Declarația zilei despre un fotbalist din Superliga României: "Nu-i place să dea cu capul, ca să nu-și strice coafura"

UTA a reușit să smulgă un egal la Botoșani, scor 2-2, cu un gol marcat în minutul 97 de Cooper

Mircea Rednic,revenit pe bancă după un infarct suferit acum două săptămâni, s-a amuzat pe seama elevilor săi.

”Am tensiunea normală cu toate că meciul a fost de înaltă tensiune și înalt risc. Am început prost, am făcut greșeșic, nu am reușit să pasăm Golul a venit după o greșeală foarte mică, văzută doar de VAR. I-am surprins cu ceea ce am adus din Liga a doua. Lui Cooper nu îi prea place să îi vină mingea la cap, cred că nu are șampon, nu vrea să își strice coafura”, a spus el despre fotbalistul cu pașaport italian.

După egalul de la Botoșani, arădenii au urcat pe locul 14, în fața lui Dinamo, în timp ce Botoșani a rămas pe ultimul loc, fără nicio victorie ăn acest sezon.