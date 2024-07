Bătaie în toată regula, la semifinala din Copa America. Vedeta de la Liverpool nu a mai rezistat și s-a luptat cu suporterii

Atacantul uruguayan Darwin Nunez a urcat în tribune şi s-a luat la bătaie cu suporterii columbieni, după înfrângerea echipei sale în faţa Columbiei (1-0), miercuri, în semifinala Copa America.

După fluierul final, au izbucnit încăierări între cele două echipe la centrul terenului, înainte de a se extinde în tribune cu bătăi între suporterii celor două echipe.

Mai mulţi jucători uruguayeni, printre care Darwin Núñez, Ronald Araújo şi José María Giménez, s-au îndreptat spre tribune pentru a se lupta cu fanii columbieni.

Nunez, atacantul echipei Liverpool, a escaladat zidul care separa tribunele de teren pentru a se lupta cu fanii. Fără tricou, dar purtând încă senzorul de date, atacantul a înaintat spre fanii columbieni şi ameninţându-i. El a fost lovit şi mai multe obiecte au fost aruncate asupra lui. Jucătorul s-a întors pe teren pentru a-şi alina fiul cel mic.

