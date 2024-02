Mărturisirile dureroase ale tinerilor bătuți de părinți în copilărie. “Cel mai greu de suportat era impredictibilitatea loviturilor“

"Bătaia e ruptă din Rai!" O expresie pe care o auzeai des în copilărie, mai ales dacă te încadrezi în rândul celor din Generația Z. Cei care au îndurat bătăi ca formă de coerciție au și acum amintiri cumplite.

Perioada în care bătaia era considerată o formă de educație în România este asociată în principal cu regimul comunist. În acea vreme, ideologia oficială a regimului susținea metodele autoritare în educație, inclusiv utilizarea violenței fizice ca metodă de disciplinare în familie și în școli. Bătaia era tolerată și chiar încurajată în anumite contexte, făcând parte dintr-un sistem educativ autoritar și opresiv. Această abordare a fost criticată ulterior.

Traumele copiilor care sunt supuși violenței sau abuzului fizic din partea părinților pot avea consecințe profunde și de lungă durată.

O tânără a deschis o discuție pe această temă în mediul online, relatând despre bătăile primite de la părinți când era copil.

"V-au bătut părinții în copilărie? De ce? Până la ce vârstă?"

"Pe mine m-au bătut amândoi, dar nu mai țin minte loviturile mamei. În schimb, nu uit bătăile încasate de la tata pentru cele mai mici și mai stupide motive (când eram foarte mică, pentru că nu mâncam tot; după ce am crescut, pentru lecții; în adolescență, pentru că începusem să mă revolt). Cel mai greu de suportat era impredictibilitatea loviturilor. Privind în urmă, acum știu că avea el o problemă nerezolvată în viața lui, că era violent din cauza căsniciei eșuate, dar atunci trăiam cu inima cât un purice de frică să nu îi greșesc cu ceva. Ultima palmă peste față am luat-o pe la 19-20 de ani. Motivul? Nu mai știu. Dar sigur era o banalitate", a scris aceasta pe Reddit.

"Am luat bătaie o zi întreagă că nu le plăcea cum făceam cifra 2"

Postarea a strâns sute de comentarii dureroase, multe dintre ele greu de citit.

"Mi-am luat bătăi pentru orice chestie care o făceam și îi incomoda sau îi făcea de rușine: că mă murdăream, că mâncam plescăind, că nu luăm note bune la școală, am luat bătaie o zi întreagă că nu le plăcea cum făceam cifra 2 și am scris pagini întregi până a ieșit cum au vrut ei. Ultima palmă și tras de par am luat-o de la mama, că am făcut-o de rușine în sat sărutându-mă cu prietenul meu în văzul lumii.

Bătăile tatălui erai mai crunte, cu cureaua, cu furtunul de la mașina de spălat și fiind șantierist când îmi dădea o palmă îmi țiuiau urechile. El nu mă bătea des că nu prea era pe acasă, iar când era, exact cum zici, nu prea era predictibil și asta era scary rău.

Mama avea alt stil, dădea cu palmele peste față, peste cap, mă trăgea de par în timp ce țipa la mine și mă făcea în toate felurile.

În mod ciudat, preferam bătăile tatălui, că deși erau mai grele, erau mai rare și mai scurte.

E ok, a trecut. Eu am plecat de acasă cu prima ocazie și dusă am fost. I-aș ierta dacă ar accepta că or fost părinți nașpa și și-ar cere iertare. Dar mama e ferm convinsă că eu și sora-mea am ajuns așa de bine "datorită" bătăilor ei, iar tata încă ne consideră proaste pe amândouă doar pentru că ne-am născut fără penis.

Noi să fim sănătoși. Eu îi las pe ai mei să își trăiască restul zilelor în singurătate, hulindu-ne în față rudelor și zicând că nu înțeleg de ce au copii așa nerecunoscători. O să îmi fac ultima datorie să îi bag în pământ când o fi, apoi gata cu ei", a povestit cineva dramele prin care a trecut copil fiind.

Altcineva mărturisește că a luat chiar decizia de a pleca de acasă pentru a scăpa de bătăi. "Am fost bătut grav, până pe la 16 ani. Am fugit de acasă atunci. Cea mai bună decizie."

Cineva mărturisește că a fost victima agresiunilor fizice până la vârsta la care alte femei sunt deja căsătorite. "M-au bătut ai mei până la 21 de ani, ultima ceartă s-a lăsat urât rău de tot. Ne certăm tot timpul înainte de Crăciun și mă duceam la muncă vânătă. Și eu și sora mea am avut de suferit din cauza lor, din păcate. Ne băteau pentru orice rahat; că luăm note mai mici, că stăteam un pic mai mult afară, că nu mă întorceam din centru 40 de minute distanță de bloc ca să le iau semințe sau să le aduc bere; când îmi spuneam punctul de vedere, și câte și mai câte. Atât au știut. Obviously asta nu mi s-a părut o scuză bună niciodată, că puteau să se intereseze sau să se educe, nu să își facă dreptate cu pumnul. Eu, spre deosebire de sora mea mai mare, de fiecare dată când au pus mâna pe mine am dat înapoi și nu îmi pare rău. Acum după ce m-am mutat le pare lor rău".

"Creierul meu mi-a blocat amintirile până la vârsta de aproximativ 12 ani"

Un alt internaut vorbește despre teama cu care intra pe ușa casei fiindcă știa ce urmează. Chiar și acum mai tresare la amintirea acelor clipe de groază. "Am luat așa multe bătăi, încât creierul meu mi-a blocat amintirile până la vârsta de aproximativ 12 ani.

Și uneori sper să nu fie real. Nu știu dacă vreodată ați avut acea stare de spirit în care îți spui că nu s-a întâmplat, că exagerezi. Iar când întâlnesc pe cineva care a fost acolo, și îmi confirmă că s-a întâmplat, mă simt că lovită de tren.

O vecină mi-a confirmat că bătăile (grave, sălbatice aproape) au început de când aveam nici 2 ani, mama nu se ferea să mă plesnească din și pentru orice, în văzul lumii. Personal, îmi amintesc doar 3 dați în care mi-am luat bătaie, o dată când am luat primul insuficient la școală și am fost bătută cu o jordie și un lemn până m-a făcut zebră. Odată când m-a strigat de la joacă și nu am auzit așa că a spart o bucată de oglindă în capul meu. Știu că m-a scos afară și m-a pus cu fața la perete în genunchi, și sângele îmi curgea din nas în gură și nu îl puteam șterge pentru că trebuia să țin mâinile ridicate alt fel arunca cu papucii în mine. Și o dată pentru că am ajuns mai târziu de la o verișoară. M-am luat cu joaca. Stătea departe, nu am ajuns noaptea. Culmea, nu avea o problemă să parcurg acea distanță când mă trimitea după țigări și mă bătea că "am dormit pe drum" și nu am ajuns suficient de repede.

În mare parte îmi aduc aminte de senzațiile de teamă de ea, cum intram în panică și plângeam incontrolabil dacă o vedeam că vine, sau dacă știam că am făcut o greșeală cât de mică. Îmi amintesc foamea, frigul, fumul, senzația de nesiguranță. Adăugate cu abuzul psihic... Ce pot să spun, flashbacks și uneori un fel de spasme. O să sun că o nebună dar uneori simt loviturile iar, de nicăieri. Adică, pot să îmi văd de treabă și să simt cumva că și cum am fost plesnită. Lipsește doar acea usturime a pielii dar impactul e acolo. Mai ales noaptea când adorm și tresar".

"Nu orice părinte merită un copil"

O altă persoană, care mărturisește că a trăit aceleași traume, spune că în niciun caz nu va avea vreodată același comportament cu copiii săi. "Că părinte, după ce am citit câteva comentarii de aici îmi aduc aminte că nu orice părinte merită un copil…nu o să înțeleg unii oameni niciodată, aduci un copil pe lume strict din voința ta, te sacrifici să îl crești, să îl educi, să fie sănătos și în paralel îl bați? Dar bine sunt aceiași părinți care se plâng că au copii nerecunoscători (că odată ce devin adulți și înțeleg se distanțează, cum e și firesc).

Da, și eu am fost bătut, deseori fără motiv real, un fel de sac de box viu ce ajută la eliberarea frustrărilor probabil. Motiv pentru care îmi voi face datoria de gropar când va veni timpul, și atât. Mereu încerc să iau ceva bun din ce am trăit, și să aplic în viața mea, motiv pentru care copiii mei nu vor trăi cu frică de mine, doar respect și iubire, dacă vor."