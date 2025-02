Mii de familii reunite în ultimii 10 ani, datorită unei tinere din România care își căuta fratele. A creat un adevărat "fenomen" prin care copiii adoptați în străinătate își regăsesc rudele

La sfârșitul lunii ianuarie 2025, pagina de Facebook „Copiii niciodată uitați ai României” și asociația cu același nume au marcat un deceniu de existență, de emoții puternice, de regăsire a rădăcinilor și de reuniuni emoționante. Totul a pornit de la visul unei femei de a-și regăsi fratele biologic, un vis care s-a transformat într-o misiune pentru mii de alți oameni.

Pe 24 ianuarie 2015, Ileana Cunniffe Băiescu, o româncă stabilită în Irlanda din 1996, a creat o pagină pe Facebook pentru a-l găsi pe fratele ei biologic, Victor Constantin Marin, adoptat în copilărie. După ani de căutări fără rezultat, a realizat că mulți alți români adoptați trăiau aceeași frustrare, aceleași întrebări fără răspuns. Astfel, a luat naștere inițiativa care, în scurt timp, a devenit una dintre cele mai importante comunități de sprijin pentru românii adoptați din întreaga lume.

Concret, pe pagina creată de Ileana, copiii români, astăzi adulți, care au fost adoptați cu mulți ani în urmă și au pierdut urma familiilor lor naturale, publică fotografii și amănuntele pe care le cunosc pentru a-și regăsi rudele de sânge.

O poveste care a devenit misiune

Aventura Ilenei pe rețelele sociale în căutarea fratelui nu s-a dovedit de succes la început, însă de aici i-a venit ideea benefică pentru mii de familii.

„Am citit totul, de mai multe ori, asigurându-mă că nu-l sar tocmai pe fratele meu, care s-ar fi putut afla printre ei. Am început să vorbesc cu ei, întrebând dacă știu ceva, dar, din păcate, nimeni nu știa nimic. Însă nu m-am dat bătută. Nicidecum! A fost atât de clar că majoritatea oamenilor de pe aceste pagini și grupuri sunt în căutarea cuiva – a familiei biologice sau a copilului adoptat –, iar cunoștințele lor despre CUM să-i caute păreau atât de puține și de vagi.

Am luat o singură persoană la întâmplare, un tânăr român în căutarea fratelui său adoptat în Irlanda. Câteva minute mai târziu, vorbeam pe chat. M-am oferit să-l ajut. I-am cerut să aibă răbdare o oră sau două, ca să mă gândesc cum să continue căutările.

Mai târziu, în acea seară, am creat „Copiii niciodată uitați ai României”, o pagină de comunitate pe Facebook, și m-am implicat în alte două căutări… A doua zi, una dintre ele a avut succes. A fost prima familie pe care am reunit-o. Am plâns și am râs cu ei în același timp. Le-am simțit emoțiile cele mai profunde și le-am înțeles sentimentele de dragoste și regăsire din toate punctele de vedere. A fost minunat!”, povestește creatoarea paginii.

Impact incredibil din primul an

Chiar din primul an, impactul paginii de Facebook The Never Forgotten Romanian Children – Copiii niciodată uitați ai României a fost uriaș. Mii de oameni au distribuit mesaje, fotografii și povești de viață, sperând să-și regăsească familia biologică. Peste 300 de cereri de căutare au fost înregistrate doar în primul an, iar 88 dintre ele au avut succes, inclusiv cea a fratelui adoptat în Irlanda. Fiecare regăsire a fost o poveste de neuitat, plină de emoții, lacrimi și speranță.

Pe parcurs, Ileana a început să colaboreze cu câțiva voluntari care să o ajute în multele căutări de familii din România și să ofere sprijin pentru a facilita traducerile acolo unde era necesar.

„Ne propunem să reunim cât mai mulți români adoptați cu familiile lor biologice, să îi ghidăm atât pe ei, cât și pe familiile lor în procesul emoțional al regăsirii rădăcinilor, să facilităm traducerile și comunicarea, să oferim sprijin logistic pentru organizarea întâlnirilor și să creăm un fond de ajutor financiar pentru cei care nu-și permit călătoria în România. De asemenea, dorim să colaborăm cu presa, voluntari și alți susținători pentru a extinde rețeaua de sprijin.

Mii de familii reunite

Astăzi, după zece ani de activitate, pagina a devenit un simbol al speranței și al puterii comunității. Cu sute de familii reunite și mii de oameni care continuă să spere, misiunea continuă. Dacă doriți să ne ajutați, vă invităm să ne vizitați pagina de Facebook și site-ul oficial pentru a afla mai multe despre cum puteți contribui la această cauză nobilă.

Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi în această călătorie extraordinară!”, au transmis creatorii paginii.

Astăzi, numărul cazurilor rezolvate a ajuns la câteva mii.

„Toate poveștile sunt triste și emoționante. Sunt multe impresionante, nu aș putea să vă dau un singur exemplu. Acum vreo trei ani, când am început eu voluntariatul, erau undeva la 2000 de cazuri rezolvate din vreo 4800 publicate, dar de atunci nu mai știu… nu le putem ține evidența”, spune Carmen, unul dintre voluntarii care administrează în prezent pagina.

