Cancelarul german Olaf Scholz i-a ”amintit” vineri, 13 mai, preşedintelui rus Vladimir Putin, într-o convorbire telefonică, despre ”responsabilitatea particulară” a Rusiei în aprovizionarea alimentară mondială, ”extrem de tensionată din cauza războiului din Ucraina”, anunţă într-un comunicat Canelaria germană, relatează AFP.

Şeful Guvernului german a ”insistat” totodată - în această convorbire telefonică de 75 de minute - asupra necesităţii unui armistiţiu ”cât mai rapid posibil”.

Three points from my long phone call with #Putin today:

There must be a ceasefire in #Ukraine as quickly as possible.

The claim that Nazis are in power there is false.

And I also reminded him about Russia’s responsibility for the global food situation.