Leo Messi a ratat un penalty în sferturi la Copa America. Ce-a făcut Argentina VIDEO

Argentina s-a calificat greu în semifinalele Copa America, eliminând joi Ecuadorul la loviturile de departajare (1-1, 4-2), graţie a două intervenţii ale portarului Emiliano "Dibu" Martinez. Lionel Messi a ratat la loviturile de departajare.

Argentina a deschis scorul în minutul 35 prin Lisandro Martinez, dar Ecuadorul a egalat în minutul 91 prin Kevin Rodriguez. Ecuadorienii, care au fost mai lucizi pe tot parcursul meciului, ar fi putut ajunge în semifinale pentru prima dată din 1993, dar vedeta lor, Ener Valencia, nu a reuşit să transforme un penalty în minutul 59, care a lovit bara lui Martinez.

Fără prelungiri în această Copa America înainte de finală, cele două echipe au mers direct la penalty-uri, primul executant pentru Argentina fiind Lionel Messi, care a lovit bara transversală.

Emiliano Martinez a respins apoi şuturile lui Angel Mena şi Alan Minda.

Fundaşul echipei Benfica Lisabona, Nicolas Otamendi, le-a campionilor mondiali în exerciţiu avantajul decisiv, 4-2 la lovituri de departajare.

În semifinale, Argentina va evolua cu învingătoarea meciului dintre Venezuela şi Canada.

Zero Goals for Messi in Copa America and he missed a penalty in the shootout, but no journalist will ever say he's holding Argentina back. God forbid if it was Cristano Ronaldo.pic.twitter.com/u1i2eocFq4