Armata rusă a deschis focul asupra remorcherelor care tractau barje cu cereale în Marea Neagră. Doi oameni au fost uciși

Comandamentul Operațional de Sud al Armatei Ucrainei a raportat în seara zilei de luni, 31 octombrie, că forțele ruse au lovit două remorchere civile care transportau barje de cereale în apropiere de Ochakiv, regiunea Nicolaev.

Doi membri ai echipajului au fost uciși, o persoană a fost rănită, iar starea altei persoane nu este cunoscută.

Incidentul deosebit de grav a avut în portul Ochakiv, în apropiere de vărsarea Niprului în Marea Neagră, pe un teritoriu care mai este controlat încă de armata rusă.

Rusia a amenințat sâmbătă, 29 octombrie, că îşi suspendă participarea la acordul ce asigură continuarea exporturilor de cereale ucrainene, vitale pentru aprovizionarea alimentară a ţărilor sărace, după atacul cu drone care a vizat, în dimineața aceleiași zile, nave ruseşti în portul Sevastopol, din Crimeea.

În cursul zilei de luni, 31 octombrie, miniștrii Apărării din Turcia și Rusia au discutat pe tema amenințării lansate de Kremlin.

Potrivit Reuters, ministrul turc Hulusi Akar i-a spus lui Serghei Şoigu că Moscova ar trebui să revină asupra deciziei sale de a-şi suspenda pe termen nedefinit participarea la acest acord.

Preşedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a exprimat luni dimineaţa angajamentul ţării sale de a menţine acordul privind exporturile de cereale din Ucraina, în pofida retragerii Rusiei din acesta.

Acordul semnat pe 22 iulie la Istanbul, cu Rusia şi Ucraina, care a permis exportul a peste nouă milioane de tone de cereale şi produse agricole este supravegheat de un Centru Comun de Coordonare (JCC), găzduit de Istanbul.

Pe de altă parte, informații apărute în după-amiaza zilei de luni, 31 octombrie, indică faptul că un convoi cu nave cu cereale pornit din portul Odesa în aceeași zi a spart blocada rusească pe Marea Neagră.

Portul Odesa este situat mult mai la este decât Ochakiv, fiind mult mai greu de lansat eventuale atacuri asupra vapoarelor de către Rusia.

"Convoiul ucrainean-turc-ONU de 14 nave de cereale continuă să navigheze spre sud, după ce a spart blocada navală a Rusiei asupra Ucrainei în această dimineață. Marina rusă nu se vede nicăieri", a anunțat portalul de informații Visegrad 24. Navele au ajuns în apele teritoriale ale României în această după-amiază și se presupune că sunt total scăpate de sub pericol.

