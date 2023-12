Drama prin care trece un fost mare sportiv, la numai 39 de ani

Fostul rugbist al Ţării Galilor, Andrew Coombs, a declarat că a fost diagnosticat cu demenţă şi probabil encefalopatie traumatică cronică (CTE) la vârsta de 39 de ani, informează The Guardian.

Coombs este unul dintre cei 295 de jucători de rugby retraşi care au depus o acţiune în justiţie împotriva a trei dintre organismele de conducere ale sportului, susţinând că au suferit leziuni cerebrale în timpul carierei. Fostul fundaş de la Newport, care a câştigat turneul celor Şase Naţiuni în 2013, a emis o declaraţie lungă pe reţelele de socializare.

"Vă scriu pentru a vă împărtăşi câteva veşti personale care au avut un impact profund asupra vieţii mele şi a celor dragi mie", a scris el pe X. "În urmă cu opt luni, am fost diagnosticat cu demenţă şi encefalopatie traumatică cronică probabilă, după ce am suferit simptome timp de aproximativ patru ani. totul mi-a atras atenţia pentru prima dată în timp ce am participat la un episod live al emisiunii Scrum V Sunday, unde discuţiile despre simptomele CTE au rezonat profund cu mine. A fost o decizie dificilă să cer sfatul medicului. Cu toate acestea, înţelegerea schimbărilor care se petreceau în mine a devenit imperativă. Diagnosticul a fost unul sfâşietor, dar a răspuns la multe întrebări care îmi stăruiau în minte şi mă îngrijorau de atâta timp."

Fostul căpitan al Angliei, Phil Vickery, şi fostul mijlocaş al Ţării Galilor, Gavin Henson, fac parte din procesul judiciar, după ce au renunţat la anonimat în cererile de despăgubire împotriva World Rugby, a Federaţiei Engleze de Rugby şi a Federaţiei Galeze de Rugby.

Avocaţii jucătorilor au susţinut că organismele de conducere nu au luat măsuri rezonabile pentru a-i proteja pe jucători de rănile cauzate de loviturile repetate şi că mulţi dintre ei au leziuni neurologice permanente, inclusiv demenţă cu debut precoce, boala Parkinson şi CTE.

Toţi cei 295 de jucători cer despăgubiri, deoarece susţin că organismele de conducere au fost neglijente şi nu şi-au îndeplinit obligaţia de a se îngriji de ei, nepunând în aplicare măsuri rezonabile pentru a le proteja sănătatea şi siguranţa. Această cerere este respinsă de toate cele trei organisme de conducere, care, la rândul lor, au criticat avocaţii jucătorilor pentru că au ascuns dosare medicale şi au întârziat cazul.

"Mă îndoiesc de cei care au fost responsabili de gestionarea riscurilor pentru sănătate asociate cu loviturile repetate ale capului şi cu comoţiile cerebrale. Unii s-ar putea să nu înţeleagă decizia mea de a mă alătura acţiunii în justiţie şi asta este în regulă. Din păcate, în prezent nu pot împărtăşi experienţele mele personale care au dus la această decizie, ceea ce ar fi putut oferi mai multă claritate. În timp ce sunt devastat de diagnosticul meu, spiritul meu rămâne puternic şi, într-un mod ciudat, diagnosticul a adus uşurare şi claritate, deoarece a oferit răspunsuri la multe dintre întrebările mele. Încerc să fiu eu însumi cât mai mult posibil, să mă bucur din plin de viaţă, fără a permite ca afecţiunea mea să îmi distrugă sănătatea mintală", a mai scris Coombs.