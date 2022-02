Zeci de copii sunt internați în spitalele din București, cei mai mulți având forme ușoare și medii de COVID.

Fiind vorba despre vârste mici, în cele mai multe cazuri este nevoie de supraveghere medicală. La nivel național, peste 6.000 de copii și tineri cu vârste cuprinse între 0 și 19 ani sunt internați în spital.

sursa FOTO: datelazi.ro

Dintre aceștia, 2.325 de pacienți sunt din categoria de vârstă 0-9 ani, iar 4.118 au vârste cuprinse între 10 și 19 ani.

Un bebeluș de un an, intubat la spitalul Grigore Alexandrescu

Dr. Raluca Alexandru, purtător de cuvânt al Spitalului Grigore Alexandrescu din Capitală a explicat care este situaţia legată de numărul de copii internaţi cu covid 19 în unitatea sanitară. 47 de copii sunt internaţi cu covid, un copil este cu necesar de oxigen iar un alt copil în vârstă de un an este intubat.

“Sunt 47 de copii internaţi cu covid 19. Un copil în vârstă de 15 ani care are şi leucemie este pe oxigen, iar un alt copil este intubat. Copilul care este intubat are vârsta de 1 an şi s-a născut cu o boală neurologică. Majoritatea celor internaţi pe secţii sunt sugari şi copii mici. Sunt forme uşoare şi medii de boală. O secţie de pediatrie este covid, pe lângă compartimentul deja existent de covid în spital. Simptomatologia este de pneumonie, cu sindrom febril, insuficienţă respiratorie ( în formele medii), şi fenomene digestive care duc la deshidratări”, a explicat medicul.

La Spitalul Matei Balș cele 35 de locuri pentru copii, ocupate în permanență

Dr. Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului Matei Balş din Capitală a explicat News.ro că în momentul de faţă toate cele 35 de locuri destinate copiilor cu forme uşoare şi medii de covid 19 sunt ocupate. Unitatea sanitară nu are secţie de ATI destinată copiilor cu covid, în acest sens cei cu forme severe de boală fiind redirecţionaţi către spitalele care au o astfel de secţie.

“Noi în momentul de faţă avem 35 de locuri pentru copii, dar, atenţie, este vorba despre forme uşoare şi medii, nu e vorba de necesar de oxigen, noi nu avem terapie intensivă dedicată celor mici, şi atunci dacă în urma evaluării un copil are o formă severă el va fi trimis către spitalele care au terapie intensivă şi pot primi astfel de forme. Şi atunci, avem cele 35 de locuri pe care le putem folosi, din păcate ele se ocupă uşor, pentru că în cazul celor mici de multe ori este important să-i monitorizezi, chia dacă nu au o formă care să presupună complicaţii.

Ce ar fi important de spus este că în afară de cei care se internează este un număr important de copii care vin să se evalueze, şi asta înseamnă o presiune destul de mare. La noi centrul de evaluare funcţionează în momentul de faţă împreună cu camera de gardă, sigur că vorbim de centru de evaluare, vorbim de o evaluare cu nişte paşi foarte clari, nişte pachete valabile indiferent că vorbim de copil sau de adult”, a declarat medicul.

Ce investigații se fac în cazul copiilor infectați cu SARS-CoV-2

”În primul rând, este examenul clinic, este văzut de către medicul pediatru, sunt analize de sânge absolut comparabile cu ceea ce se întâmplă la adult, este o baterie de analize care să-mi arate clar nişte elemente importante, este partea de imagistică ce la cei mici înseamnă radiografie pulmonară, nu computer tomograf, computerul tomograf rămâne pentru situaţiile când este într-adevăr o formă severă şi am neapărată nevoie de computerul tomograf.

După analize şi radiografie şi examenul clinic, rezultatul evaluării stabileşte dacă cel mic poate să meargă acasă şi să fie monitorizat în continuare de către pediatru sau către medicul de familie, dacă are nevoie de internare şi este o formă uşoară sau medie poate rămâne în Institut, sau varianta în care este o formă severă şi atunci merge mai departe într-un loc unde există şi terapie intensivă dedicată celor mici”, a explicat Dr. Adrian Marinescu.

Ce copii sunt predispuşi la a face forme severe de covid 19

Dr. Marinescu spune că este vorba despre copiii supraponderali şi despre cei care au anumite afecţiuni cronice precum astmul bronşic. Cei mici au un procent mic de forme severe, spune specialistul. Simptomatologia este de cele mai multe ori de tip răceală, respiraţia greoaie, la limita între forma medie şi forma severă.

“Copilul supraponderal, în mod clar se întâmplă şi la adulţi, se întâmplă şi la copil, şi cei care au afecţiuni cronice de tip astm bronşic, şi în general afecţiunile cronice mai ales dacă sunt decompensate, pot să ducă. Foarte adevărat este că cei mici au un procent mic de forme severe, este o realitate, cu atât mai mult în cazul omicronului, când oricum formele sunt uşoare”, a mai precizat medicul Marinescu.

Cât stau copiii în spital

”Cei mai mulţi dintre ei având o formă uşoară, este o simptomatologie de tip răceală, cu o perioadă scurtă de timp, 3, 4 zile”, a explicat dr. Adrian Marinescu. ”Cei care au într-adevăr o formă medie cu prindere pulmonară au simptomele unei pneumonii, vorbim de febră, de stare generală modificată, vorbim de tuse, vorbim la un moment dat de o respiraţie care să fie mai greoaie şi aici suntem la limita între formă medie şi formă severă, dacă ar fi să împărţim aşa didactic ar trebui să ne gândim că simptomtologia poate să fie de tip guturai, poate fi de tip gripal sau poate să fie o formă severă care să presupună şi insuficienţă respiratorie. Acestea sunt rare dar totuşi sunt”.

Suntem la ultima strigare a pandemiei. Vaccinarea copiilor, garanţia că nu pot apărea riscuri de forme severe de boală

”Dacă vorbim despre vaccinare, se punea problema ”Dacă am puţine forme severe, de ce mă vaccinez, pentru că am nevoie de o garanţie şi pentru că vreau eu ca părinte să nu-mi asum niciun risc”.

Eu văd oricum partea plină a paharului şi rămân la ceea ce am spus şi înainte: că suntem la nivel de ultimă strigare în această pandemie, nu se vor întâmpla lucrurile peste noapte dar cu răbdare vom ajunge la acea pseudonormalitate si apoi normalitate,şi că trebuie totuşi să fim realişti şi să luăm în calcul că numărul exploziv de cazuri va duce întotdeauna şi la forme severe, chiar dacă sunt puţine, şi pentru copil, şi pentru adult”, a explicat Dr. Adrian Marinescu.

Secția COVID de la spitalul Gomoiu, plină

Secţia de covid de la Spitalul de copii Victor Gomoiu din Capitală, plină. Dr. Diana Ionescu, directorul medical al unităţii sanitare a explicat pentru News.ro că toate cele 7 locuri destinate copiilor cu covid sunt ocupate, dar că sunt pline şi zonele tampon. Medicul a atras atenţia asupra faptului că long-covidul la copii sau sindromul inflamator multisistemic ce poate apărea în cazul copiilor la o anumită distanţă după ce s-au vindecat de COVID este o problemă importantă, mai mare poate decât episodul acut de boală. În acest sens, în acest spital de copii au fost tratate în cei doi ani de pandemie aproximativ 200 de cazuri.

“Noi avem secţia de covid plină, sunt 7 paturi, dar să nu uităm că totul este într-o fluctuaţie permanentă, pentru că avem zonele de tampon care şi acestea sunt pline. Cum se pozitivează un copil este un turn over, trece în secţie, alţii îi iau locul şi tot aşa. Fiecare secţie are tampoanele ei, în fiecare secţie avem cel puţin 2, 3 tampoane cu câte 2 locuri în tampon, plus sunt micuţii de la camera de garda care se prezintă şi nu au simptomatologie atât de gravă ca să rămână în spital şi sunt trimişi acasă cu tratament sau cu evaluare ulterioară.

Formele uşoare de obicei nu rămân în spital, sunt forme medii de boală, din fericire nu avem pe nimeni în ATI, ceea ce este îmbucurător. Toată lumea ştie că problema la copil cu infecţia sars cov 2 nu reprezintă episodul acut, dacă ne referim la episoadele acute există un polimorfism de semne, copiii mici, vârstele extreme fac forme mai grave, cu febră, cu deshidratare, cu diaree, cu disfagie, cu dureri de gât, cu dureri de cap copiii mai mari, dar vreau să subliniez, problema importantă este long covidul, sau PIMS – sindromul inflamator multisistemic ce apare la distanţă de infecţia covid.

Tulpina aceasta mai nouă, omicron, dă simptome în sfera ORL, adică obstrucţie nazală, durere de gât, disfagie, cefalee, stare general proastă, dar marea majoritate a copiilor mai ales de vârstă medie sau mari se vaită de dureri de gât.

Cei cu PIMS nu se internează în secţia covid, pentru că ei nu mai dau mai departe boala, ei au doar simptomatologia care nu se remite. Avem de-a face de doi ani de zile cu astfel de cazuri, părinţii care vor să-şi vaccineze copiii şi care şi-au vaccinat copiii fie că este vorba de ţara noastră sau de SUA, sau de alte ţări, au înţeles că problema nu este neapărat în faza acută, decât la copiii cu comorbidităţi, categoric, cât este pe termen lung, să ne protejăm copiii atât fizic cât şi psihic.

Cred că am avut peste 200 de cazuri de PIMS de la începutul pandemiei”, a explicat Dr. Diana Ionescu.