut ultimii 17 ani studiind comportamentul uman și ce anume aprinde conexiunile între străini. "Am învățat că încrederea se poate aprinde sau stinge imediat, din primele secunde ale unei interacțiuni, totul datorită unor mici semnale", a precizat aceasta pentru cnbc.com.

Iată ce să faci dacă vrei cu adevărat să câștigi instantaneu încrederea.

1. Evită scenariile plictisitoare

Nu întreba ce întreabă toți ceilalți, cum ar fi „Ce faci?” sau „Ai fost ocupat?”. Pune o întrebare tot lejeră, dar care să caute entuziasmul. Asta te pregătește pentru o conversație mai bună.

Câteva exemple:

Nu întreba: „Cum merg lucrurile?” → Întreabă: „Care a fost momentul cel mai bun din săptămâna ta până acum?”

Nu întreba: „Ai fost ocupat?” → Întreabă: „Ai avut vreo reușită importantă în ultima vreme?”

Nu întreba: „Lucrezi la ceva?” → Întreabă: „Lucrezi la ceva interesant în perioada asta?”

2. Caută bucuria din viața lor

Dacă vrei să creezi încredere, încurajează-i să spună povești despre viața lor. Fii cel care întreabă ce așteaptă cu nerăbdare

"Trucul meu:

Luni și marți: „Ai făcut ceva distractiv weekendul trecut?”

Joi și vineri: „Plănuiești ceva distractiv weekendul acesta?”

Miercuri: „Lucrezi la ceva amuzant sau interesant săptămâna asta?”

Înainte de o vacanță sau o sărbătoare: „Aștepți ceva distractiv pentru sărbători?”

Toți din echipa mea și din viața mea știu că voi întreba despre planuri interesante, așa că abia așteaptă să îmi povestească (sau mă evită când nu au nimic de zis). Este un câștig în ambele sensuri."

3. Cum să răspunzi când cineva întreabă „Ce mai faci?”

Construirea încrederii nu ține doar de ce întrebări pui, ci și de cum răspunzi atunci când cineva încearcă să se conecteze cu tine.

Cea mai mare greșeală este ca oamenii să înceapă cu negativitate: „Uf, vremea asta e groaznică!” sau „Am avut un program nebun!”. În schimb, păstrează un lucru interesant de spus și fii pregătit pentru întrebările banale.

Câteva răspunsuri amuzante:

„Destul de bine încât mi-am adus aminte să folosesc ața dentară. Deci, un câștig.”

„Trăiesc pe cafeină și un vis.”

„Astăzi sunt 10 din 10, tocmai am câștigat un nou follower pe Instagram.”

„Rezist ca pisica din posterul motivațional.”

Orice răspuns mai original decât clasicul „Bine, dar ocupat” va atrage atenția.

4. Limbajul corpului contează la fel de mult ca vorbele

"Cuvintele sunt importante, dar corpul vorbește mai tare. Ține brațele relaxate și orientate spre interlocutor pentru a părea deschis. O postură deschisă invită la reciprocitate, una închisă provoacă îndoială.

O strângere de mână fermă — una până la trei mișcări, sigură dar relaxată — transmite încredere și poate chiar reflecta trăsături de personalitate.

Pe apelurile video, apleacă-te ușor înainte pentru a micșora distanța. Dacă persoana dă din cap, fă și tu la fel. Oglindirea subtilă a gesturilor transmite creierului lor că ești o prezență sigură."

5. Exersează în viața de zi cu zi

Testează aceste sfaturi în contexte simple și fără presiune: cu un casier, un vecin sau un prieten la o cafea.

"Eu fac asta chiar și înainte de prezentări importante — la cină cu familia, cu străini la coadă, cu șoferii de Uber. Mă ajută să par mai naturalî și mai sigurî pe mine.

Secretul este să începi cu pași mici și să fii consecvent. Pune întrebări despre planuri pozitive la prânz sau exersează oglindirea limbajului corpului în timp ce te plimbi. În timp, vei vedea cum oamenii se deschid mai repede, zâmbesc mai mult și se implică mai profund, chiar și în interacțiuni scurte", a precizat Vanessa Van Edwards ]n articolul publicat de cnbc.com.

