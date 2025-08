Este normal să repeți o prezentare importantă sau să îți notezi câteva idei înainte de o întâlnire unu-la-unu cu șeful.

Însă ar trebui să aplici un exercițiu similar, dar mai scurt, și înaintea interacțiunilor mai informale, recomandă experta în conversații Alison Wood Brooks. Ai nevoie de 30 de secunde înainte de a saluta cealaltă persoană pentru a te gândi la ce subiecte vrei să discutați, ce întrebări ai sau ce îți dorești să obții din conversație.

Această pregătire rapidă te poate face să pari mai inteligent, mai pregătit și mai atent — asemenea unui prieten bun care își amintește chiar și cele mai mici detalii din discuțiile trecute — spune Wood Brooks, profesoară asociată la Universitatea Harvard, care predă cursul MBA „Cum să vorbim mai bine în afaceri și în viață”.

Wood Brooks încurajează pregătirea și pentru discuțiile lejere, fie că te întâlnești cu un coleg la prânz sau cu un vechi prieten la cină. „Chiar și dacă suni o persoană apropiată sau pe mama ta, cercetările noastre arată că doar 30 de secunde de pregătire mentală pot îmbunătăți considerabil conversația”, explică ea.

Acest mic moment de reflecție te ajută să rămâi prezent și atent atât când vorbești, cât și când asculți, adaugă autoarea cărții din 2025 „Talk: The Science of Conversation and the Art of Being Ourselves” (Știința conversației și arta de a fi noi înșine). Odată ce conversația începe, ai mai puține resurse mentale pentru a genera idei sau tranziții naturale în dialog.

„Odată ce discuția e în desfășurare, creierul tău este foarte ocupat… ascultând cealaltă persoană, interpretând expresiile emoționale, pregătindu-ți următoarele replici”, explică Brooks. „Este un proces extrem de solicitant din punct de vedere cognitiv. De aceea ne descurcăm mai bine dacă ne gândim dinainte la ce vrem să vorbim.”

Abilitățile solide de comunicare te pot ajuta să îți construiești relații și să îți propulsezi cariera, dar a fi un bun interlocutor necesită exercițiu constant, subliniază Brooks.

De exemplu, poți exersa să te concentrezi mai mult pe cealaltă persoană decât pe tine însuți, a scris expertul în vorbire John Bowe pentru CNBC Make It. „Ai cerut atenția cuiva; acum oferă-i-o pe a ta”, spune el. „Concentrează-te pe ce spune și încearcă să înțelegi de ce o spune. Restul va veni de la sine.”

„Spune-mi mai multe”

O expresie cu un impact puternic, potrivit expertului în conversație și lectorului de la Universitatea Stanford Matt Abrahams, este: „Spune-mi mai multe.”

„‘Spune-mi mai multe’ este un răspuns de susținere; arată că sprijini ceea ce spune cealaltă persoană. În contrast, un ‘răspuns de schimbare’ mută conversația către tine”, a scris Abrahams. „Mulți fac greșeala de a trata poveștile altora ca ocazii de a vorbi despre sine. Dar astfel pierd șansa de a învăța mai mult.”

