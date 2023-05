Sunt mândru să anunț lansarea campaniei Voci pentru copiii abandonați: Opriți abuzurile sexuale în instituțiile de protecția copilului.

În ultima lună, am analizat cu atenție fenomenul abuzurilor din sistemul de protecție specială și sunt profund îngrijorat de numărul crescând de cazuri de abuzuri asupra copiilor din instituțiile de protecție specială. M-am concentrat pe poveștile copiilor aflați în îngrijire și pe răspunsurile oficiale ale DGASPC-urilor, cărora le-am solicitat informații cu privire la numărul de cazuri de copii abandonați care au fost abuzați de angajații acestor instituții de ocrotire.

În următoarele 47 de săptămâni, voi scrie o serie de editoriale săptămânale care vor aduce în prim-plan fiecare Direcție Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, precum și Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, și felul în care aceste instituții care ar trebui să protejeze copiii abandonați aleg să le reprezinte interesele.

O situație sumară, pe câteva județe, inclusiv Mun. București, în ultimii 5 ani, cu privire la fenomenul abuzurilor sexuale și fizice asupra copiilor lipsiți temporar sau definitiv de familie din partea celor care ar trebui să-i ocrotească, după cum urmează:

Cinci teme-cheie care ți-ar putea zgâlțâi conștiința: neglijare, exploatare, violență sexuală, fizică și mentală, trafic și pornografie. Aceste fenomene sunt nu numai îngrijorătoare, ci și alarmante, de care trebuie să fim conștienți și care ar trebui să înceteze imediat. În plus, am căutat să descopăr cum autoritățile au răspuns la acest fenomen. Am analizat două aspecte importante: în primul rând, în câte cazuri autoritățile au fost sesizate la timp și au acționat prompt și adecvat și, în al doilea rând, în cazurile în care procedurile nu au fost urmate corespunzător, am aflat ce măsuri și sancțiuni au fost luate împotriva celor implicați.

Scopul acestor editoriale este să tragă un semnal de alarmă și să informeze opinia publică asupra situației actuale a copiilor abandonați în instituțiile statului, și să încurajeze acțiuni concrete pentru a proteja drepturile lor și a le îmbunătăți calitatea vieții. Sper ca prin aceste eforturi, să putem mobiliza atât autoritățile, cât și societatea în ansamblu, pentru a face o schimbare reală și durabilă în ceea ce privește tratamentul copiilor abandonați în România.

Rezultatele sunt alarmante și ne arată cât de mult mai trebuie făcut pentru a proteja copiii abandonați. În timp ce am solicitat informații privind implicarea autorităților în abordarea acestor fenomene, este clar că trebuie să facem mai mult pentru a preveni astfel de abuzuri. Abuzurile din cadrul instituțiilor de protecție specială trebuie să înceteze. Nu putem ignora sau minimaliza acest lucru, întrucât copiii vulnerabili au nevoie de protecție și respect.

Lansarea acestei campanii este doar începutul eforturilor de a aduce o schimbare reală și durabilă. În următoarele luni, mă voi concentra pe acțiuni concrete care să prevină abuzurile sexuale din instituțiile de protecție specială și să protejeze mai bine copiii abandonați. Invit pe toți cei care împărtășesc această cauză să mi se alăture și să susțină această luptă pentru drepturile și protecția copiilor. Cei mai vulnerabili între noi merită să fie protejați și să primească ajutorul necesar pentru a-și crea o viață mai bună și mai fericită. Prin colaborarea noastră, putem face o diferență semnificativă!

